TJMS abre leilões com BMW, Hilux e Mercedes-Benz

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) abriu nesta terça-feira (14), um leilão de veículos apreendidos em ações penais. Em seu Diário Oficial, o órgão público divulgou as leiloeiras oficiais que conduzirão os certames.

Entre os destaques da Casa de Leilões está uma BMW X3, ano 2013/2014, com lance inicial de R$ 21.245 e débitos de R$ 52.756,27. Como comparação, na tabela Fipe, o veículo está avaliado em R$ 84.919.

Outro veículo disponível é uma Volkswagen Amarok, ano 2013/2014, cujo lance inicial é de R$ 19.310, com débitos de R$ 6.913,77. Em outubro deste ano, a tabela Fipe precificou o veículo em R$ 84.523,00.

Outros 18 lotes adicionais estão disponíveis e o encerramento está previsto para as 16h (de Brasília) do dia 29 de outubro.

A Leilões Online MS oferece 32 lotes, com destaque para um Mercedes-Benz ML 350 CDI 2011/2011, com lance inicial de R$20.955, e com documentação que permite circulação do veículo.

Entre as opções de carros populares estão: um Renault Logan 2008, com lance inicial de R$ 4.630 e débitos de R$ 1.868,39; e um Volkswagen Gol 2001, com lance inicial de R$ 2.885 e débitos de R$ 4.821,05. As visitas deverão ser feitas entre os dias 24 e 27 de outubro, em horário comercial.

Entre os destaques do Mega Leilões, outra leiloeira oficial, está um Hyundai HB20 2014/2015, com lance inicial de R$ 12.125 e débitos de R$ 222,04. Além dele, uma picape da marca Toyota, modelo Hilux 2020, com lance inicial de R$ 42.410.

Já a Regina Aude Leilões conta com 51 lotes. Entre os veículos disponíveis estão um Renault Sandero 2014, com lance inicial de R$ 5.620, e uma motocicleta Honda CG 125 Titan, com lance inicial de R$ 1.425 e débitos de R$ 3.792,28.

Os detalhes completos de todos os lotes, com datas e horários, constam no Diário Oficial da Justiça desta terça-feira (14) disponíveis entre as páginas 5 e 54.

