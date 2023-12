Em mês propício para acumulados de chuvas, noite de véspera do natal têm previsão de mudança no tempo - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

Os preparativos para as fetividades da véspera do Natal neste domingo (24), devem levar em conta, que a previsão do tempo para o Mato Grosso do Sul no momento das confraternizações é de probabilidade de chuvas, das menores até as mais intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme informado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), as instabilidades neste domingo ocorrem devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a aproximação de uma frente fria oceânica no estado.

Ainda, a passagem de ventos que favorecem a formação de chuvas intensas, aliada ao transporte de calor e umidade também causam impacto no clima.

Campo Grande amanheceu com mínimas entre 20 e 23°C, e pode atingir ao longo do dia máximas de 31°C a 32ª, com a umidade relativa do ar de 90%, segundo o Insituto Naciol da Meteorologia (INMET).

Em Dourados, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 32°C. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, têm mínimas de 23°C e máximas de 31°C. Anaurilândia apresenta variação entre 23°C e 33°C.

Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, marca 27°C pela manhã e 35°C no período da tarde. Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 26°C e máxima de 34°C, já em Aquidauana os valores variam entre 25°C e 33°C.

No Bolsão, os valores em Paranaíba registram variação entre 22°C e 31°C, enquanto Três Lagoas tem mínima de 23°C e 33°C. Coxim e Camapuã, na região Norte, apresentam temperaturas semelhantes, com mínimas de 24°C e máximas de 31°C.

NATAL CHUVOSO NO PAÍS

A noite de véspera do Natal poderá ser chuvosa na maior parte do país. Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo (24), pancadas de chuvas e trovoadas isoladas são esperadas em diversas capitais das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A exceção é a região Nordeste, que deverá ter em sua maior parte um céu com muitas nuvens, mas com menos chances de precipitações. Entre as capitais da região, a previsão indica chuvas apenas para Fortaleza.

Em algumas partes do país, o domingo poderá se iniciar com tempo aberto. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, onde é esperada uma manhã ensolarada com aumento das nuvens no início da tarde.

Apesar das chuvas, deve ser uma noite quente em boa parte do país, com médias de temperatura acima de 25ºC. Entre as capitais, as maiores máximas estão previstas para Teresina (38ºC), Rio de Janeiro (36ºC), Palmas (36ºC) e Cuiabá (35ºC).

As temperaturas mais baixas podem ser alcançadas em Curitiba e Brasília, onde as mínimas estimadas são de 19ºC. A previsão também aponta que os termômetros de Goiânia e Belo Horizonte podem chegar a 20ºC.

(Com informações da Agência Brasil)