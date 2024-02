Tenente-coronel do Exército foi alvo em MS da Operação Veritatis

OPORTUNIDADE

As provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas nas cidades de Jardim e de Guia Lopes da Laguna

A Prefeitura de Jardim publicou o Edital nº 09/2023 nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Município Divulgação

A Prefeitura Municipal de Jardim informa que as provas do Concurso Público de Provas e Títulos para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de níveis Superior, Médio e Fundamental do município serão aplicadas nos dias 17 e 18 de fevereiro. Os locais serão na cidade de Jardim e em Guia Lopes da Laguna e o concurso é realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

O Edital nº 09/2023 foi publicado nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Município, disponível no site da Assomasul no seguinte endereço eletrônico https://diariooficialms.com.br/media/97648/3524---08-02-2024.pdf (a partir da página 249). No edital, consta a relação de locais de prova e horário de cada candidato apto a fazer o exame e quais documentos são válidos como identificação. Não deixe de conferir no link acima ou no site da Fapec https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=196.

No dia 17 de fevereiro, um sábado, as provas serão no período vespertino e terão de fazer os candidatos interessados nos cargos de nível Superior Magistério (Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I (Anos Iniciais), Professor de Artes, Professor de Educação Física (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Professor de Língua Portuguesa (Ensino Fundamental II), Professor de Apoio (Educação Especial), Professor de Apoio (At. Específico Braille e/ou Libras), Professor de Educação Especial (Sala de Recursos Multifuncional).

Já no dia 18 de fevereiro, um domingo, as provas serão no período matutino e terão de fazer os candidatos aos cargos de nível Fundamental e, os demais cargos de nível Superior (Advogado de Área, Assistente Social, Auditor em Saúde, Biomédico, Contador I, Educador Físico, Educador Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Orientador Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Auditor Fiscal, Fiscal de Obras e Posturas I, Fiscal de Tributos Municipais I, Fiscal de Vigilância Sanitária).

Segundo a Fapec, o Gabarito Preliminar do Concurso será disponibilizado para todos os candidatos no 21 de fevereiro, através de Edital Específico, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (http://diariooficialms.com.br/assomasul), no portal de concursos da FAPEC (https://concurso.fapec.org) e da Prefeitura de Jardim e, facultativamente, em outros órgãos da imprensa.