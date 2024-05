Frio deve atingir mais os sul-mato-grossenses nesta terça-feira (28)

Frio atinge o Mato Grosso do Sul com temperaturas mínimas recordes em algumas cidades - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Mesmo com o frio já esperado, a temperatura muito amena pegou alguns sul-mato-grossenses de surpresa. Depois de muito tempo, as roupas de frio tiveram que sair dos armários da população com frequência.

CAMPO GRANDE

Durante a madrugada desta terça-feira (28), a capital registrou a menor temperatura do ano até agora, 10.2°C às 3h da noite. Em comparação com ontem, segunda-feira (27), às 23h, a cidade marcou 11.2°C, uma espécie de presságio do que viria durante o resto da noite.

Segundo o Climatempo, as temperaturas para hoje são de mínima de 10°C e máxima de 19°C. Além de ventos com velocidade de 11km/h. Não há previsão de chuva.

PONTA PORÃ

Sendo uma das cidades mais frias do Estado e do país nesta onda de baixas temperaturas, Ponta Porã registrou 5.9°C já nesta manhã. Já ontem, a cidade foi a 17ª mais fria do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para hoje, a previsão é de mínima de 6°C e máxima de 15°C, com ventos a 6km/h. Novamente, não deve chover na cidade.

TRÊS LAGOAS

Das cidades analisadas, Três Lagoas foi uma das mais quentes do Estado. Porém, ainda sim, registrou 12.8°C na madrugada de hoje. Uma queda considerável em relação a ontem, do qual marcou 17°C.

A previsão para esta terça-feira é de mínima de 12°C e máxima de 22°C, com ventos a 9km/h. Não deve chover.

DOURADOS

Dourados, junto com Ponta Porã, é uma das cidades mais frias do Estado. Nesta segunda-feira, registrou mínimas de 9.4°C, às 23h. Já hoje, a temperatura despencou mais um pouco, com 6.2°C nesta manhã.

Para hoje, a previsão é de mínimas de 6°C e máxima de 17°C, com ventos a 8km/h. Não há chance de chuva.

COXIM

Coxim manteve a média em ambos os dias, com 14.7°C nesta manhã e 14.8°C no dia ontem. Para hoje, a previsão é de mínima de 11°C e máxima de 22°C. Ventos a 8km/h e chuvas não devem preocupar a população da cidade.

RIO BRILHANTE

Rio Brilhante despencou mais de cinco graus de temperatura entre ontem e hoje. Nesta segunda-feira, a mínima registrada foi de 11.4°C e, nesta terça-feira, por enquanto, a mínima foi de 6.1°C.

Durante a tarde e noite do dia 28, a cidade deve marcar mínima de 8°C e máxima de 18°C. Ventos a 8km/h e sem chuva

Aumento nas temperaturas

Segundo as previsões, o Estado deve sofrer um aumento nas temperaturas a partir desta quarta-feira (29). Mas, ainda sim, as jaquetas e cobertores serão usados pela população. O calor costumeiro do Mato Grosso do Sul deve voltar apenas na próxima semana.

*Todos os dados e números foram de acordo com o Climatempo e Inmet

