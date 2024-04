TJMS abre inscrições para Simpósio Justiça Desportiva Brasileira

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul abriu inscrições está para o Simpósio Justiça Desportiva Brasileira – Perspectivas e Práticas, marcado para os dias 2 e 3 de maio.

As inscrições podem ser feitas pela secretaria virtual da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) por este link.

Em parceria com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o evento que será aberto ao público em geral, tem como objetivo reunir atletas, dirigentes esportivos, jornalistas, estudantes, magistrados e advogados para discutir o papel fundamental da justiça no universo esportivo e promete ser um marco para o esporte local.

O presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, ressalta a importância do simpósio como uma forma de incentivar o esporte em diversas modalidades, além de esclarecer sobre o funcionamento da justiça desportiva e promover a troca de experiências entre os tribunais.

Programação

A programação inclui uma série de atividades, como a sessão de julgamento itinerante do STJD, marcada para às 8h do dia 2 de maio no Plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Além disso, no dia 3 de maio, está previsto o painel "Explorando os Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Esportivo", que acontecerá no Teatro Aracy Balabanian, no centro de Campo Grande.

Destaque ainda para a mesa redonda que ocorrerá no mesmo dia, com a participação do presidente do Tribunal, conselheiros do STJD, paratletas olímpicos como Fernando Rufino (canoagem) e Yeltsin Jacques (atletismo), e representantes do esporte local.

O evento visa não apenas fomentar o debate sobre a justiça no esporte, mas também contribuir para o desenvolvimento de iniciativas que beneficiem a população sul-mato-grossense, levando em consideração a importância da prática esportiva para o bem-estar social e a integração comunitária. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO