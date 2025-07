Termômetros devem seguir 'frios' mas sem chuva pelos próximos 10 dias em MS

Centro de Monitoramento reforça que "haverá atuação de massas de ar frio que devem favorecer queda acentuada nas temperaturas, com valores próximos aos 0-3°C"" - Marcelo Victor/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mesmo com o inverno se estendendo desde o último dia 20 de junho até o dia 22 de setembro, esse mês de julho abre as portas para um trimestre mais quente que o normal, o que não deve afastar os dias mais gelados, graças às massas de ar frio que prometem manter os termômetros "gelados" em parte do Mato Grosso do Sul, que abre a semana com o tempo firme em todo o Estado.

Entre este domingo (06) e a segunda-feira (07) a meteorologia constata a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que será responsável por continuar inibindo a formação de nuvens e chuvas, gerando portanto um tempo firme com sol predominante.

Como bem esclarece o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), não há um indicativo de chuvas significativas dentro dos próximos 10 dias no Estado.

Até o dia 19, são esperadas pancadas de chuvas isoladas com acumulados que chegam somente a 10 mm, principalmente mais ao sudeste de Mato Grosso do Sul, com os modelos indicam a entrada em um período de estiagem, "pelo menos nesta primeira quinzena de julho", expõe o Centro em boletim.

Previsão do tempo

Em Campo Grande, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inemet) a semana começa da mesma forma que termina o domingo, com tempo firme, umidade equilibrada e termômetros que oscilam entre mínimas de 13 e 14°C e máximas de 28 a 29 graus.

Na Cidade Branca de Corumbá, as temperaturas durante toda a semana ficam na casa mínima de 14 °C, sem qualquer chance de chuva apesar da maior formação de nuvens no município na segunda-feira (07).

No extremo sul do Estado, Iguatemi aparece entre os municípios com os menores índices de temperatura mínima, com leve queda nesta segunda-feira (07) e a chance de bater 10°C entre terça e quarta.

Já em Porto Murtinho as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, batendo máxima de 29 °C já na segunda-feira (07), com uma leve tendência de queda a partir de terça.

Inverno "mais quente"?

Durante a primeira semana de julho Mato Grosso do Sul enfrentou três dias consecutivos extremamente gelados, na considerada segunda onda de frio do inverno e quarta do ano.

Para esse próximo trimestre que segue até setembro, segundo o Cemtec, as temperaturas devem variar entre 24-26°C em grande parte do Mato Grosso do Sul, com uma maior amplitude entre os extremos pontos do Estado.

Enquanto, por exemplo, os municípios ao noroeste de Mato Grosso do Sul devem encarar temperaturas que variam entre 26-28 °C, o extremo sul do Estado deve presenciar os termômetros entre 22-24 °C entre julho e setembro.

"Independente da previsão mostrar um de trimestre com temperaturas acima da média, haverá a atuação de massas de ar frio que devem favorecer queda acentuada nas temperaturas, com valores próximos aos 0-3°C", expõe o Cemtec em nota.

Assine o Correio do Estado