Tempestade, vendaval e tempo seco são previstos nos extremos de MS

Neste fim de semana, a previsão do tempo em Mato Grosso do Sul aponta para a possibilidade de cenários opostos em diferentes regiões do Estado, podendo ocorrer tempestade, vendaval e tempo seco, tudo ao mesmo tempo, conforme mostram os avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a “previsão indica tempo instável, com probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque nas regiões sul, sudoeste e central”.

Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso

transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Em conformidade, um dos alertas do Inmet prevê a chance de um vendaval passar pelo leste de Mato Grosso do Sul, o qual emerge de Goiás, podendo chegar ao município de Paranaíba.

O segundo alerta é para os riscos oferecidos pelo tempo extremamente seco, que atinge o centro norte e o leste do Estado, também incluindo Paranaíba. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.

Entre os outros municípios com alerta para tempo seco estão Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

O outro alerta do Inmet é para o risco de tempestade, que deve atingir principalmente o sudoeste e pantanal de Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

A chuva deve atingir o município de Dourados, que já enfrenta uma situação de calamidade após chuvas muito fortes que ocasionaram em estragos, bem como cidades como Caarapó, Amambai, Naviraí, Mundo Novo, Itaporã, Maracaju, Terenos, Campo Grande, entre outros.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), também informa que o tempo será predominantemente instável no Estado, com

Previsão diária

Segundo o Cemtec, estão previstas temperaturas mínimas entre 19 e 21°C para as regiões sul e leste do estado.

No sábado (09), as máximas oscilam entre 23-28°C no sul do Mato Grosso do Sul. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 22-27°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máxima de até 33°C.

No domingo (10/09), o tempo volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço do sistema de alta pressão atmosférica. Porém não se descartam pancadas de chuvas bem isoladas no Estado.

As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir os 37-38°C, com destaque na região norte do estado. Estão previstas temperaturas mínimas entre 18 e 19°C e máximas de até 33°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, sudoeste, bolsão e pantaneira mínimas entre 21-23°C e máximas de até 38°C. Em Campo Grande, mínimas de 20°C e máxima de até 33°C.