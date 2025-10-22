Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPO

Temperaturas amenas contrastam com o registrado nos outubros dos anos anteriores

O fenômeno ocorre devido a mudanças climáticas que estão alterando o padrão das áreas de alta pressão no sul da Argentina

Tamires Santana

Tamires Santana

22/10/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Outubro está chegando ao fim, e neste ano, o mês foi marcado por características diferentes das registradas no mesmo período dos dois anos anteriores, isso porque, normalmente outubro é um dos meses mais quentes do ano em Mato Grosso do Sul, e já há alguns dias, os termômetros tem registrado temperaturas mais amenas no início e fim do dia, com clima mais quente apenas durante a tarde.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, esse fenômeno atípico é resultado de mudanças climáticas que estão alterando o padrão das áreas de alta pressão no sul da Argentina. "Provavelmente isso vai alterar também o padrão de chuvas com mais intensidade em novembro", disse.

Ainda segundo ele, essas alterações de temperatura são consideradas normais no começo da primavera, que teve início há exatamente um mês atrás, dia 22 de setembro. "Tivemos sim na primeira semana da primavera, temperaturas acima de 40°, mas o que foi e está atípico é a massa fria de ar frio", explicou.

Na manhã desta quarta-feira (22), por exemplo, a temperatura miníma chegou a 17°. A máxima para a tarde pode chegar a 32°, e a noite os termômetros podem marcar entre 18° e 19°, com vento gelado que deixa a sensação térmica ainda mais baixa.

Mês mais quente

Conforme o Climatempo, outubro de 2024 foi o segundo mais quente já registrado no mundo, isso porque, as temperaturas globais ultrapassaram a média do século 20, com calor extremo em várias regiões.

Dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima - (Cemtec/MS), comprovam que o ano de 2024 foi o mais quente em Mato Grosso do Sul de toda série histórica, que acumula registros das temperaturas desde 1994. A temperatura máxima superou a casa dos 40°C em 14 municípios monitorados pela rede de meteorologia do Estado, sendo o recorde registrado em Aquidauana com 43,7°C no dia 7 de outubro.

A temperatura média anual do Estado ficou em 26,1°C no ano passado, quase dois graus acima do padrão observado nos últimos 20 anos, que é de 24,5°C. Comparado com 2023 também se observa uma escalada das temperaturas. Naquele ano, 12 cidades registraram máximas acima dos 40°C, enquanto no ano passado foram 14 municípios nessa condição.

Já em 2023, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dos 12 meses do ano, nove tiveram médias mensais de temperatura acima da média histórica (1991/2020), com destaque para setembro, que apresentou maior desvio (diferença entre o valor registrado e a média histórica) desde 1961, com 1,6ºC acima da climatologia de 1991/2020 (média histórica). 

Primavera

A primavera, conhecida como a estação das flores, começa no dia 22 de setembro e, neste ano, deve ser marcada por chuvas irregulares e calor acima da média para o período em Mato Grosso do Sul.

É o que aponta prognóstico da primavera elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com projeções climáticas para os meses de outubro, novembro e dezembro, quando se encerra a primavera e começa o verão.

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

O esperado para a primavera, conforme dados históricos do órgão baseados nos últimos 30 anos, é de chuvas entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm e, na região noroeste, as chuvas variam entre 300 a 400 mm

As temperaturas, que já estão altas, devem se elevar gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor. O prognóstico aponta que a temperatura deve permanecer ligeiramente acima da média, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado.

TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

O caso aconteceu por volta das 5h30 entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria

22/10/2025 12h00

Compartilhar
Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158 FOTO: Reprodução 24h News

Continue Lendo...

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu carbonizado na rodovia BR-158, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria .

De acordo com as informações, o carro em que ele estava, um Toyota Corolla, capotou na pista após ele perder o controle da direção.

Com o impacto, o automóvel pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O carro parou às margens da pista e foi rapidamente tomado pelas chamas. O trecho ficou interditado durante o atendimento da ocorrência. 

