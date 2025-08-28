Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Pendências resolvidas

Terceirizada do Bioparque atrasa salário e Governo de MS firma acordo de pagamento

Acordo feito entre as partes garantiu o pagamento de verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas devidos a 32 empregados da empresa, sem necessidade de judicialização da dívida

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/08/2025 - 14h45
Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), celebrou acordo rescisório com a empresa Queiroz Junior Serviços Especializados Ltda, responsável pela prestação de serviços de asseio e conservação no Bioparque Pantanal.

O acordo feito entre as partes garantiu o pagamento de verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas devidos a 32 empregados da empresa, sem necessidade de judicialização da dívida. O acordo foi mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS).

Desde dezembro de 2024, a empresa atrasava o salário de funcionários e intimações de penhora diante do ajuizamento de ações trabalhistas individuais.

Queiroz Junior é a empresa responsável por prestar serviços de limpeza (banheiros, chão, fachadas e janelas), higienização, copeiragem, jardinagem (áreas interna e externa) e recepção no Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Até dezembro de 2024, a empresa tinha 150 vínculos ativos de emprego.

Com as irregularidades, o governo de MS rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa, ou seja, quebrou o contrato por conta própria. Além disso, também reteu/bloqueou R$ 346 mil referentes as últimas notas de empenho que seriam repassados à Queiroz Junior.

A partir da verba retida, o Estado repassou, aos empregados, a transferência direta das verbas rescisórias, salários atrasados e quantias decorrentes da execução de ações individuais.

De acordo com a representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, procuradora Suleimar Sousa Schröder Rosa, em abril, nova empresa terceirizada começou a atuar no Bioparque, sendo que a novata contratou trabalhadores da Queiroz Junior, garantindo, assim, a manutenção dos empregos e a continuidade dos serviços.

“Resta comprovado que a busca por soluções consensuais dos conflitos traz ganho para todos, principalmente para os trabalhadores, que tiveram seus direitos assegurados, e para o Poder Judiciário, que deixará de receber mais de 30 reclamações trabalhistas”, ressaltou a procuradora do Estado.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, elogiou a mediação feita pelo MPT entre empregador e empregado.

“Esse processo cria um espaço seguro e equilibrado para que empregadores e trabalhadores encontrem, juntos, soluções que preservem direitos, promovam justiça e fortaleçam relações de trabalho”, disse a diretora.

Mas, apesar dos acordos celebrados entre governo e empresa, a Queiroz Junior ainda tem pendências referentes ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus ex-empregados.

A terceirizada não efetuou o depósito do FGTS correspondente ao período em que os serviços foram prestados, tampouco realizou o pagamento da multa rescisória de 40%, prevista em lei para casos de demissão sem justa causa.

miranda

Sanesul destina R$ 5,2 milhões para troca de tubulação de amianto

Apesar das polêmicas sobre supostos danos à saúde causados por esse tipo de material, Sanesul elega que troca vai ocorrer por conta da fragilidade da tubulação

28/08/2025 12h29

Sanesul vai trocar mais de 22 quilômetros de tubulação e atender 1101 consumidores residenciais de Miranda, conforme o edital

Sanesul vai trocar mais de 22 quilômetros de tubulação e atender 1101 consumidores residenciais de Miranda, conforme o edital

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) vai investir R$ 5.237.000,00 para trocar a tubulação de amianto por material em PVC na cidade de Miranda, cidade a 200 quilômetros de Campo Grande, conforme contrato publicado no diário oficial do Estado nesta quinta-feira (28).

Embora exista polêmica pelo fato de o amianto supostamente provocar problemas de saúde, como o câncer, o edital da Sanesul não toca no assunto ao apresentar a justificativa para o investimento milionário. 

“A tubulação em cimento amianto requer constantes manutenções em função de o material ter baixa resistência a esforços, e com a substituição por PVC haverá redução da perda de água por vazamentos e dos serviços de reparo”, diz o texto da Sanesul.

