Cidades

MEIO AMBIENTE

Terceirizada despeja esgoto 'sem tratamento' e Sanesul faz vistas grossas

Ambiental MS Pantanal foi multada em quase meio milhão de reais por despejar esgoto sem o devido tratamento em córrego de Rio Brilhante

Neri Kaspary

Neri Kaspary

18/09/2025 - 12h31
Multa superior a R$ 315 mil aplicada pela Polícia Militar Ambiental à concessionária MS Pantanal no dia 28 de agosto revela que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Rio Brilhante despeja os dejetos  sem o devido tratamento em um córrego da cidade. E, conforme o relatório dos policiais justificando a aplicação desta multa, a Sanesul tinha conhecimento e tolerava a situação. 

A pedido do Ministério Público, que recebeu denúncia de um advogado da cidade, os policiais ambientais fizeram a coleta de água do Córrego Araras no dia 25 de junho. A denúncia ocorreu porque os dejetos jogados no córrego há muito tempo apresentavam odor e coloração que causaram estranheza ao autor da denúncia. 

E, antes de aplicar a multa as amostras passaram por exame laboratorial e ficou comprovado que os dejetos estavam com impurezas muito acima do tolerável.

“As análises evidenciaram que a concentração de Coliformes Termotolerantes ultrapassou em 148,8% o valor limite estabelecido. Já em relação ao parâmetro de Fósforo Total, a análise laboratorial apresentou valor que corresponde a 100% acima do permitido”, informa o relatório dos policiais ambientais

O laudo foi feito no laboratório da concessionária Águas Guariroba, em Campo Grande. O curioso é que ela pertence ao mesmo grupo empresarial da Ambiental MS Pantanal, o Grupo Aegea. Ou seja, a própria empresa que coleta e trata o esgoto para a Sanesul (Ambiental MS Panatanal) foi contratada para fazer o laudo e atestou que não ocorre o tratamento devido do esgoto. 

E por conta das evidências de crime ambiental, o Ministério Público transformou a investigação inicial em inquérito civil, conforme publicação do diário oficial da instituição desta quinta-feira (18). Nesta publicação, o MPMS deu prazo de 10 dias para que a MS Pantanal apresente defesa. 

Por parte da Polícia Ambiental e do Imasul a empresa já havia recebido prazo de 45 dias para resolver o problema. E, durante este período, foi aplicada multa diária de R$ 3,15 mil porque o despejo de esgoto sem o devido tratamento continuou mesmo depois da aplicação da multa de R$ 315,6 mil. Ou seja, somando os dois, o valor da multa ultrapassa os R$ 457 mil. 

O valor da multa foi calculado com base na quantidade de esgoto despejado no córrego nos 30 dias anteriores ao da coleta das amostras. Por dia, conforme o laudo, são despejados 1.382.400 litros sem o devido tratamento, o que equivale a 1.382 caixas de água de mil litros cada.

E, os policiais que fizeram a coleta da água deixaram claro que existe problema crônico no local e que não será solucionado de imediato.

“Segundo informações obtidas na Estação de Tratamento de Esgoto, a atual ETE será desativada tão logo a nova unidade, localizada ao lado da existente, entre em operação. Contudo, até o momento, não há previsão definida para o início do funcionamento da nova estação”, escreveram os policiais no relatório anexado ao inquérito pela promotoria. 

Neste mesmo relatório os policiais indicam que a Sanesul, responsável pela contratação da MS Pantanal para coletar e tratar o esgoto em 68 cidades de Mato Grosso do Sul desde 2021, tinha conhecimento da situação, mas fazia vistas grossas. 

“Registra-se que, na mesma data, encontrava-se no local uma equipe da SANESUL, a qual realizava a coleta mensal de amostras destinadas à análise laboratorial, em conformidade com os protocolos estabelecidos no programa de automonitoramento da concessionária”, escreveu o policial ambiental no relatório concluído no dia 4 de setembro.

Quer dizer, o policial ambiental deixa claro que todos os meses a Sanesul fazia a coleta e supostamente analisava este material, mas não constatava irregularidade nenhuma e continuava fazendo os pagamentos regulares pela prestação do serviço.
 
Em nota, "a Ambiental MS Pantanal informa que irá se manifestar nos autos, obedecendo os prazos processuais, e cita que irá recorrer da decisão, visto que alguns fatos ainda padecem de esclarecimentos. A empresa ressalta que obras de infraestrutura e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto estão previstas já para o início de 2026".

