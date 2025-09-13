Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tempo seco marca o final de semana e pode chegar a 8% em MS

Condições climáticas são favoráveis a incêndios

Mariana Piell

Mariana Piell

13/09/2025 - 11h00
De acordo com dados levantados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica tem mantido o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado, ausência de chuvas e forte insolação.

A previsão indica que as temperaturas máximas superam os 39°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% em municípios como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu.

 

Valores abaixo de 30% já são considerados extremamente secos, favorecendo a propagação do fogo.

A falta de chuvas significativas ainda ajuda a agravar a situação. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. Porto Murtinho lidera o registro, com 94 dias sem acumular mais de 10 mm de chuva.

Esse cenário tem intensificado de forma significativa o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais em diferentes regiões do Estado.

PERIGO

Em municípios como Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias consecutivos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%.

Essa combinação forma o chamado “triângulo do fogo”, em que calor e ar seco criam ambiente altamente favorável à ignição e rápida propagação das chamas.

Para os próximos dias, os índices de perigo de fogo permanecem em nível extremo, situação que representa alta probabilidade de incêndios de difícil controle, mesmo com emprego de meios aéreos.

Já as previsões sazonais apontam para continuidade das condições adversas. Entre outubro e dezembro de 2025, a tendência é de temperaturas acima da média e chuvas mal distribuídas, o que deve prolongar a vulnerabilidade ambiental.

NOVIDADE NO JUDICIÁRIO

Mato Grosso do Sul pode ter 6 novas varas federais

As novas instalações devem ampliar estrutura judiciária no estado

13/09/2025 12h30

6 novas varas federais serão criadas em MS

6 novas varas federais serão criadas em MS Foto/ Divulgação

Com possível criação de novas 6 varas federais, a justiça de Mato Grosso do Sul deve ampliar e otimizar sua estrutura judiciária. Aprovada na última sexta-feira, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), o anteprojeto indica a criação das novas unidades em cidades no interior do estado.

A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seguirá para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), depois passará novamente pelo Conselho e por fim tramitará no Congresso Nacional. 

Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Bonito e Corumbá são as cidades citadas para a instalação das unidades.

A medida busca sanar uma demanda antiga que solucionará as dificuldades enfrentadas por advogados e pela população sul-mato-grossense.

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, junto com a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia trataram recentemente o assunto com uma comitiva do CJF e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), liderada pelo ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, e pelo desembargador federal Carlos Muta.

“O objetivo é estar presente em um dos estados que mais cresce no país, conhecer os problemas que desafiam o Judiciário e, no caso da Justiça Federal, visitar locais onde pretendemos criar novas varas. Queremos que essa iniciativa seja um cartão de visita da magistratura federal brasileira”, disse Herman no mês passado, durante visita ao Estado.

Já para a procuradora, o sistema de Justiça de Mato Grosso do Sul está em avanço importante não só para ela, mas também para a sociedade que poderá utilizar dos serviços.
 

CIDADE MORENA

Táxis têm reajuste de 15% e km rodado sobe para mais de R$ 4,40 em Campo Grande

Em julho o Sindicato dos Taxistas de MS comemorou a isenção do pagamento da taxa de verificação dos taxímetros

13/09/2025 12h00

na chamada

na chamada "bandeirada do táxi comum", houve um reajuste que foi homologado em 11,11%, que faz o valor ficar fixado em cinco reais.  Correio do Estado/Paulo Ribas

Por meio de edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo da Cidade Morena publicou o reajuste tarifário de 15% nas bandeiras do táxi em Campo Grande, que já passou a valer a partir do fim da tarde de sexta-feira (12). 

Conforme o texto da portaria, que entrou em vigor a partir da data de publicação ontem (12), o reajuste em questão é resultado de um processo regulatório submetido ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social. 

Feitas as devidas apurações, o diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), José Mario Antunes da Silva, tornou público os percentuais referentes ao exercício de 2025. 

