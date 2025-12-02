Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TJMS introduz julgamento virtual e em tempo real

As mudanças estão em vigor desde agosto e fazem parte da adequação à Resolução CNJ 591/2024 para os tribunais de todo o País

Karina Varjão

Karina Varjão

02/12/2025 - 16h45
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ampliou a publicidade dos julgamentos através da atualização do sistema de Julgamento Virtual na sua plataforma. 

De forma inédita, as sessões virtuais podem ser acompanhadas em tempo real por qualquer pessoa diretamente pelo site do TJ, o que mostra uma preocupação com a transparência e o acesso à informação. 

A melhoria faz parte da adequação do Tribunal à Resolução CNJ nº 591/2024, uma norma que uniformiza e fortalece a participação das partes nas sessões eletrônicas em todo o País, estabelecendo requisitos mínimos para os julgamentos eletrônicos em um ambiente virtual. 

Em Mato Grosso do Sul, a mudança, formalizada pelo Provimento TJMS nº 677/2024, está em funcionamento desde o início do mês de agosto deste ano. 

A atualização trouxe melhoria para a atuação dos advogados, que passam a contar com ferramentas específicas, como o “Pedido de Destaque”, que permite solicitar a retirada de um processo da modalidade virtual através de uma justificativa, dentro de um prazo de 48 horas. 

Também foi criado o “Pedido de Esclarecimento”, que possibilita ao advogado o encaminhamento de questionamentos sobre pontos de fato diretamente através da página de acompanhamento do julgamento, com o envio imediato aos magistrados. 

Outro diferencial regulamentado foi a Sustenção Oral Eletrônica, que permite a sua apresentação por meio de arquivos de áudio ou vídeo enviados por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes do início da sessão, em formatos de MP3 e MP4, com limite de até 15 minutos de duração. 

“O novo modelo torna o processo mais dinâmico, inclusivo e alinhado às normas do CNJ, garantindo maior participação das partes e fortalecendo a transparência no ambiente digital”, afirma o Tribunal. 

Resolução 

A Resolução CNJ nº 591/2024 foi assinada no mês de setembro de 2024 pelos ministros Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça e dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário. 

A previsão para que a resolução entrasse em vigor era, primeiramente, em fevereiro de 2025. No entanto, após um movimento nacional em defesa da sustentação oral lançado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o prazo se estendeu a 180 dias, até o mês de julho. 

“Os julgamentos em ambiente eletrônico têm sido adotados em diversos tribunais há anos, com grande ganho de eficiência. A Resolução não inovou quanto a esta forma de deliberação, nem tornou esse tipo de julgamento obrigatório, mas apenas previu requisitos mínimos a serem adotados caso os tribunais optem por sua utilização, sendo-lhes possível, no exercício de sua autonomia, restringir as hipóteses de cabimento de sessões assíncronas”, escreveu Barroso na decisão de prorrogação.

No dia 29 de janeiro, a OAB Nacional e as suas 27 seccionais lançaram um movimento nacional contra a Resolução, especialmente em defesa da sustentação oral presencial. 

“A Resolução 591/2024 ameaça o pleno exercício da advocacia ao restringir a prerrogativa dos advogados de se opor ao julgamento em plenário virtual e de realizar sustentações orais síncronas. Esse ataque não é apenas contra a advocacia, mas contra a cidadania e os mais de 220 milhões de brasileiros que dependem do acesso à Justiça”, afirmou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. 
 

campo grande

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

Valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base e pagamento será feito de forma escalonada

02/12/2025 16h00

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (2), projeto de lei complementar que prevê o reajuste no salário dos profissionais de saúde da Capital. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade.

Conforme o texto, valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base. A incorporação será feita de forma escalonada até 2028.

O pagamento será:

  • R$ 150 em novembro deste ano
  • R$ 200 em novembro de 2026
  • R$ 200 em novembro de 2027
  • R$ 200 em abril de 2028

Na proposta, a prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) e foi aprovada pela categoria.

O Executivo também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas de pessoal, vem como foi balizado na avaliação da capacidade financeira de absorver os impactos aplicados pela proposta.

Para a implementação, haverá redução do auxílio-alimentação nos valores após a efetivação dos acréscimos ao salário.

Márcio Luiz de Souza Godoy, representante dos servidores, acompanhou a votação na Câmara e afirmou que a incorporação destes valores ao salário-base representa uma segurança aos servidores em relação ao pagamento.

A categoria que terá este acréscimo trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são: 

  1. Assistente Social;
  2. Farmacêutico;
  3. Farmacêutico-Bioquímico;
  4. Fisioterapeuta;
  5. Fonoaudiólogo;
  6. Nutricionista;
  7. Profissional de Educação Física;
  8. Psicólogo;
  9. Terapeuta Ocupacional.

Proposta

Projeto na Alems quer levar toda fiação de MS para debaixo da terra

A proposta é levar toda a fiação de MS para a parte subterrânea para garantir segurança e melhorar o visual urbano

02/12/2025 15h45

Projeto quer tirar fios aéreos de MS

Projeto quer tirar fios aéreos de MS

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta terça-feira (2) o Projeto de Lei 318/2025 que dispõe sobre a instalação subterrânea de redes de cabeamento aéreo em Mato Grosso do Sul. 

A proposta, apresentada durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado recomenda a implantação de uma estrutura embaixo da terra para instalação das redes de energia elétrica, telefonia, dados, fibra óptica, televisão e quaisquer outros cabos e fiações aéreas através de normas e padrões técnicos estabelecidos, visando “garantir segurança, acessibilidade, eficiência operacional e preservação do espaço urbano”. 

A prestação do serviço ficará a cargo de concessionárias, permissionárias, autorizadas e demais empresas responsáveis, que deverão elaborar e apresentar planos de migração da rede aérea para a infraestrutura subterrânea, realizar as obras necessárias à implantação da infraestrutura; promover a manutenção e expansão das redes subterrâneas de acordo com as necessidades do serviço; garantir a integridade de calçadas, vias e demais bens públicos, assumindo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da execução das obras. 

O projeto “busca promover a modernização da infraestrutura urbana no Estado de
Mato Grosso do Sul, garantindo maior segurança, eficiência e estética ao ambiente urbano”, como consta na justificativa. 

Segundo o deputado, a fiação aérea exposta apresenta risco à segurança pública pois pode ocasionar quedas de cabos, acidentes e curtos-circuitos; poluição visual, afetando o turismo e qualidade urbana; além da necessidade constante de manutenção, gerando interrupções de serviços essenciais. 

Do outro lado, o modelo subterrâneo reduz acidentes e interrupções do fornecimento dos serviços; protege o cabeamento contra intempéries; valoriza as cidades, aumentando o potencial turístico; e melhora a mobilidade urbana, liberando espaço em calçadas e vias. 

Roberto Hashioka ainda afirmou que o projeto não cria despesa direta para o Estado de Mato Grosso do Sul e que O Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro (EIOF) atende ao disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), referente ao Projeto de Lei que torna obrigatória a instalação subterrânea de redes e cabeamentos atualmente dispostos em postes no Estado de Mato Grosso do Sul.

“A proposta não cria despesa direta para o Estado de Mato Grosso do Sul, considerando que todos os custos de implantação, manutenção e modernização serão integralmente suportados pelas concessionárias e permissionárias dos serviços de energia, telecomunicações e afins; não há criação de cargos, aumento de gastos com pessoal ou expansão da máquina pública; e não há previsão de utilização de recursos do Tesouro Estadual para execução da lei. Portanto, o impacto orçamentário é nulo”, justificou o deputado. 

Ainda, de acordo com o autor, o deslocamento dos fios para a parte subterrânea tente a gerar ganhos financeiros aos Estado e aos municípios, como a redução de riscos de acidentes que geram indenizações e custos aos poder público; a diminuição de interrupção dos serviços essenciais; valorização imobiliária e aumento potencial da arrecadação de IPTU e ITBI; fortalecimento da atividade turística e redução de custos municipais de zeladoria urbana, como poda, remoção e sinalização. 

É proposto ainda uma multa de 5 mil Uferms, equivalente a R$ 263.100 ao não cumprimento da Lei, destinadas a ações de melhoria da infraestrutura, além do prazo de 180 dias para que o Poder Executivo regulamente o projeto proposto. 

O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

