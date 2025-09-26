Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Eleições

Teve o título cancelado? TRE fará plantão especial para regularização

Serão duas etapas de atendimento no mês de outubro e os atendimentos serão voltados à regularização do título de eleitor e atualização de cadastro

Karina Varjão

Karina Varjão

26/09/2025 - 17h30
O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) irá realizar um plantão especial para atendimento aos eleitores do Estado durante o mês de outubro. 

A iniciativa é voltada especialmente para os eleitores que tiveram seus títulos cancelados e precisam regularizar, ou aos que necessitam fazer a biometria, atualizar dados cadastrais, transferir o local de votação, além de tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. 

O plantão ocorrerá em duas etapas: de 6 a 10 de outubro e de 20 a 24 de outubro nas unidades da Justiça Eleitoral do Estado, das 8h às 18h. 

O atendimento será realizado nas formas presenciais e virtuais através do aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. 

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais de Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS clicando aqui. 

Títulos cancelados

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos de eleitores de Mato Grosso do Sul por ausência não justificada em três eleições consecutivas. Assim, caso não sejam regularizados, mais de 88 mil pessoas não poderão votar nas eleições de 2026.

Esse número representa 4,33% do eleitorado do Estado. Em todo o Brasil, 5.042.047 documentos foram cancelados, o que equivale equivalente a 3,17% dos eleitores.

O cancelamento ocorreu após procedimento nacional concluído em 2 de junho de 2025, conforme previsto no Código Eleitoral. Cada turno de votação conta como uma eleição distinta, e o eleitor que não vota, não justifica a ausência e não paga a multa pode ter o título suspenso.

Com o título cancelado, o cidadão não pode votar, obter passaporte, renovar carteira de identidade, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, receber benefícios sociais ou realizar atos que exijam quitação eleitoral ou do serviço militar.

Municípios com mais cancelamentos em MS

  • Campo Grande: 33.308
  • Dourados: 4.948
  • Três Lagoas: 4.020
  • Ponta Porã: 2.702
  • Naviraí: 2.078

A lista completa com o número de títulos cancelados por município está disponível no site do TRE-MS.

Regularização

Para regularizar o título, o eleitor pode acessar o sistema Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou através do aplicativo e-Título no aparelho celular.

É possível requerer o atendimento presencial em um cartório eleitoral, ou pelo CIJUS, central de atendimento ou por algum posto de atendimento. 

Caso o cidadão não tenha a biometria cadastrada, é preciso primeiro comparecer ao cartório em um período de 30 dias para a coleta. Os que já possuem a biometria cadastrada, podem fazer todo o processo pela internet. 

O eleitor pode consultar sua situação no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nas unidades de atendimento.