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem se havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

De acordo com o site local 24horasnews, uma testemunha que passava pelo local viu o carro em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela contou às equipes de resgate que o motorista ainda estava vivo quando o incêndio começou, mas que não conseguiu se aproximar devido às chamas intensas.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura pelo local, para verificar se havia outras vítimas, mas foi constatado que apenas o motorista estava no veículo.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia criminal, que realizaram os levantamentos iniciais. A Polícia Rodoviária Federal - (PRF) também esteve no local prestando apoio.

Assine o Correio do Estado.

 

TRANSTORNOS

Empresas e prefeita se calam sobre paralisação dos ônibus

Presidente do Consórcio Guaicurus entrou e saiu da prefeitura sem falar com imprensa. Ele tentava falar com a prefeita, mas não foi recebido

22/10/2025 12h00

Compartilhar
Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22)

Themis de Oliveira, presidente do Consórcio Guaicurus, deixou o prédio da prefeitura sem falar com a imprensa nesta quarta-feira (22) Marcelo Victor

Continue Lendo...

Cerca de seis horas depois de deixar a população de Campo Grande sem transporte público, o presidente do consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, entrou na prefeitura de Campo Grande sem falar com a imprensa e cerca duas horas depois saiu praticamente do mesmo jeito, afirmando apenas que "estamos negociando". 

Por não receberam os R$ 1,3 mil relativos ao vale, que normalmente é depositado no dia 20 de cada mês, os cerca de mil motoristas começaram a trabalhar somente a partir das 6 horas desta quarta-feira (22), uma hora e meis depois do horário normal. 

Mas, apesar da gravidade da sitação, o presidente do cosórcio Guaicurus, que está cobrando o repasse de cerca de R$ 9,5 milhões relativos ao pagamento do transporte dos estudantes das redes públicas, nem mesmo chegou a ser recebido pela prefeita Adriane Lopes. 

Conforme informações extra-oficiais, ele teve de se contentar em negociar com o secretário de Governo e Relações Institucionais, Youssif Assis Domingos. Por conta disso, deixou o paço municipal sem a garantia que os trabalhadores estão exigindo para não decretarem paralisação maior na assembleia agendada para a próxima segunda-feira, que é a garantia de que o pagamento dos salários não sofrerá novos atrasos.

Depois da reunião, a Prefeitua de Campo Grande, que é a responsável pela concessão do serviço, se limitou a informar que se pronunciaria por e-mail sobre o impasse. Conforma e legislação trabalhista, os salários devem ser pagos até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, legalmente o consórcio não atrasou os salários. 

Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy, o poder público está há quase quatro meses sem fazer os repasses previstos para subsidiar o transporte de estudantes. A administraçao estadual estaria devendo pouco mais de R$ 6 milhões e a prefeitura, em torno de R$ 3 milhões. 

Mas, de acorco com Papy, o Estado só não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o 'nome sujo' e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Por mês, de acordo com o presidente da Câmara, o Governo do Estado repassa em torno de R$ 1,7 milhão ao consórcio. Do município, os donos dos ônibus recebem mensalmente em torno de R$ 1,3 milhão, além de isenção do ISS, que supera mais de R$ 1 milhão por mês. 

Em novembro do ano passado, motoristas também chegaram a anunciar a paralisação do serviço a partir do dia 25 daquele mês. Porém, acabaram recuando depois que o poder público abriu a negociação para o reajuste da tarifa, que entrou em vigor em janeiro do ano seguinte, quando a passagem aumento de R$ 4,75 para R$ 4,95. A paralisação desta quarta-feira ocorreu em meio a novos pedidos de aumento no valor da passagem. 
 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3518, terça-feira (21/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)
Economia

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6858, terça-feira (21/10)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2930, terça-feira (21/10)

5

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação
Cidades

/ 1 dia

Prefeitura rompe contrato de R$ 500 mil com advogados após recomendação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público