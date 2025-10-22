Temperaturas amenas contrastam com o registrado nos outubros dos anos anteriores

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Outubro está chegando ao fim, e neste ano, o mês foi marcado por características diferentes das registradas no mesmo período dos dois anos anteriores, isso porque, normalmente outubro é um dos meses mais quentes do ano em Mato Grosso do Sul, e já há alguns dias, os termômetros tem registrado temperaturas mais amenas no início e fim do dia, com clima mais quente apenas durante a tarde.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, esse fenômeno atípico é resultado de mudanças climáticas que estão alterando o padrão das áreas de alta pressão no sul da Argentina. "Provavelmente isso vai alterar também o padrão de chuvas com mais intensidade em novembro", disse.

Ainda segundo ele, essas alterações de temperatura são consideradas normais no começo da primavera, que teve início há exatamente um mês atrás, dia 22 de setembro. "Tivemos sim na primeira semana da primavera, temperaturas acima de 40°, mas o que foi e está atípico é a massa fria de ar frio", explicou.

Na manhã desta quarta-feira (22), por exemplo, a temperatura miníma chegou a 17°. A máxima para a tarde pode chegar a 32°, e a noite os termômetros podem marcar entre 18° e 19°, com vento gelado que deixa a sensação térmica ainda mais baixa.

Mês mais quente

Conforme o Climatempo, outubro de 2024 foi o segundo mais quente já registrado no mundo, isso porque, as temperaturas globais ultrapassaram a média do século 20, com calor extremo em várias regiões.

Dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima - (Cemtec/MS), comprovam que o ano de 2024 foi o mais quente em Mato Grosso do Sul de toda série histórica, que acumula registros das temperaturas desde 1994. A temperatura máxima superou a casa dos 40°C em 14 municípios monitorados pela rede de meteorologia do Estado, sendo o recorde registrado em Aquidauana com 43,7°C no dia 7 de outubro.

A temperatura média anual do Estado ficou em 26,1°C no ano passado, quase dois graus acima do padrão observado nos últimos 20 anos, que é de 24,5°C. Comparado com 2023 também se observa uma escalada das temperaturas. Naquele ano, 12 cidades registraram máximas acima dos 40°C, enquanto no ano passado foram 14 municípios nessa condição.

Já em 2023, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dos 12 meses do ano, nove tiveram médias mensais de temperatura acima da média histórica (1991/2020), com destaque para setembro, que apresentou maior desvio (diferença entre o valor registrado e a média histórica) desde 1961, com 1,6ºC acima da climatologia de 1991/2020 (média histórica).

Primavera

A primavera, conhecida como a estação das flores, começa no dia 22 de setembro e, neste ano, deve ser marcada por chuvas irregulares e calor acima da média para o período em Mato Grosso do Sul.

É o que aponta prognóstico da primavera elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com projeções climáticas para os meses de outubro, novembro e dezembro, quando se encerra a primavera e começa o verão.

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

O esperado para a primavera, conforme dados históricos do órgão baseados nos últimos 30 anos, é de chuvas entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm e, na região noroeste, as chuvas variam entre 300 a 400 mm

As temperaturas, que já estão altas, devem se elevar gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor. O prognóstico aponta que a temperatura deve permanecer ligeiramente acima da média, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado.