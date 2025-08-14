Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

JUSTIÇA

TJ vai julgar ação que exige indenização por mortandade de peixes do Bioparque

A falta de licenciamento ambiental válido para captura, manejo e quarentena resultou na morte de aproximadamente 31% dos peixes

Tamires Santana

Tamires Santana

14/08/2025 - 11h00
Na próxima terça-feira (19), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - (TJMS), vai julgar a ação civil pública do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), contra irregularidades graves na gestão da empresa contratada para o manejo de peixes no projeto do Bioparque Pantanal.

De acordo com o que foi apurado,  a falta de licenciamento ambiental válido para captura, manejo e quarentena resultou na morte de aproximadamente 31% dos peixes, totalizando mais de seis mil indivíduos durante o período de quarentena, realizado sem os protocolos sanitários e de biossegurança adequados.

Além disso, diversas vistorias realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex) e pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect/MS) apontaram irregularidaes nas instalações de quarentena, como ausência de separação entre peixes saudáveis e doentes, controle inadequado de água e temperatura, além de deficiências sanitárias e ausência de treinamento técnico, agravaram ainda mais a mortalidade.

Cabe ressaltar que, a responsabilidade da empresa requerida é fundamentada na responsabilidade objetiva ambiental. Mesmo sem dolo, ela é obrigada a reparar os danos causados, conforme prevê a legislação vigente. A ação pede indenização pelos danos materiais ambientais, além de reparação pelo dano moral coletivo, relacionado ao impacto social e ambiental causado à coletividade. 

Durante o trâmite processual, o MPMS, representado pela Promotora de Justiça Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, obteve decisões favoráveis em todas as fases recursais. Em uma delas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), sob relatoria do desembargador Amaury da Silva Kuklinski, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa contra decisão que havia invertido o ônus da prova. A decisão reafirmou a aplicação do princípio da precaução e a proteção ao meio ambiente, fortalecendo a atuação do MPMS na defesa dos direitos coletivos.

“Semana da Pauta Verde”

A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) na proteção do meio ambiente ganhou destaque durante a Semana da Pauta Verde, com ações que reforçam a responsabilidade de empresas por impactos ambientais graves. Entre elas, uma ação civil pública envolve a responsabilização de uma empresa pela morte de mais de seis mil peixes, que seriam destinados ao Bioparque Pantanal.  

A iniciativa busca reforçar o compromisso do órgão com a preservação ambiental e a responsabilização de condutas lesivas ao ecossistema. Atualmente, o caso aguarda audiência marcada para 19 de agosto e integra a “Semana da Pauta Verde”, iniciativa nacional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que concentra a realização de audiências e julgamentos de processos relacionados a questões ambientais, sustentabilidade e direitos coletivos.

Com o objetivo de promover maior celeridade e visibilidade a essas causas, o evento busca incentivar a responsabilidade socioambiental e fortalecer a atuação do Judiciário na proteção do meio ambiente.

ABERTURA DE SESSÃO

Campo Grande escolhe nova empresa para comandar radares nesta sexta-feira (15)

Empresa que levar o certame ficará responsável pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações

14/08/2025 12h30

Licitação dos radares pelo menos quatro empresas interessadas Foto: Gerson Oliveira

Licitação dos radares pelo menos quatro empresas interessadas Foto: Gerson Oliveira

Através do Diário Oficial de Campo Grande de hoje (14), o Executivo da Capital comunicou a continuidade do pregão eletrônico dos radares, indicando que a nova empresa contratada para gerir  a instalação, monitoramento e manutenção desses equipamentos pode ser anunciada nesta sexta-feira (15). 

Conforme o aviso de continuidade publicado no Diogrande, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc) informa que a abertura da sessão está marcada para acontecer às 08h, através do endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas de Campo Grande.

Vale lembrar que esses novos aparelhos das concorrentes foram testados no último dia 06, como bem acompanhou o Correio do Estado, em seis pontos de Campo Grande: 

Também é importante esclarecer que, com quatro principais interessadas na licitação, a empresa que levar o certame ficará responsável pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações. 

Além disso, a nova vencedora deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Nesse processo há quatro principais empresas interessadas, todas com sede fora de Mato Grosso do Sul, sendo: 

  • Mobilis Tecnologia S.A. - Pinhais (PR)
  • Grupo Splice - Votorantim (SP)
  • Bless Processamento de Dados Ltda - São Paulo (SP)
  • CLD (Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda) - São Bernardo do Campo (SP)

Licitação de radares 

Essa ação é o próximo passo para finalmente firmar uma nova contratação para gestão dos equipamentos, quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares, firmado em 2018 e administrado até 2024 pelo Consórcio Cidade Morena. 

Por todo esse tempo os contratos foram anualmente reajustados, com o último aditivo datando de 05 de setembro de 2023 publicado já fora do prazo, ocasião em que houve a correção em 3,40%, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA).

Isso fez o contrato entre o Consórcio Cidade Morena e a Prefeitura de Campo Grande saltar de R$ 22,9 milhões para R$ 23.718.091,70.

Conforme Portal da Transparência de Campo Grande, R$ 29.963.827,03 foram pagos pelo poder público ao Consórcio que, até agora, já anotou sete aditivos totais desde o contrato firmado em 2018, há seis anos. 

Sem os radares e suas respecitvas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Isso acontece pois, segundo o balanço de valores arrecadados com multas de trânsito, em março de 2024, a Agência embolsou R$ 2.894.135,91, com 18.478 registros de infração. 

Aqui também cabe destacar que, recentemente o vereador Marquinhos Trad (PDT) moveu ação, como bem acompanhou o Correio do Estado, para tentar anular aproximadamente 320 mil multas de trânsito que foram aplicadas na Cidade Morena nos últimos 11 meses. 

Falta de contrato

Anteriormente regido pelo segundo inciso do Artigo 57 de uma lei Federal (n. 8666) de 1993, esse texto legal foi revogado pela nova lei de Licitações de Contratos Administrativos de 1º de abril de 2021, porém, seja pela legislação Federal de 93, ou pela nova lei de Licitações de Contratos Administrativos (14.133), publicada de 1º de abril de 2021, o Executivo Municipal precisa lidar com limite da duração desses contratos. 

Como houve revogação de textos legais entre as leis de 93 e 2021, a administração pública precisa se atentar ao regime de transição previsto nos artigos 190 e 191 da nova lei de licitações, que cita: 

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência.

Isso porque, em contratos ligados à segurança pública e Forças Armadas, ou mesmo de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras exceções, há uma duração mais "dilatada" e os acordos podem se estender por até 10 anos. 

Desde o fim do contrato com o Consórcio Cidade Morena, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas; da possível suspensão do serviço ou nova prorrogação/licitação, porém, o devido retorno não foi obtido pela reportagem.

 

Dourados

Após 45 anos, produtor de arroz é multado por desviar água de córrego em MS

Ao Imasul, fazendeiro disse que realiza este tipo de atividade desde 1980

14/08/2025 12h15

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de água

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de água Foto: Reprodução arquivo processual

Continue Lendo...

O fazendeiro Diogo Otto Mata foi multado em R$ 320 mil por desviar água do Córrego Laranja Doce para sua plantação de 640 hectares de arroz, atividade que exerce há 45 anos na Fazenda Barro Preto, em Dourados, interior do Estado.

Autuado pelo Instituto do Meio Ambiente (Imasul) e investigado pelo Ministério Público Estadual, o produtor destacou, em defesa, que a captação d'água fora instalada no ano de 1980 e que a regulamentação sobre recursos hídricos e licença ambiental ocorreu apenas no ano de 2008, ou seja, passível de regulamentação há 17 anos.

Com a ajuda de um drone, o órgão constatou irregularidade e decidiu multar o produtor de arroz em R$ 500 por hectare plantado.  Conforme o Ministério Público, o espaço foi construído com auxílio de maquinários e pedras.

“Segundo informações através de vídeos e fotos com coordenadas (...) estavam retirando água para insumo de processo produtivo no plantio de arroz onde, devido ao uso do recurso hídrico sem controle, (o córrego) chegou a ficar praticamente escasso de água”, traz parte da denúncia levada ao Imasul, que recomendou que o fazendeiro regularize as licenças ambientais.

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de águaFoto: Reprodução/ Arquivo processual 

Conforme o art.66º Decreto Federal 6.514, de julho de 2008, “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, passível de multa entre R$ 500 e R$ 10 milhões”. 

O córrego é um dos afluentes do Rio Brilhante, faz junção com o Rio Dourados e deságua no Rio Ivinhema, um dos principais afluentes da Bacia do Rio Paraná. Autuado em janeiro deste ano, o produtor de arroz, segundo o Imasul, também prejudicou a Piracema, que se estendeu até março último. 

De acordo com o Ministério Público, a instauração de inquérito civil surge após a necessidade de averiguar se a extração de água realizada pelo fazendeiro estão alinhadas aos “princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer o potencial desenvolvimento das novas gerações, através do uso razoável das águas, a fim de manter a perenidade dos recursos naturais” documento assinado pelo promotor Amílcar Araújo Carneiro Júnior.

Assine o Correio do Estado 

