TJMS abre curso EAD de preparação para adoção

IVINHEMA

Polícia Civil encontrou um carro com o marido da mulher desacordado e uma faca com sangue; principal suspeito pelo sumiço da moça, o homem está internado sob escolta policial em Dourados

Um mistério aconteceu em Ivinhema, cidade a 289 quilômetros de Campo Grande, envolvendo Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos e neste momento desaparecida, e um seu marido de 33 anos, do qual foi encontrado pela Polícia Civil desacordado e segue em coma no Hospital da Vida, em Dourados.

Segundo informações oriundas da investigação inicial, o caso aconteceu em uma área de mata próxima ao centro da cidade, mas ainda não há muitas certezas sobre o ocorrido.

O jornal Caarapó News divulgou que o principal suspeito é justamente o marido da moça, que está entubado sob escolta policial. Segundo as informações apurados pelo noticiário local, ele foi encontrado no carro do casal após tentar tirar sua própria vida, junto com uma faca com sangue e o celular da moça com resquícios de barro.

Fruto da união dos dois, a filha foi ouvida pelos agentes policiais e falou que ouviu seu pai dizer que levaria a mãe para a mata. Outras testemunhas já foram interrogadas e agora a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) segue com as investigações para concluir o caso e encontrar a mulher.

Ainda, a Polícia Civil pede que notícias falsas não sejam espalhadas, pois elas podem causar mais dor e sofrimento para as famílias envolvidas. A Polícia também disponibiliza o número (67) 99208-9491 caso algum cidadão tenha alguma informação sobre o caso ou sobre o desaparecimento de Mariana, garantindo total anonimato ao informante.

Desaparecidos em MS

Segundo dados da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Mato Grosso do Sul registrou 1.468 desaparecimentos no ano passado. Já neste ano, até agosto, foi catalogado 803 casos de desaparecimentos.

Para auxiliar na procura dessas pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Científica do estado, realizou a Mobilização Nacional de Identificação e Busca de Pessoas Desaparecidas no final de agosto, com o intuito de coletar amostras de DNA da família dos desaparecidos, com o objetivo principal de reforçar o Banco Estadual e Nacional de Perfis Genéticos e ajudar a identificação dessas pessoas no Brasil inteiro.

Assine o Correio do Estado