Cidades

quentinhas

TCE paulista leva MPMS a investigar contrato milionário de marmitas

Investigação, que está sob sigilo, foi aberta para investigar contrato de R$ 16,3 milhões, sem licitação, para fornecimento de alimentos em presídios de Campo Grande

Neri Kaspary

Neri Kaspary

08/10/2025 - 10h27
Após pedido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito para investigar um contrato superior a R$ 16,3 milhões para fornecimento de alimentos ao presídio  Jair Ferreira de Carvalho e ao Centro de Triagem Anísio Lima, em Campo Grande. 

O contrato com a empresa Real Food foi firmado sem licitação em junho do ano passado sob o argumento da "economicidade e objetivando garantir vantajosidade para a  Administração em razão da redução do valor anteriormente adjudicado", conforme publicação do diário oficial do Estado do dia 21 de junho do ano passado. 

O inquérito instaurado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul está sob sigilo. A reportagem do Correio do Estado solicitou acesso para obter informações sobre as motivações que levaram as autoridades paulistas e pedirem a investigação, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno. 

Firmado em junho do ano passado pelo valor anual de  R$ 16.359.316,75, o contrato segue em vigor e já recebeu um acréscimo de 2,92% em seu valor, subindo para R$ 16,83 milhões. 

E este é somente um dos contratos milionários da empresa Real Food com o sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul.  No mesmo complexo penitenciário do Jardim Noroeste esta empresa fatura outros R$ 9,1 milhões anuais para alimentar os internos do Presídio de Trânsito.

Ela também é responsável pelo abastecimento do presídio de Naviraí, onde recebe mais de R$ 14,1 milhões por ano para fornecer "quentinhas" aos detentos e servidores. 

Em Dois Irmãos do Buriti o contrato firmado inicialmente em 2018 já venceu, mas ela segue fazendo as entregas e recebendo em torno de R$ 6 milhões anuais. Para fazer os pagamentos, a administração estadual utiliza a estratégia de reconhecimento de dívida. 

Outro contrato entre a administração do sistema penitenciário e a Real Food é para atender detentos e delegacias da cidade de Jardim, onde o valor anual é de R$ 5 milhões. Somados, os contratos com a mesma empresa localizados pela reportagem em uma rápida checagem no diário oficial ultrapassam os R$ 51 milhões anuais.

Outra grande  fornecedora de "quentinhas" para os sistema penitenciário é a empresa Healt Nutrição e Serviços.Para abastecer o complexo penitenciário de Dourados ela fatura em torno de R$ 16,8 milhões por ano. 

Em Ponta Porã, recebe mais R$ 4 milhões pelos alimentos entregues no  Estabelecimento Penal Ricardo Brandão, Estabelecimento Penal Feminino e em delegacias. No município de Três Lagoas o faturamento anual chega perto de R$ 4,5 milhões. Pelos alimentos fornecidos na Gameleira I e II, em Campo Grande, o valor anual é da ordem de R$ 8 milhões.

LICITAÇÃO SUSPENSA

A abertura da investigação do MPMS ocorre um mês depois de o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul suspendeu uma licitação de quase R$ 95 milhões anunciada Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) para contratar empresa especializada no fornecimento de refeições aos presídios do Estado. O pregão eletrônico, marcado para o dia 5 de setembro. 

Entre os argumentos acatados pelo conselheiro Iran Coelho das Neves estavam, segundo ele,  graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição.

Em Mato Grosso do Sul existem em torno de 29 mil pessoas detidas em presídios e delegacias. O custo diário de alimentação está em torno de R$ 20,00 por detento.
 

OBRAS

Interdição e desvios no Trevo Imbirussu devem durar aproximadamente um mês

A ação tem como objetivo principal reordenar o tráfego local, além de promover a readequação das pistas e a continuidade das faixas exclusivas de ônibus

08/10/2025 12h00

Equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações

Equipes de agentes de trânsito da Agetran estão presentes no local para prestar informações

A interdição e desvio no trânsito de uma das principais vias que interligam a região central com as regiões Lagoa e Anhanduizinho, mais conhecida como Trevo Imbirussu, deve durar aproximadamente um mês, levando em consideração que a Agência Municipal de Trânsito - (Agetran), estabeleceu 20 dias úteis para a liberação do trânsito.

