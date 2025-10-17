Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ESTRAGOS DA CHUVA

Temporal e ventania atingem cidades de MS e causam estragos

O fornecimento de energia foi interrompido em Caarapó, um caminhão tombou em Maracaju, além de árvores que foram arrancadas e estruturas danificadas

Tamires Santana

Tamires Santana

17/10/2025 - 08h45
Na tarde desta quinta-feira (16), um forte temporal atingiu algumas cidades de Mato Grosso do Sul como: Caarapó, Maracaju e Iguatemi, causando estragos como quedas de árvores, estruturas danificadas, além de um caminhão tombado em Maracaju. A destruição precisou de exigiu ação imediata das Prefeituras e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos, em Caarapó, duas árvores foram arrancadas pela raiz e algumas caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia na região. A força do vento foi tanta que a estrutura da cobertura de um supermercado foi arrancada. Não houve ferido.

Em Maracaju, a chuva chegou acompanhada de ventania forte e provocou o tombamento de um caminhão. Também não houve feridos. Conforme moradores, a chuva foi rápida, mas intensa, e também causou queda de árvores.

Iguatemi também registrou pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mas não houve estragos.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém um alerta de perigo para tempestade válido até as 23h59 desta sexta-feira (17). O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo, com risco de alagamentos, cortes de energia e estragos em plantações.

Com a previsão de novas tempestades, a Defesa Civil orienta a população a ficar atenta aos alertas meteorológicos, evitar áreas de risco e acionar os serviços de emergência em caso de necessidade.

BAIRRO SANTO AMARO

DOF 'abandona' fronteira e apreende 3,8 toneladas de maconha em bairro de Campo Grande

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões

17/10/2025 11h30

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande

DOF apreende 3,8 toneladas de droga e recupera dois veículos furtados em entreposto em Campo Grande FOTO: Divulgação DOF

Embora o Departamento de Operações de Fronteira - (DOF), atue frequentemente em ações policiais que ocorrem na fronteira, nesta sexta-feira (17), os policiais localizaram um entreposto de maconha na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. No local, foram encontrados 3.820 quilos de maconha, e também dois veículos com registro de furto.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima que relatava intensa movimentação de criminosos no local. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que a casa com as mesmas características descritas na denúncia estava abandonada. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Além dos dois veículos que já estavam carregados com a droga, também foram encontrados mais fardos de maconha em um dos cômodos.

Durante checagem dos automóveis, foi constatado que um deles, uma Toyota Hilux foi furtado em Coronel Sapucaia e o outro, uma Volkswagem Saveiro em Campo Grande.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 7,8 milhões, foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

MEIO AMBIENTE

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após reabilitação

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento

17/10/2025 11h00

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação

Sete macacos-prego são reintroduzidos no Pantanal após tratamento de reabilitação FOTO: Divulgação

Entre os dias 14 e 16 de outubro, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), reintroduziu na natureza sete  macacos-prego (Sapajus cay), que  passaram por um extenso processo de reabilitação nas dependências do CRAS, onde foram acompanhados por uma equipe de biólogos e veterinários.

Durante esse período, os animais reaprenderam a buscar alimento, reconhecer sons da floresta e conviver em grupo, em um ambiente controlado que simula as condições naturais. Após o tratamento, eles foram soltos na Fazenda Santa Sofia, no município de Aquidauana. A ação marca mais uma etapa do trabalho contínuo de reintrodução de fauna silvestre conduzido pelo Estado, voltado à recuperação, monitoramento e preservação de espécies nativas do Pantanal.

A iniciativa contou com o apoio do Refúgio Santa Sofia, onde funciona o Onçafari, parceiro nas ações de conservação e pesquisa na região pantaneira. A soltura foi planejada para o período pós-seca, quando há maior disponibilidade de frutos e recursos alimentares, fator que aumenta as chances de adaptação e sobrevivência no habitat natural.

“O processo de reabilitação é feito de forma gradual, para minimizar o estresse e garantir que os animais estejam aptos a retomar seus comportamentos naturais. É uma etapa que requer técnica, observação e tempo”, explica Aline Duarte, gestora do CRAS.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o trabalho simboliza o esforço contínuo do Estado em garantir a preservação da fauna nativa e o uso da ciência como ferramenta de gestão ambiental.

“O CRAS e o Hospital Ayty representam uma política pública consolidada de cuidado com os animais silvestres. O uso de tecnologias de rastreamento e o acompanhamento científico fortalecem a proteção da biodiversidade e ampliam o conhecimento sobre as espécies do Pantanal”, destacou André Borges.

Monitoramento

Após a soltura, os macacos-prego receberam colares de rastreamento por GPS, que permitirão o acompanhamento remoto e o estudo do comportamento do grupo em seu ambiente natural.

Os dispositivos registram deslocamentos, áreas de uso, formação de grupos e padrões de alimentação. Esses dados serão analisados por pesquisadores e técnicos do Imasul para avaliar o sucesso da reintrodução e aprimorar futuras ações de soltura.

“O monitoramento é fundamental para compreender como esses animais se comportam no retorno à natureza e para aperfeiçoar os protocolos de reabilitação”, destacou a bióloga Márcia Delmondes, integrante da equipe técnica do CRAS.

Antes da liberação, todos os indivíduos passaram por avaliações clínicas e laboratoriais completas. Os testes confirmaram resultados negativos para Anaplasma sp., Babesia sp., Clostridium perfringens e Leptospira sp., garantindo que os animais estavam em condições sanitárias seguras para o retorno à natureza.

O trabalho contou com o suporte do Hospital Ayty, unidade do Imasul equipada com centro cirúrgico, laboratório, sala de esterilização, raio-X e farmácia veterinária, que oferece atendimento integral à fauna silvestre em reabilitação no Estado.

Origem dos animais

Os sete macacos têm origens diversas, provenientes de resgates, apreensões e entregas voluntárias. Alguns chegaram ao CRAS debilitados ou com comportamento dependente de humanos, exigindo meses de readaptação. Outros foram retirados de cativeiro doméstico e precisaram reaprender a formar grupos e responder a estímulos naturais.

Durante a reabilitação, os técnicos monitoraram o desenvolvimento físico e social de cada indivíduo, definindo o momento adequado para a soltura em grupo — condição ideal para a espécie Sapajus cay, que vive em bandos organizados e cooperativos.

A médica-veterinária Jordana Toqueto, também do CRAS, explica que o uso dos colares de rastreamento possibilita uma avaliação contínua e científica da readaptação dos primatas.

“Com os dados de GPS, conseguimos saber onde o grupo está se deslocando, se estão se alimentando adequadamente e se mantêm o comportamento natural da espécie. Esse tipo de acompanhamento é essencial para medir a efetividade do processo de reintrodução e garantir que o retorno à natureza ocorra de forma segura”, detalha Jordana.

