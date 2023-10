Faltando pouco mais de uma semana para o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), professores sugerem que avanços tecnológicos da sociedade podem ser tema frequente nas provas deste ano.

Em entrevista ao Correio do Estado, a professora Graciela Granetto, que dá aulas de produção de texto para a redação do Enem, informou que um dos possíveis temas para a redação deste ano está ligado a inovações tecnológicas.

“Claro que o Enem tem o que podemos chamar de um perfil de temas. São problemáticas da nossa sociedade. Temas que promoveriam discussões bem-vindas, na minha opinião, dizem respeito à insegurança alimentar, à inteligência artificial, ao envelhecimento populacional, ao letramento digital, à evasão escolar e universitária, ao lixo eletrônico aliado ao consumo consciente, enfim, são questões relevantes no nosso país”, declarou Graciela.

A professora também salientou que, em relação ao tema da redação, é importante que o aluno não fique refém de “acertar ou não” o tema, sendo mais relevante dedicar-se ao processo de preparação, escrever muitos textos e ter a redação corrigida, de forma a melhorar as produções seguintes.

Graciela também deu dicas sobre interpretação de texto para um exame tão extenso como o Enem.

“Para não se equivocar na interpretação do tema e desenvolvê-lo na íntegra, é imprescindível uma leitura atenta da coletânea, identificando a palavra ou as palavras-chaves da frase temática e dos textos motivadores”, disse.

Mais de 47 mil pessoas estão inscritas no Enem 2023 em Mato Grosso do Sul, o número representa um aumento de 8% nas inscrições em relação ao ano passado, e as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Os dados com contagem final dos inscritos foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame.

Dados nacionais indicam que a maioria dos participantes tem 17 anos (21,5%), seguida de perto pela faixa etária que vai de 21 a 30 anos (20,8%) e pelo grupo dos que têm 18 anos (20,8%).

Kalil José Genaro Cabrera, aluno da Escola Marista, em Campo Grande, é um dos estudantes de 17 anos que está na reta final do Ensino Médio e se prepara para realizar a prova do Enem.

“Já realizei a prova do Enem em anos passados, quando estava no primeiro ano e no segundo ano, para treinar e me adaptar com o modelo e o tempo de prova. Venho estudando para o Enem desde então, mas só foquei e me dediquei para valer no terceiro ano”, informou Kalil.

Mesmo tendo as experiências anteriores das provas na bagagem, Kalil entende que o processo de estudos exige muita dedicação, dando preferência a matérias que têm maior peso para o curso pretendido, que, no caso dele, são Biologia, Física, Química e Matemática.

“O enem é uma prova muito extensa, me preocupo com o tempo e se vou conseguir ter o mesmo desempenho durante a realização da prova, meu plano para realizar o Enem é dividir a prova, realizar as 45 primeiras questões, fazer a redação e, ao término, voltar a fazer as questões que faltaram, reservando 30 minutos para preencher o gabarito”, afirmou Kalil.

FOCO NA REVISÃO

Professores que se dedicam a dar aulas de preparação para o Enem, ouvidos pelo Correio do Estado, aconselham os estudantes que realizarão a prova que, neste momento, o mais indicado é revisar os conteúdos já estudados.

“O que eu digo para os meus alunos é que, nesta etapa final, se você ficar gastando energia e tempo para querer aprender novos conteúdos, acho que isso não é valido. O objetivo deve ser a revisão de conteúdo que vem caindo no Enem com uma certa frequência”, declarou o professor de Matemática da Escola Harmonia Lucas Carvalho Pereira.

Lucas também ressalta que é importante que os alunos estudem as questões cobradas em anos anteriores na prova do Enem, para entender o perfil das perguntas, principalmente as da disciplina de Matemática.

“Na Matemática, o conteúdo é sempre o mesmo, mas a maneira que a disciplina é cobrada é diferente, o importante é conhecer a banca, para que na hora de responder às perguntas o estudante não seja surpreendido”, explicou.

De acordo com o professor, na disciplina de Matemática, os conteúdos mais cobrados no Enem costumam ser geometria, estatística e probabilidade.

Apesar de afirmar que ainda dá tempo de aprender ou assimilar com segurança novos conteúdos, a professora Graciela ressalta que o estudante deve priorizar as revisões neste momento.

“Para não cometer deslizes na organização do texto, é muito importante um trabalho prévio antes de começar o texto efetivamente, que é o projeto ou plano de texto, ou seja, saber exatamente as ideias principais que serão discutidas em cada um dos quatro parágrafos”, esclarece a professora.

Além da redação – de no máximo 30 linhas, com um texto dissertativo-argumentativo, desenvolvido a partir de uma situação-problema –, há, ainda, 45 questões objetivas para cada uma das quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

SAIBA

No dia da prova, o estudante deve levar, obrigatoriamente, documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.