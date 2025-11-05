Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

TJ promove juíza ao cargo de desembargadora em MS

Natural do Mato Grosso, Sandra Regina veio com os pais para Campo Grande ainda em 1976 e já acumula mais de três décadas como magistrada

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

05/11/2025 - 09h42
Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, magistrada há mais de três décadas, é o mais recente nome promovido por merecimento para ocupar uma cadeira como desembargadora no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) após eleição na última terça (04) e conforme publicado hoje (05) no Diário da Justiça. 

Natural do Mato Grosso, Sandra Regina veio com os pais para Campo Grande ainda em 1976, com o intuito de terminar seus estudos e já está há 33 anos na magistratura, sendo a segunda eleição baseada na Resolução nº 609/2024 do Tribunal. 

Como bem esclarece o TJMS em nota, o texto altera o chamado concurso de promoção de magistrados, por merecimento, em busca de novos nomes para o cargo de desembargador do Tribunal, nos termos da Resolução nº 507/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em outras palavras, enquanto não for atingida proporção de 40 a 60% por gênero, os cargos de desembargador para os magistrados de carreira possuem vagas pelo critério de merecimento preenchidas por meio de editais abertos de forma alternada: "para o recebimento de inscrições mistas — para homens e mulheres — ou exclusivas para mulheres, observadas as políticas de cotas instituídas pelo CNJ, até atingir a paridade de gênero". 

Reprodução/Diário da Justiça Eletrônico

Além de Sandra, a lista tríplice contava ainda com os nomes das seguintes juízas que, atualmente, são convocadas para atuação em 2º grau de jurisdição: Denize de Barros Dodero e Cíntia Xavier Letteriello. 

Nova desembargadora

Formada em direito pela antiga Faculdade Fucmat, conhecida atualmente como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ainda em 1984, já em 86 começou a dar seus passos para próximo do Tribunal de Justiça após aprovação em concurso público.

Uma vez servidora do Tribunal de Justiça, mesmo ainda longe do trato dos julgamentos em si, esse cargo já lhe permitia uma extensa dedicação por meio da leitura e estudo dos votos  dos desembargadores. 

Isso já lhe acendia uma centelha, junto da influência do pai, de seguir um futuro como promotora de Justiça, mas o ingresso na Escola da Magistratura em 1990 mudou o foco de carreira de Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli. 

Cerca de quatro anos depois, a agora desembargadora já tornava-se pioneira como primeira mulher a ser titularizada na comarca de Costa Rica, onde esteve até 1998 quando foi promovida para atuar no município de Miranda. 

Já em 2001, assim que surgiram vagas nos Juizados Especiais de Campo Grande, Sandra foi promovida para atuar no que para ele foi um "retorno às origens", na 5ª Vara, instalada na UCDB. 

Nos Juizados Especiais do ambiente acadêmico onde estudou, a magistrada estava, até então, realizada. Da 5ª Vara do Juizado Especial foi transferida para o Centro Integrado de Justiça (Cijus), em 2019, para atuar como diretora até o ano de 2022. 

Além disso, Sandra acumula em sua bagagem o cargo de secretária do Conselho de Supervisão dos Juizados, atuando por anos nas Turmas Recursais até posse como juíza membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) em 2023. 

No TRE de Mato Grosso do Sul ela assumiu inclusive a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos na área da educação. 

Tendo presidido a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e a Comissão de Enfrentamento ao Assédio Sexual e Moral, a partir de 30 de outubro de 2024 ela passou a atuar mo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como juíza convocada junto aos órgãos julgadores. 

 

VENTANIA

Vendaval arrasta tenda de festa no interior do Estado

Vídeo mostra estrutura da comemoração pelo aniversário de 62 anos de Naviraí sendo levada pela intensidade do vento

05/11/2025 10h25

Cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, foi destruída pela intensidade do vento

Cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, foi destruída pela intensidade do vento Foto / Reprodução

Na tarde da última terça-feira (04), um vendaval atingiu Naviraí, cidade a 358,3 km de Campo Grande. Em vídeo, é possível observar que devido a forte ventania, a tenda que estava sendo montada para a festa em comemoração aos 62 anos do município foi arrastada.

Em vídeo, é possível observar a cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, sendo destruída pela intensidade do vento. Além dela, a estrutura metálica também chegou a ser arrancada e lançada a metros de distância.

Segundo informações do portal de notícias Sul News, não houve nenhum registro de feridos, e equipes da Prefeitura e das empresas contratadas para a montagem estão avaliando os prejuízos e segurança do local.

Com Festival de Churrasco, Rodeio Cowboy de Aço e shows gratuitos, a ventania chegou de surpresa antes dos 62 anos da cidade. Marcado para começar a partir deste sábado, no Parque de Exposições Tatsuo Suekane, as festividades até então não foram canceladas e ainda não houve um posicionamento da organização.

