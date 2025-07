TJMS abre inscrições de curso preparatório para adoção

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Entre os dias 1° de agosto e 30 de setembro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), promoverá o curso “Preparação à Adoção – Nasce uma Família”. As inscrições podem ser realizadas no período do dia 21 a 30 de julho através desse link.

A formação acontecerá na modalidade de Ensino à Distância - (EAD), e é uma parceria do TJMS, por meio da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude. O objetivo é habilitar os pretendentes a adoção para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável.

Com quatro turmas possuindo 40 vagas em cada uma, o curso é destinado a qualquer pessoa que more em Mato Grosso do Sul e seja candidata à adoção. A formação será por meio de atividades assíncronas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Ejud-MS e de aulas pelo Microsoft Teams, no dia 6 de agosto e 25 de setembro, das 19h30 às 21 horas.

O curso proporciona aos participantes uma abordagem completa sobre os aspectos emocionais, jurídicos e sociais da adoção, contribuindo para a formação de famílias mais estruturadas e comprometidas com o bem-estar de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.

Durante o curso, serão abordados temas como os aspectos jurídicos da adoção e desenvolvimento infantil, além de assuntos como educação não violenta e vínculo afetivo. As aulas serão ministradas por um assistente social, um psicólogo e um juiz para cada turma.

Com carga horária de 40 horas-aulas, o curso oferece uma formação qualificada aos candidatos à adoção, auxiliando na promoção de um processo mais consciente, seguro e acolhedor e fornecendo a sensibilidade e a compreensão necessária para a adoção.