TRÂNSITO

De janeiro a julho, trânsito de Campo Grande matou 52 pessoas, diz Barbosinha

Conforme o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, a maior parte dos acidentes envolvem motociclistas

18/09/2025 12h00

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha FOTO: Marcelo Victor

De acordo com dados da Agência Municipal de Trânsito - (Agetran), de janeiro a julho desse ano, foram registradas 52 mortes no trânsito de Campo Grande, sendo a maioria envolvendo motociclistas. Além disso, nesse mesmo período foram mais de 4.800 pessoas envolvidas em acidentes nas rodovias estaduais de MS.

As informações foram comentadas pelo vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, durante a solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito 2025, que contou com a participação de representantes da Polícia Rodoviária Federal - (PRF), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito - (GGiT).

Na ocasião, Barbosinha afirmou que houve um aumento no número de acidentes em comparação com anos anteriores, e destacou que a maioria das vítimas são motociclistas imprudentes. Na opinião dele, as pessoas "perderam a noção" no trânsito. "A gente vê com o motociclista, ultrapassando pela esquerda, pela direita, cortando no meio dos veículos de forma irresponsável. É uma fração de segundo, um toque que você dá em uma motocicleta, ela vai ao chão", disse.

A afirmação aconteceu durante o lançamento da Semana Nacional de Trânsito, que para o vice-governador é caracterizado como um "grito de alerta". "A ação é essencial para conscientizar a população sobre a grande catástrofe de mortes e acidentes no trânsito, especialmente considerando a falta de conscientização de alguns condutores sobre alta velocidade e ultrapassagens perigosas".

CASOS

Um exemplo de imprudência que resultou em acidente grave de trânsito envolvendo motocicleta aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), quando uma motocicleta que estava com quatro pessoas colidiu contra um poste na Rua da Divisão, em Campo Grande. Segundo informações iniciais, ao menos três vítimas foram socorridas em estado gravíssimo.

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha

 

 

 

 

 

 

Em outro caso, também noticiado pelo Correio do EstadoWagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro na manhã do dia 2 de setembro. A vítima era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Vice-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha

Acidente com morte no Centro de Campo Grande - FOTO: Paulo Ribas

Conforme apurado pela reportagem, Wagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

A Semana Nacional do Trânsito acontece entre 18 e 25 de setembro, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - (Detran-MS), que vai realizar uma série de ações educativas. O objetivo é mobilizar a população para um comportamento mais seguro e responsável, com atividades previstas em Campo Grande e em municípios do interior, como Dourados, Paranaíba, Naviraí e Nova Andradina.

O evento de aberura aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), no Teatro Aracy Balabanian, e celebrou ainda os 15 anos do Festival de Teatro de Trânsito - (Fetran), uma iniciativa em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Fundação de Cultura do Estado.

O Festival já premiou crianças e adolescentes de 53 municípios, que criaram e atuaram em mais de 2 mil peças teatrais. "Celebrar os 15 anos de Fetran em Mato Grosso do Sul é reconhecer a importância de um projeto que impacta diretamente a formação de crianças e adolescentes", afirmou João Paulo Pinheiro Bueno, superintendente da PRF/MS.

A maratona de apresentações das peças finalistas de 2025, de escolas de Amambai, Três Lagoas, Nova Andradina, Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Caarapó e Batayporã, prossegue até o dia 19, com a premiação no Teatro Aracy Balabanian.

Cidades

Carreta com carga de algodão pega fogo e incêndio interdita parte da BR-163; veja vídeo

Bloqueio ocorreu no sentido Sul da pist, em direção ao município de São Gabriel do Oeste

18/09/2025 11h15

Carreta com carga de algodão pegou fogo na manhã desta quinta-feira

Carreta com carga de algodão pegou fogo na manhã desta quinta-feira Foto: Divulgação

Um incêndio em uma carreta carregada de algodão interditou parcialmente a BR-163, em São Gabriel do Oeste, na manhã desta quinta-feira (18). As chamas se alastraram para a vegetação às margens da rodovia e atingiram uma propriedade rural.  

Conforme a concessionária responsável pela administração da rodovia, a interdição ocorreu no sentido Sul da pista, entre os quilômetros 599 e 598, no trecho que liga São Gabriel do Oeste a Campo Grande. "Equipes da Motiva Pantanal, Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros atuam no local para controlar o incêndio, realizar os atendimentos necessários e garantir a segurança na rodovia.". destacou a concessionária.

O Corpo de Bombeiros informou que duas viaturas de combate a incêndio foram enviadas ao local, com o apoio de um caminhão da concessionária. As equipes trabalharam no controle do fogo para evitar que ele se espalhe ainda mais. Não há registro de feridos.

O Correio do Estado buscou a Polícia Rodoviária Federal para saber se a interdição parcial foi encerrada, contudo não obteve retorno. O espaço segue aberto.