A Prefeitura de Naviraí, por meio da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, é a responsável pelo evento, junto ao apoio do Governo do Estado, Câmara dos Vereadores do município e o Senador Nelsinho Trad e a senadora Soraya Thronicke.

Ontem, por meio de redes sociais e do site, a Prefeitura havia anunciado o início da montagem das estruturas para a comemoração. Procurada pelo Correio do Estado, para saber como a população pode se sentir segura à respeito de possíveis temporais e vendavais durante as festividades, não houve retorno até a publicação dessa matéria.

 

Programação

O cronograma do aniversário da cidade marcava seu início para às 19h30 deste sábado (08), com empresas e entidades oferecendo churrasco na abertura de uma das etapas do Rodeio Cowboy de Aço, além de Provas de Tambor e Shows com as duplas Patrícia e Adriana às 22h30, e Alex e Yvan à 00h30.

No domingo (09), a festa continua com almoço de churrasco a partir das 11h30.  Seguido de show com o grupo Pagode Samba Pop às 16h. À noite, a programação continua com Rodeio às 20h, e show de Bruninho e Davi às 23h.

Na segunda-feira (10) serão as finais do Rodeio, seguido de show sertanejo com Panda às 22h30 e Ícaro e Gilmar em seguida.

Ventos em Naviraí

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS), em outubro deste ano, Naviraí teve uma média de rajadas de vento a 48,43 km/h. Sua máxima chegou a 107,28 km/h.

Na capital, essa média é de 43,35 km/h e a máxima não atingiu os 70 km/h, sendo a mais forte a 63,2 km/h.

Ainda de acordo com o Cemtec, os próximos dias podem registrar temperaturas altas, com previsão de chuvas isoladas a partir de hoje.

PREÇO ÚNICO DE R$ 5

Campo-grandenses dormem na fila para 'garimpar' no Feirão da AACC-MS

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina

05/11/2025 09h45

Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC

Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Fila gigantesca se formou no Feirão do Cincão, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), na manhã desta terça-feira (5), na sede da instituição, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina.

Conforme apurado pela reportagem, a primeira pessoa chegou às 20 horas do dia anterior, nesta terça-feira (4), ou seja, garantiu o lugar 12 horas antes da abertura do Feirão e dormiu na fila.

São dois dias de feirão: quarta-feira (5) e quinta-feira (6), das 8h às 17h (sem pausa para o almoço). O preço único é de R$ 5. As formas de pagamento são pix, dinheiro, débito e crédito.

Os itens foram arrecadados em doação e são usados, mas estão em excelente estado de conservação. Ao todo, são três mil peças disponíveis nas prateleiras, como:

  • Roupas (calças, shorts, vestidos, blusas, casacos, saias, entre outros)
  • Sapatos
  • Bonés
  • Cintos
  • Bolsas
  • Mochilas
  • Xícaras
  • Copos
  • Brinquedos (itens de parquinho de areia, entre outros)
  • Cabides
  • Tiaras
  • Garrafas
  • Material escolar (cadernos e canetas)

As formas de pagamento aceitas são PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Publicitária, Michele Matos encarou a fila gigantesca para garantir seu presente de aniversário. “Quero ver alguma roupa, algum sapato, o que eu achar legal quero comprar. Vim comprar presentes para mim porque semana que vem eu completo mais um ano de vida. Espero não ficar muito tempo nessa fila”, disse.

Além dos produtos à venda por R$ 5, os visitantes poderão aproveitar as ofertas no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que estarão com 20% de desconto em todas as peças.

O dinheiro arrecadado é revertido em pagamento das contas básicas da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 350 mil.

O valor arrecadado neste evento também será direcionado para custear a reforma completa na Casa de Apoio, garantindo mais conforto e estrutura para as famílias acolhidas durante o período de tratamento das crianças.

O evento é realizado no mínimo três vezes por ano e atrai uma multidão, com pessoas madrugando nas filas.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

  • Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino
  • Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias
  • Transporte
  • Atendimentos Multiprofissionais
  • Serviço Social
  • Atividades lúdico-pedagógicas
  • Salão de Beleza

De acordo com a AACC-MS, em 2024, a AACC/MS atendeu 317 crianças e adolescentes, sendo 82 casos novos; realizou 16.968 atendimentos multiprofissionais, que englobam Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Dentista, Fisioterapia, Enfermagem, Salão de Beleza e Brinquedoteca. Além disso; serviu 31.891 refeições para pacientes e acompanhantes; ofereceu 5.950 hospedagens na Casa de Apoio e distribuiu 1.009 cestas básicas e itens sociais. Já o CETOHI registrou 688 internações ao longo do ano.