Com isso, as populares "bandeiras" dos táxis anotaram reajustes da ordem de 15%, com os seguintes valores atualizados. 

  • Bandeira I (quilômetro rodado): passa a R$ 3,86;
  • Bandeira II (quilômetro rodado): passa a R$ 4,41  
  • Volume transportado com dimensões superiores a 70 cm x 40 cm x 20 cm: passa a R$ 0,46

É importante explicar que, na chamada "bandeirada do táxi comum", houve um reajuste que foi homologado em 11,11%, que faz o valor ficar fixado em cinco reais. 

Além disso, a tarifa técnica da hora parada, agora, fica estipulada no valor de R$30,91. Houve também o reajuste de 5,14% para a bandeirada do táxi aeroporto, que fica fixada em nove reais. 

Táxi em CG

No passado o setor de táxis em Campo Grande era comandado por "barões e reis", que montaram um verdadeiro monopólio na Cidade Morena através do acúmulo de números de alvarás, que - como bem acompanhou o Correio do Estado - chegou a cair em 45% após a chegada da Uber

Em balanço, enquanto as alternativas para transporte na Capital eram depender de ônibus, mototáxis e táxis, podendo praticar preços que bem entendiam, em 2015 existia um total 486 alvarás ativos. 

Vale lembrar que naquele ano, os aplicativos de transporte (principalmente o Uber) já iniciavam suas operações no Brasil, com sua vinda para a Capital cada vez mais iminente.

Em Campo Grande o Uber chegou em setembro de 2016, época em que a diferença do quilômetro rodado em relação ao táxi atingiu 154%, que tinha um valor médio de R$ 2,80 diante da então nova oferta à época de R$ 1,10.

No passado campo-grandense, uma corrida de táxi entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o terminal rodoviário que fica na saída para São Paulo chegou a valer quase o mesmo que passagens para Bonito, conforme balanço feito no início de agosto de 2014.

Do cenário local, recentemente, em julho deste ano, na figura do diretor-presidente, Flávio Panissa, o Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul (Sintáxi-MS) comemou a isenção do pagamento da taxa de verificação dos taxímetros como uma vitória para a categoria.

Barões e monopólios

Sobre o dito "monopólio", os chamados "barões" começaram a montar seus impérios em Campo Grande ainda na década de 70, como o caso Moacir Joaquim de Matos, que chegou a acumular mais de 50 alvarás em seu nome.

Tudo isso acontecia porque, até 1993, não havia um limite imposto de quantos alvarás uma única pessoa poderia acumular. Quando essa regra mudou, Moacir começou a "distribuir" essas permissões. 

Até antes da morte de Moacir, em 2013, a família Matos chegou a responder por mais de 10% de toda a frota de táxis em Campo Grande e, conforme apurado na época, ele deixou 15 no nome da esposa, Francisca Pereira dos Santos, e a mesma quantia para o filho, Elton Pereira de Matos, e oito veículos. 

Importante ressaltar que, apesar desses títulos em seus respectivos nomes, nenhum deles, além de Moacir, atuava diretamente com o empreendimento de táxis. 

Em 11 de abril de 2017 foi instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), onde os envolvidos em acumular os alvarás foram chamados para depor. 

Além da família Matos, a CPI apurou o segundo maior monopólio, pertencente a Orocídio de Araújo, que também colocou sua esposa, Maria Helena Juliace de Araújo, o cunhado Benevides Juliace Ponce e esposa do cunhado, Gleickermen Bogarim Godoy Ponce no esquema, acumulando 39 carros no nome da família. 

Através desse trabalho, foi constatado que mais de 80% dos alvarás foram transferidos de maneira informal, sendo necessário na época a quebra de sigilo financeiro e fiscal dos envolvidos. 

Já na última etapa dos trabalhos, outras 25 pessoas foram convocadas à Câmara Municipal, já que a situação até o momento apontava para 980 alvarás de permissão de exploração do serviço de táxi e mototáxi em Campo Grande.

 

