Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BETS

TCE-MS vê direcionamento em edital e avalia anular licitação de loteria esportiva

Certame foi paralisado em abril deste ano para que a Corte de Contas analisasse concorrência feita pelo governo do Estado

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

19/08/2025 - 08h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após quatro meses de análise, parecer de auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) afirma que o edital de licitação para a escolha da empresa que vai gerir a Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) restringe a competitividade, com possibilidade de direcionamento, e que o certame pode ser anulado.

Conforme a conclusão do parecer assinado pelo auditor estadual de controle externo e especialista em Tecnologia da Informação, Denis Antônio Barbosa de Souza, o edital que previa a concorrência para a Lotesul tem “exigências técnicas desproporcionais” e restringe a competitividade.

“Diante dos elementos técnicos analisados, conclui-se que o edital em apreço contém cláusulas e exigências técnicas desproporcionais, sem lastro documental adequado e com elevado potencial de restringir a competitividade, caracterizando possível violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, motivação e economicidade”, avalia o especialista.

Souza ainda afirma que o texto pode levar o edital a ser futuramente anulado, caso siga com o mesmo conteúdo.

“A ausência de estudos técnicos consistentes, cronograma escalonado, critérios objetivos para avaliação da PoC [Prova de Conceito] e parâmetros dimensionais realistas pode ensejar riscos à isonomia do certame e à efetividade da contratação, sendo passível de impugnação ou nulidade futura”, completa.

O imbróglio da concorrência da loteria esportiva do Estado começou em fevereiro deste ano, logo depois que o edital foi publicado. Na época, dois pedidos de impugnação do certame foram protocolados na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), responsável pela licitação.

Um era de Jamil Name Filho, o Jamilzinho, que está preso no Presídio Federal de Mossoró (RN), e o outro era da empresa Criativa Technology, com sede em Dourados.

Ambos os reclamantes alegavam que o certame continha exigências que apenas uma empresa poderia cumprir, o que tornava o edital sem concorrência e direcionado.

Como o governo do Estado não acatou os pedidos de impugnação e seguiu com a concorrência, que estava marcada para ocorrer em março, os dois grupos decidiram encaminhar a reclamação ao TCE-MS.

Porém, antes mesmo de a Corte de Contas tomar uma decisão, o governo do Estado decidiu suspender a concorrência após um pedido de explicação tardio, feito no dia da licitação.

Em abril, o conselheiro do TCE-MS Márcio Monteiro suspendeu a licitação para avaliar a denúncia “com cautela” e saber “se as exigências técnicas não direcionam o certame e estão alinhadas com a necessidade de contratação de solução tecnológica que assegure a segurança e a eficiência da gestão das atividades lotéricas”.

Após a suspensão, o corpo técnico do TCE-MS pediu ao conselheiro a contratação de uma equipe especializada em loterias para realizar um pente-fino no edital, pedido que foi atendido e resultou no parecer entregue à Corte.

Na análise, o auditor pede que sejam alterados ou inseridos quatro pontos:

“A revisão do Estudo Técnico Preliminar (ETP) com inserção de justificativas técnicas para todas as exigências, dimensionamento de carga proporcional e comparativo técnico entre soluções de mercado; adoção de planejamento modular de funcionalidades, com cronograma de entregas progressivas, alinhado às etapas de homologação, integração e operação plena; definição formal dos critérios técnicos da Prova de Conceito (PoC), com indicadores objetivos, formatos padronizados de entrega, metodologia de testes e fases de validação; e a revisão das métricas de desempenho exigidas (TPS, volume anual) com base em dados demográficos, operacionais e escalabilidade compatível ao mercado local”.

O documento foi entregue na semana passada ao TCE-MS, que agora avalia se as considerações serão ou não colocadas em prática.

A FAVORITA

As reclamações de empresários sobre o processo de licitação da Lotesul começaram quando alguns interessados no certame suspeitaram de um possível direcionamento no edital, que estaria favorecendo principalmente a empresa PayBrokers.

Atualmente, a empresa controla a loteria estadual do Paraná, cujo edital de licitação também foi alvo de investigação por parte do Tribunal de Contas daquele estado. Porém, apesar de a parte técnica apontar direcionamento no certame, o relator do caso negou o pedido de suspensão da licitação.