A informação é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, e nesse período, quem passa pela região precisará buscar rotas alternativas para evitar transtornos. Agentes da Agência Municipal de Trânsito - (Agetran) seguem no local atuando na região para orientar os motoristas e organizar o fluxo viário. Confira rotas recomendadas:

  • Sentido Centro → Bairro: Rua Potiguaras → Av. Cuiabá → Rua Clineu da Costa Moraes
  • Sentido Leste → Oeste: Rua Barra Mansa → Rua Jaime Ferreira Barbosa → Rua Tapirapés
  • Sentido Bairro → Centro: Rua Túlio Alves Quito → Rua Jussara → Travessa Rica → Av. Bandeirantes

Durante as obras, também houve alteração temporária no ponto de ônibus na região que será mantido até a conclusão dos trabalhos:

  • Ponto anterior: Rua Clineu da Costa Moraes com Av. Cuiabá
  • Ponto provisório: Rua Amim Lescani com Rua Potiguaras

A obra começou na  última segunda-feira (6), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), como parte do conjunto de melhorias na Avenida Gunter Hans, uma das principais ligações entre o centro da cidade e as regiões Lagoa e Anhanduizinho.

A ação tem como objetivo principal reordenar o tráfego na região, promovendo a readequação das pistas e a continuidade das faixas exclusivas de ônibus, que anteriormente terminavam no Terminal Bandeirantes e agora estão sendo estendidas até o Terminal Aero Rancho.

O que está sendo feito?

  • Readequação da largura das pistas de rolamento;
  • Continuidade da faixa exclusiva para ônibus;
  • Instalação de sinalização provisória em todo o trecho impactado;

Nesse sentido, a Agetran reforça a importância de que os motoristas colaborem durante o período de intervenções, respeitando os limites de velocidade, observando com atenção a sinalização provisória instalada na região e seguindo as orientações dos agentes de trânsito presentes. Essas medidas são fundamentais para garantir a segurança de todos e minimizar os transtornos enquanto as melhorias são executadas.

INVESTIGAÇÃO

MP investiga demora na obra da antiga rodoviária de Campo Grande

Licitada em junho de 2022, a obra do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu já custa R$ 24,3 milhões aos cofres públicos

08/10/2025 11h30

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorragado para dezembro

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorragado para dezembro

Foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), o inquérito civil que vai investigar eventuais irregularidades no andamento e entrega da obra de revitalização Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, mais conhecido como a antiga rodoviária da Capital. Veja:

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorragado para dezembro
Publicação do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Até o fechamento dessa reportagem não houve retorno do Ministério Público sobre o conteúdo detalhado da investigação.

Conforme já foi divulgado, a obra de requalificação do terminal foi licitada em junho de 2022 e era para ter terminado em meados de 2023, já que a previsão inicial era de 360 dias. Posteriormente, o prazo foi adiado para junho desse ano, e recentemente foi novamente suplementado com mais 150 dias, sendo atualizado para o fim deste ano.

Em reportagem do Correio do Estado em junho desse ano, quando o contrato completou três anos desde sua assinatura, o executivo municipal disse que a demora na conclusão da construção era motivada pela necessidade de reprogramar o projeto, a fim de acrescentar alguns ajustes.

Além dos constantes atrasos na entrega, a obra também passou por inúmeros reajustes financeiros. Atualmente, o contrato está em R$ 24.157.865,28, sendo R$ 7.559.056,51 somente de acréscimos financeiros.

Segundo informações do Portal da Transparência, o Executivo municipal já empenhou R$ 15.365.585,08 para a obra, dos quais R$ 9.614.462,10 foram efetivamente pagos e outros R$ 5,1 milhões ainda devem ser destinados à empresa NXS Engenharia, responsável por dar uma 'nova cara' para a rodoviária.

Caso seja concluída no final do ano, a reforma terá durado dois anos e meio e consumido 46,2% a mais de recursos municipais do que o montante previsto inicialmente.

PROJETO

A revitalização do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu será feita na área que pertence à prefeitura, de cerca de 10 mil metros quadrados, nas plataformas de embarque e desembarque, em duas salas no piso superior e no entorno, com calçamento e recapeamento. A obra faz parte do projeto Reviva Campo Grande.

Serão transferidos para o local a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM). O intuito é promover mais fluxo ao comércio e segurança na região. 

Com relação ao prédio, haverá mudanças na fachada, acessibilidade, áreas de descanso e paisagismo, entre outras intervenções.

A revitalização conta com repasse de R$ 15,3 milhões, oriundo de emenda da bancada federal de Mato Grosso do Sul, realizado em 2019, e mais uma contrapartida da Prefeitura de Campo Grande. O restante do prédio, que tem 34 mil m², é área particular e não será revitalizado.

Desde 2021, a prefeitura fez a requalificação das vias do entorno, de modo que as ruas Joaquim Nabuco, Vasconcelos Fernandes, Barão do Rio Branco e Dom Aquino foram interligadas às principais vias da cidade, compreendendo um espaço de aproximadamente 80 quadras. 

Essas intervenções para a revitalização do centro de Campo Grande foram feitas com recursos do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), a partir de empréstimo feito com a entidade.

