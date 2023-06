Tiroteio no Paraná é 3º ataque com mortes em escolas do país este ano

SAÚDE

O menino de um ano de idade apresentou sintomas após viajar para área rural de Guia Lopes da Laguna

Uma criança de um ano de idade está internada em Campo Grande sob suspeita de febre maculosa. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal Saúde da Capital (Sesau) na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com a Sesau, a suspeita foi notificada pela equipe médica do hospital após o menino apresentar alguns sintomas característicos, como febre, náuseas, vômitos e dores no corpo.

"A Secretaria apura uma notificação de um paciente internado e com histórico de viagem ao interior. Este paciente apresenta sintomas comuns, sendo considerado um caso suspeito devido ao histórico, contudo sem sinais claros que o enquadre como caso provável", informou em nota.

Conforme apurado, o menino teria viajado no fim de semana para Guia Lopes da Laguna, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde teve contato apenas com animais domésticos, tanto na área urbana quanto na rural.

Ainda não há relato de que ele tenha sofrido alguma picada de carrapato-estrela, que é o hospedeiro do agente causador da febre maculosa. O sangue do menino foi coletado e será analisado no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

"É importante ressaltar ainda que diversos exames foram coletados com o objetivo de haver um diagnóstico mais preciso sobre o quadro clínico do paciente", acrescentou a nota.

Segundo a Sesau, a região de Guia Lopes da Laguna não tem registros da febre maculosa, assim como Mato Grosso do Sul possui baixos índices de contaminação pela doença.

Histórico no Estado

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 12 pessoas foram diagnosticadas com a doença entre 2012 e 2022, mas apenas seis casos foram confirmados. Não existem óbitos e nenhum animal foi diagnosticado com a doença neste período.

De acordo com a Sesau, o último caso foi registrado em 2018 e em 2021, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS) emitiu alerta sobre a doença, após óbito registrado em Itaúna, Minas Gerais.

“É importante tomar medidas preventivas ao frequentar áreas onde há presença de capivaras, como parques e áreas verdes. Recomenda-se evitar o contato direto com os carrapatos, usar roupas adequadas, aplicar repelentes e realizar uma inspeção minuciosa no corpo após a exposição a esses ambientes”, afirmou a prefeitura em nota enviada ao Correio do Estado.

Sintomas

Os principais sintomas da doença são: febre alta e súbita, dor de cabeça, abdominal e muscular e manchas avermelhadas no corpo. Também podem haver erupções no local da picada do carrapato.

Caso a pessoa não seja medicada corretamente a tempo, a doença pode evoluir para casos mais graves como o comprometimento do sistema nervoso central, dos rins, dos pulmões, das lesões vasculares e levar à óbito.

Últimos casos

O estado de São Paulo confirmou na última sexta-feira (16) mais dois casos de febre maculosa. Um deles é de uma mulher de 38 anos que esteve no dia 3 de junho em um show do Seu Jorge na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, onde outras quatro pessoas contraíram a doença e morreram dias depois.

A mulher começou a sentir os sintomas no dia 10 de junho e está internada em um hospital particular de Campinas. A outra pessoa, de 58 anos, teve a doença confirmada nesta sexta é uma moradora de Americana (SP) e morreu no último dia 8 de junho.

Ao todo, o estado de São Paulo soma nove mortes no ano e outros 16 casos estão sendo investigados.