Além disso, em 2024, a empresa foi alvo de operação da Polícia Civil de Pernambuco, em investigação sobre a atuação de jogos de azar por meio de bets legalizadas no Brasil.

A responsável pela Loteria do Estado do Paraná (Lottopar) venceu o processo de licitação em 2023, com contrato de R$ 167 milhões com o governo estadual.

*SAIBA

A vencedora da licitação pode ficar à frente do negócio bilionário por até 35 anos, já que no edital a estimativa de receita anual é de R$ 1,4 bilhão.

 

Assine o Correio do Estado

DECISÃO

Justiça manda DNIT religar radares em rodovias federais em até 24 horas

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT), desde o dia 1° de agosto, mais de 40 mil quilômetros estão sem fiscalização eletrônica por falta de verba

19/08/2025 11h05

Compartilhar
Justiça manda Governo Federal religar radares em rodovias federais

Justiça manda Governo Federal religar radares em rodovias federais Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira (18),  juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, determinou a religação dos radares de mais de 40 mil quilômetros das rodovias federais, que estão desligados desde o dia 1° de agosto, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT), emitir um comunicado afirmando que não havia verba suficiente.

A decisão diz: Determino que o DNIT comunique em até 24 horas às empresas concessionárias de radares nas Rodovias Federais, para que mantenho ligados e empleno funcionamento os radares definidos no “Acordo Nacional dos Radares”. As empresas devem assim atender a ordem em até 24 horas após a comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Após esse prazo, a sentença ainda penaliza com multa de R$ 50 mil aplicada a concessionária por cada radar que não estiver em funcionando, e ao DNIT o mesmo valor da multa, caso não comunique esta determinação a todas as empresas concessionárias de radares que prestam serviço às Rodovias Federais

No texto, a juíza estabeleceu prazo de 72 horas para que o Dnit apresente diagnóstico do período sem fiscalização e detalhe os valores necessários para retomar o acordo. Também determinou que a União exponha, em até 5 dias, um plano de recursos para custear o programa.

Ao comunicar a paralisação da fiscalização eletrônica, o DNIT sugeriu que as superintendências regionais melhorassem a sinalização, a iluminação nas estradas, e ainda fizessem campanhas educativas, além de usarem radares móveis.

Ainda conforme o Departamento, seria necessário R$ 364 milhões de recursos do Governo Federal para manter o pleno funcionamento dos radares, segundo o que estava previsto no Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - (PNCV), entretanto, de acordo com a Lei Orçamentária de 2025, apenas R$ 43 milhões foram recebidos, valor considerado insuficiente para manter os contratos.

Em contrapartida, o Ministério do Planejamento disse que a alocação de mais recursos este ano vai depender de “espaço fiscal” e que poderá discutir o assunto em 2026.

A magistrada responsável pela decisão que obrigou a religação dos radares, afirmou que os eles contribuíram para a redução de 24,7% nas mortes nas rodovias federais de 2010 a 2016, de 7.083 para 5.333 por ano, além de cortar pela metade o número de acidentes. Ela declarou que os aparelhos são usados em investigações criminais, como casos de roubo de carga e sequestros nas estradas.

Ela ainda ressaltou que a medida do Executivo federal representa “contradição e retrocesso na proteção social”, já que o próprio governo havia defendido no passado a manutenção dos radares. Na opinião dela, a ação pode configurar improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

Acidentes

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, mais de 6 mil pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais. Ainda de acordo com a PRF, no primeiro semestre deste ano, foram 282 mortes, e esse número pode aumentar com a paralisação no funcionamento dos radares. 

“Uma vez que trechos críticos não são fiscalizados adequadamente pelo não funcionamento desses radares fixos, a gente certamente vai notar uma mudança de comportamento, então uma velocidade excessiva em pontos que a gente tem mapeados como críticos. Nossa preocupação é justamente ver em pontos que a gente tem hoje a mortalidade em nível mais baixo subir por conta da ausência de fiscalização", diz Mateus de Paula, coordenador da Comunicação Social - PRF.

