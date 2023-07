Temperatura pode chegar a 34ºC em MS ao longo desta semana

Sorte

Jogo contou com seis dezenas simples no valor de R$4,50

Cidade de Guia Lopes da Laguna, em Mato Grossod do Sul Foto: Chico Ribeiro/ Governo do Estado de MS

O mês começou bem para 1 dos quase 10 mil habitantes de Guia Lopes da Laguna, município, localizada a 233 quilômetros de Campo Grande. Isso porque, um sortudo acertou cinco números do último sorteio da Mega-Sena, realizado ontem, sábado (1º) de julho e levará para casa mais de R$35 mil

De acordo com os resultados divulgados pelo canal digital da Loterias Caixa, o guialopense foi um dos 111 acertadores da Quina e trará para Mato Grosso do Sul a quantia total de R$35.610,73. Sorteio pertence à semana especial de férias da Loterias Caixas.

Ainda conforme a publicação, o jogo que contou com 6 dezena, foi feito nas casas lotéricas, Loteria Pantanal, em uma aposta simples de R$4,50

Acertou se deu no concurso de Nº 2.607, que aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, onde o prêmio principal foi de R$44.355.154,71 e contou com apenas um ganhador, da cidade de, Belém, no estado do Pará.

Os números do sorteio foram: 07-11-25-51-57-60.

Quadra

A quadra teve 6.591 apostas ganhadoras. O prêmio foi de R$ 856,75 para cada, sendo que 99 foram em Mato Grosso do Sul.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, tem o custo deR$ 4,50.