Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPO

Temporal provoca estragos e interdita rodovia no sul de MS

Paranhos e Tacuru foram os municípios mais atingidos, com queda de árvores, destelhamento de casas e desabamento de tetos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/08/2025 - 08h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Forte temporal atingiu, na madrugada desta quarta-feira (20), a região sul de Mato Grosso do Sul. Paranhos e Tacuru, ambos localizados a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande, foram os municípios mais atingidos.

Os ventos provocaram:

  • Interdição da rodovia MS-156 – a rodovia está temporariamente interditada nos dois sentidos, com galhos e muita sujeira no asfalto.
  • Queda de árvores – galhos caíram em cima de vários carros, causando prejuízo financeiro aos proprietários
  • Queda de postes de luz
  • Queda de vigas – vigas desbaram em cima de uma carreta
  • Queda parcial de energia
  • Destelhamento de casas
  • Desabamento de tetos – teto de um galpão desabou sobre máquinas agrícolas
  • Sujeira e lixo
  • Lamaçal
Árvore caiu em cima de carro. Foto: divulgação

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, os ventos atingiram 60,8 km/h na região o acumulado de chuva foi de 14,6 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de vendaval e chuvas fortes para o Estado. Confira:

  • Vendaval – alerta laranja – perigo: Vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. Risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações
  • Vendaval – alerta amarelo – perigo potencial: Vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. Baixo risco de queda de galhos de árvores
  • Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
  • Baixa umidade – alerta amarelo – perigo potencial: Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde

Confira os acumulados de chuva:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA MÍNIMA

CHUVA

VENTOS

Sete Quedas

12,1ºC

13,8 milímetros

61,2 km/h

Mundo Novo

12,5ºC

31,8 milímetros

52,2 km/h

Iguatemi

13,9ºC

23,4 milímetros

61,8 km/h

Amambai

12,9ºC

14,6 milímetros

60,8 km/h

Aral Moreira

11,8ºC

18,6 milímetros

72,4 km/h

Ponta Porã

11,1ºC

4,6 milímetros

60,8 km/h

Laguna Carapã

12,8ºC

4,4 milímetros

82,2 km/h

Dourados

13,7ºC

0,2 milímetro

63,7 km/h

Bonito

14,9ºC

0,6 milímetro

65,9 km/h

Campo Grande

16,1ºC

4,4 milímetros

54,7 km/h

Três Lagoas

20,5ºC

-

36,4 km/h

Ribas do Rio Pardo

17,4ºC

1,2 milímetro

54,4 km/h

Sidrolândia

14,9ºC

1,4 milímetro

55,8 km/h

Corumbá

20,4ºC

-

39,6 km/h

Chapadão do Sul

19,9ºC

-

49,2 km/h

* fonte: Natálio Abrahão

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

INVESTIGAÇÃO

Auditoria do Estado alertou PF sobre corrupção em Selvíria

Operação Rastro Cirúrgico foi deflagrada na semana passada e afastou o secretário de Saúde do município, mas apuração começou depois de solicitação do MPMS

20/08/2025 09h30

Compartilhar
Foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas

Foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas FOTO: Polícia Federal

Continue Lendo...

A Operação Rastro Cirúrgico, deflagrada pela Polícia Federal (PF) há uma semana e que culminou no afastamento do secretário de Saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, originou-se após auditoria realizada pelo governo do Estado ainda no primeiro semestre de 2024.

Em novembro de 2023, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) determinou que fosse realizada uma auditoria extraordinária, a fim de fiscalizar quatro contratos.

Em fevereiro, março e abril do ano passado, deu-se início às fases analíticas, com o encaminhamento do comunicado de auditoria (CA) e a solicitação de diversos documentos, que não foram enviados dentro do prazo.

Nos dias 11 e 12 de abril de 2024, a equipe de auditores realizou visita ao espaço da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria, onde foi feita uma reunião com o chefe da pasta, Edgar Barbosa, e com a diretora administrativa do Centro de Especialidades Médicas (CEM), Camila Dante.

Enquanto os documentos solicitados eram providenciados, a equipe visitou as unidades de saúde em que foram realizados os procedimentos contratados: Hospital Municipal Anésio Cabeconi e CEM Santa Rita de Cassia.

Posteriormente, foi realizada a análise de prontuários de pacientes atendidos pelos profissionais Valdenício Schmitz, Fernanda Leite Rodrigues Schmitz e Gustavo Marcatto durante o ano de 2023.

Curiosamente, durante as visitas aos espaços médicos citados, foi percebido que ambos estavam registrados no mesmo endereço (Rua Rui Barbosa, nº 1.000).