Mato Grosso do Sul

De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, em Mato Grosso do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT) é responsável pela gestão e manutenção das seguintes rodovias federais: BR-163, BR-060 e BR-463, sendo a BR-163 uma das principais rodovias do Estado.

A reportagem do Correio do Estado questionou o DNIT, sobre quantos radares estão desativados na região de Mato Grosso do Sul, em quais rodovias e qual a previsão de retorno, entretanto, até o fechamento dessa matéria não houve retorno.

Assine o Correio do Estado.

 

 

 

pacote rodoviário

Agesul destina R$ 88 milhões a rodovia onde asfalto durou só um ano

Asfalto da MS-156, entre as cidades de Tacuru e Amambai, foi inaugurado em 2012, mas um ano depois já estava esburacado

19/08/2025 10h40

Compartilhar
Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Continue Lendo...

Licitação anunciada nesta terça-feira (19) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) prevê a destinação de pouco mais de R$ 88 milhões para restauração de 64,5 quilômetros da rodovia MS-156, entre as cidades de Amambai e Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Os recursos para o recapeamento são provenientes do financiamento de R$ 2,3 bilhões que o Governo do Estado obteve no ano passado do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e que devem ser investidos em 818 quilômetros de rodovias no Estado. 

A recuperação da MS-156, que terá custo de R$ 1,37 milhão por quilômetro, foi dividida em dois lotes, o que deve agilizar os trabalhos, uma vez que a tendência é de que empreiteiras diferentes comecem ao mesmo tempo em locais diferentes. 

Para o lote 1, numa extensão de 32 quilômetros, o valor máximo da licitação foi fixado em R$ 42.113.785,96. Na outra parte, de 32,5 quilômetros, o teto fixado pela Agesul é de R$ 45.922.377,85. A previsão é de que as duas propostas sejam abertas no dia 8 de setembro. 

O asfalto entre Amambai e Tacuru foi inaugurado no final de 2012, mas cerca de um ano depois já começou a apresentar problemas estruturais, com o surgimento de buracos em praticamente todo seu percurso. Outro trecho desta mesma rodovia, entre Amambai e Caarapó, numa distância de 74 quilômetros, já havia sido refeito em 2017, com investimento de R$ 55 milhões. 

PACOTE

Além dos R$ 2,3 bilhões do banco federal, o Governo do Estado é obrigado a destinar R$ 300 milhões a título de contrapartida para o pacote de obras rodoviárias que já está em andamento em diferentes regiões. A previsão é de que sejam feitos 570 quilômetros de asfalto novo e outros 250 quilômetros em pistas que serão restauradas. 

Além da “reconstrução” da MS-156, já estão em andamento os trabalhos de recuperação  de 111 quilômetros da MS-436, entre Figueirão e Camapuã, na região norte do Estado. A rodovia foi dividida em dois lotes, licitados por pouco mais de R$ 233 milhões. Cerca de um terço dos trabalhos já estão concluídos, conforme a Agesul. 

Além das licitações para recuperação das duas rodovias (MS-156 e 436), o Governo do estado também já concluiu ao menos quatro licitações para novas pavimentações com o dinheiro do BNDES, totalizando em torno de 86 quilômetros e investimentos da ordem de R$ 285 milhões. 

Uma destas novas pavimentações será a MS-289, numa extensão de 32 quilômetros, próximo da região onde serão investidos os R$ 88 milhões para recuperar a MS-156. O novo asfalto será na MS-289, no município de Amambai. Neste caso, o investimento será de quase R$ 105 milhões. 

Também já foi concluída a licitação para implantação de asfalto na MS-380, em Ponta Porã. Naquele município serão investidos pouco mais de R$ 141 milhões na construção de quase 40 quilômetros de asfalto ligando a área urbana à BR-463. 

Na região leste do Estado, em Selvíria, estão sendo iniciados os trabalhos para asfaltamento de 17 quilômetros na MS-344, com investimento de R$ 39,3 milhões. A rodovia foi dividida em três lotes e por enquanto existe previsão para asfaltar somente a parte inicial. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

2

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2811, segunda-feira (18/08)

4

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande
Cidades

/ 20 horas

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 dia

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?