Conforme a previsão, serão substituídos 22,2 quilômetros de tubulação e atendidos 1.101 consumidores domiciliares. Além de bancar os R$ 5,23 milhões da empreiteira, a estatal ainda vai fornecer os kits de instalação, compostos por cavalete, caixa metálica e hidrômetro. 

As obras serão executadas pela empresa Congeo Ambiental e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até dez meses. O contrato está assinado pelo presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, e o representante da empresa, João Maurício Cance. Ele é irmão de Aurélio Cance Júnior, que presidiu a Sanesul entre 1995 e 1998 e faleceu em novembro do ano passado. 

No Brasil não existe lei federal que obrigue a substituição de toda a tubulação de amianto, mas desde 2017 está proibida, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o uso do amianto na produção de tubulações para transporte de água. Caixas d’água de amianto estão proibidas desde então.

Em Campo Grande, decisão da Justiça proferida em dezembro do ano passado deu prazo de seis meses para que a Águas Guariroba substituísse toda a tubulação que utiliza amianto. À época, a empresa informou que está fazendo a troca desde o início do contrato, em 2001. 

A promotoria "sustenta que a permanência de tubulações de amianto na rede de abastecimento representa um risco severo à saúde pública e destaca que a concessionária tem demonstrado demora injustificada no cumprimento de suas obrigações legais e contratuais".

A última vez que a Sanesul investiu recursos para fazer a substituição foi em 2022, quando trocou quase três quilômetros de canos em Aparecida do Taboado. A troca aconteceu quase três anos depois de a Justiça ter atendido a pedido do Ministério Público e ter determinado a troca.

O Correio do Estado procurou a Sanesul em busca de informações para saber em quantas cidades ainda é utilizada a tubulação de amianto, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno. 

Mas, de acordo com o presidente do sindicato dos trabalhadores do setor (Sindágua), Lázaro de Godoy, ela ainda está presente em praticamente todas as  cidades mais antigas, como Aquidauana, Anastácio, Miranda, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Coxim, Amambai e Caarapó, por exemplo. 

A proibição do uso de amianto no STF ocorreu principalmente por conta da inalação de pó e de doenças constatadas em trabalhadores das indústrias que utilizam este material. Além disso, existe a suspeita de que partículas que se desprendem da tubulação em eventuais rompimentos dos dutos possam provocar doenças entre aqueles que consomem a água. 

Porém, grandes centros urbanos, como Nova York, San Francisco, Chicago, Paris e Brasília, dentre outras, cidades utilizam há décadas tubulações de amianto para fornecimento de água potável. Não há registro na literatura médica mundial de adoecimento de pessoas por ingerirem a água ou usarem produtos de fibrocimento com amianto, como é o caso das telhas e caixas d’água.

COMUNICADO

Por instabilidade no 193, Corpo de Bombeiros disponibiliza outro número

Ainda não foi informado se há previsão de normalização do serviço principal

28/08/2025 11h15

Por instabilidade no 193, Corpo de Bombeiros disponibiliza outro número

Por instabilidade no 193, Corpo de Bombeiros disponibiliza outro número FOTO: Divulgação

De acordo com um comunicado emitido pela corporação do Corpo de Bombeiros, o número 193, para atendimento de socorro está enfrentando instabilidades.

Por esse motivo, o CBM disponibilizou dois novos números temporários: (67) 99948-7570 e (67) 99987-9034. Os números alternativos devem ser utilizados apenas enquanto a instabilidade no 193 persistir.

Até o momento, ainda não foi informado se há previsão de normalização do serviço principal.

Para garantir que os chamados de urgência não sejam prejudicados, a corporação orienta registrar ocorrências apenas em casos de emergência, como incêndios, acidentes ou situações de risco à vida.

Além disso, é importante manter a calma e informar com clareza o endereço e a natureza da ocorrência ao ligar para o Corpo de Bombeiros, garantindo uma resposta rápida e eficiente.