Também foram constatadas diversas irregularidades nos dois estabelecimentos hospitalares, como ausência de sala para procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, no caso do CEM, e nenhum profissional de enfermagem, médico ou colaborador da limpeza nas dependências do Hospital Municipal, bem como material cirúrgico utilizado em exposição e muita poeira, características de falta de uso.

Também foram verificadas divergências entre os preços unitários dos procedimentos contratados e os que constavam nas tabelas do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais e do Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas e Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e exames (MS Saúde – Mais Saúde, Menos Fila), fornecendo indícios de superfaturamento e sobrepreço.

Ao pegar um dos procedimentos de exemplo, uma vasectomia (método contraceptivo masculino) custava R$ 438,87 no sistema e R$ 980,00 no programa estadual, enquanto no contrato saía por R$ 4.990,00, uma diferença de 409,18% em relação ao preço do MS Saúde e de 1.037% ao do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

Seis meses depois das visitas in loco, em outubro, os auditores concluíram que houve, sim, irregularidades administrativas nos contratos analisados. Por exemplo, dos 1.967 procedimentos contratados, foram efetivamente realizados apenas 35,79% deles, todos com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

“Restou ainda comprovado em sua quase totalidade a imaterialidade de registros em prontuários médicos e nos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde dos procedimentos realizados, a indefinição de local específico e apropriado para a prestação dos serviços contratados, erros administrativos formais na materialização dos processos que constituem os contratos analisados”, afirma a equipe em suas considerações finais.

Diante disso, os auditores sugeriram o encaminhamento do documento à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) para dar sequência no caso, o que resultou na operação da PF, realizada no dia 12 de agosto, com o cumprimento de 13 mandados em dois municípios do interior de Mato Grosso do Sul e um em São Paulo.

A OPERAÇÃO

A Operação Rastro Cirúrgico foi responsável por afastar o secretário municipal de Saúde, Edgar Barbosa. Os mandados foram cumpridos em Selvíria, Aparecida do Taboado e São José do Rio Preto (SP), as duas últimas cidades, sedes das empresas Clínica Médica e Cirúrgica MS e G & G Marcatto, respectivamente, que firmaram os contratos investigados com o município.

Além dos mandados de busca e apreensão, foram determinadas medidas cautelares de sequestro, arresto e bloqueio de bens, no valor de R$ 5 milhões, a cada uma das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Todas as ações foram deferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Também foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas.

No decorrer da investigação, a PF constatou inexecução contratual (quando não há o cumprimento total ou parcial das obrigações estabelecidas em um contrato), superfaturamento e sobrepreço na Ata de Registro de Preço (ARP) e nos contratos administrativos, com alguns deles sem publicação nos sites de transparência e com o mesmo detalhamento.

Ademais, verificou-se que uma das clínicas médicas contratadas não existia.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de peculato-apropriação e desvio, fraude em procedimento licitatório, lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas podem variar de 10 anos a 33 anos de reclusão.

*SAIBA

Exonerado após a operação, Edgar Barbosa dos Santos foi substituído por Dalila Flávia Barbosa Rodrigues, que era secretária-adjunta de Saúde de Selvíria e foi nomeada pelo prefeito Jaime Ferreira (PSDB).

SORTUDO NA CAPITAL

Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido entre cinco apostas vencedoras

20/08/2025 08h00

Compartilhar
Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

Continue Lendo...

Um sortudo de Campo Grande levou para casa R$ 607 mil ao acertar 15 números no sorteio de ontem (19), da Lotofácil.  O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido em apostas de Brasília (DF), Itaúna (MG), Teresina (PI) e Cotia (SP), além da Capital.

Além disso, conforme a Caixa, outras 498 apostas acertaram 14 dezenas no mesmo concurso, com prêmio individual de R$ 1.238,45.

Conforme o rateio da Caixa Econômica Federal, a aposta campo-grandense foi registrada na agência lotérica Cantinho da Sorte, situada na Rua Ana Luísa de Souza, região do Pioneiros, em um jogo simples, com cota única.

Confira os números sorteados: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25.

Lotofácil

Lotofácil é uma das modalidades mais populares da estatal, por permitir apostas com alto índice de premiação, mesmo com valores menores.

O próximo concurso será sorteado nesta quarta (20), com novo prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Mega-sena

Ainda no sorteio desta terça-feira (19), uma aposta sul-mato-grossense embolsou o prêmio de R$ 52.488,22 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.903.  Os números sorteados foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal e a aposta sortuda foi registrada em Costa Rica e fez parte de uma aposta simples, de cota única e seis dezenas, registrada com valor mínimo de R$ 6.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 21 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

5

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 16 horas

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 2 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?