PRIVATIZAÇÃO

Nesta semana, a estatal espanhola Aena assumiu majoritariamente a administração dos Aeroportos Internacionais de Mato Grosso do Sul. A empresa informou deu inicio hoje (10), a concessão do Aeroporto de Corumbá e na terça-feira (7), já havia tomado o comando do Aeroporto de Ponta Porã.

Com isso, a Aena chega ao comando de três dos cinco aeroportos no Estado. Sendo o Aeroporto Internacional de Campo Grande, Aeroporto Internacional de Ponta Porã e Aeroporto Internacional de Corumbá. Os aeroportos regionais de Bonito e Dourados, continuam sob a gestão local.

O Aeroporto Internacional de Corumbá é o quinto da nova rodada de concessão, que conta com 11 aeroportos e já teve investimentos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais. Localizado na 'Capital do Pantanal', foi o primeiro a ser construído na região Centro-Oeste do Brasil.

A Aena destaca que o aeroporto é porta de entrada do Pantanal e está próximo à Bolívia e ao Paraguai. Em 2019, último ano antes da pandemia, o terminal recebeu 27.795 passageiros. Em 2022, foram 36.942 passageiros. Até setembro deste ano, já passaram pelo terminal 19.999 passageiros.

"O aeródromo receberá melhorias, a fim de deixá-lo mais seguro, sustentável e confortável aos passageiros. A Aena planeja uma ampliação de cerca de 50% no terminal de passageiros, passando dos atuais 1.950 metros quadrados para 2.850 metros quadros", diz a nota enviada pela empresa aeroportuária.

A empresa, considerada maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, assumiu a administração do aeroporto de Corumbá (MS), às 00h desta sexta-feira (10) . O primeiro voo sob a nova gestão foi da linha Azul 2690, proveniente de Campinas (SP) e com pouso às 9h25.

Segurança

Para aumentar a segurança, a Aena irá instalar um Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI) em uma das cabeceiras, além de áreas de segurança de final de pista em ambas as cabeceiras. O pátio de aeronaves também receberá melhorias, tanto para aviação geral como para aviões comerciais, que passarão a ter quatro posições de estacionamento.

A Aena entrega até dezembro o anteprojeto à Anac com os planos para a modernização do terminal. As obras devem começar no segundo semestre de 2024, com previsão de entrega em 2026.

Expectativa positiva

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), disse ao Correio do Estado que a expectativa para o município com a concessão é "muito positiva" e que esperam conseguir mais voos para a região, a fim de fomentar o turismo, a economia e o acesso à população.

"Esperamos que com o investimento que a Aena vai fazer aqui no nosso aeroporto, que consiga trazer mais voos para Corumbá. No mínimo um a dois voo diários, já que atualmente contamos com voos de três a quatro dias por semana", ponderou o prefeito.

Além disso, Iunes sinalizou que Corumbá já possui uma proposta da Azul Linhas Aéreas, com um voo de Corumbá direto a paraViracopos, em Campina.

"Queremos que retorne esse voo agora com o investimento da Aena no Aeroporto de Corumbá. Nós temos um voo Corumbá-Campo Grande, Corumbá-Cuiabá e Cuiabá-Corumbá. A quantidade de voos baixou por causa da piracema. Mas nós queremos que seja mediário também", afirmou o prefeito.

Concessão

Em agosto do ano passado, a Aena venceu a licitação da sétima rodada de concessões para gerir 11 aeroportos nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. O aeroporto de Corumbá é o quinto dessa rodada a passar para o controle da Aena. A empresa assumirá a operação dos demais aeroportos, de forma escalonada, até o dia 30 de novembro.

Antes mesmo de iniciar as operações, a Aena já realizou pagamentos iniciais de R$ 3,3 bilhões para assumir a administração dos 11 aeroportos. Durante a primeira fase do processo, foram feitas a elaboração e aprovação dos planos de transferência operacionais. Para isso, a companhia fez visitas técnicas aos 11 aeroportos com uma equipe de mais de 60 profissionais, que participaram de 40 reuniões com cerca de 100 stakeholders diferentes. A Aena também promoveu quase 14 mil horas de treinamento a mais de 170 profissionais que vão atuar nesses aeroportos.

Atualmente, a companhia opera os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Uberlândia (MG), Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE).

Nos aeroportos do Nordeste, sob administração da Aena desde 2020, a empresa já investiu cerca de R$ 2 bilhões em obras, equipamentos e sistemas para melhorar tecnologia, segurança e conforto, implantando o padrão Aena nestes equipamentos, com ampliação dos espaços e acréscimo de capacidade operacional.

Ao final do processo da nova rodada, a Aena estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 equipamentos que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Confira o cronograma para os próximos aeroportos:

13/11 – Uberaba (MG)

16/11 – Montes Claros (MG)

21/11 – Marabá (PA)

24/11 – Carajá (PA)

27/11 – Santarém (PA)

30/11 – Altamira (PA)

