Trabalhador morre após queda de 20 metros em construção de fábrica

Estão abertas as inscrições para o curso teórico-prático de “Iniciação ao Futebol de Mesa” que acontecerá no dia 13 de julho na Capital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a data de início do curso.

O evento é voltado a acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e regiões próximas, terá ainda como ministrante o atleta de futebol de mesa e atual presidente da Fefumems (Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul), Hélder Rafael Dias.

Conforme o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o futebol de mesa é mais do que uma atividade recreativa. "É uma ferramenta de desenvolvimento social e educativo. Queremos que essa modalidade chegue a mais pessoas, promovendo não só a prática esportiva, mas também a integração e o aprendizado de valores importantes como respeito e trabalho em equipe".

Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, acredita que o futebol de mesa desempenha papel crucial na interação entre gerações. “O futebol de botão ele ainda é visto como uma brincadeira, o curso é importante para desmistificar isso, apresentar o futebol de mesa como um esporte de rendimento que tem toda a sua estrutura de clubes, atletas, federações, campeonatos nacionais”.

"O objetivo do curso é capacitar professores e profissionais de educação física para a prática do futebol de mesa enquanto esporte de rendimento, com objetivo de aumentar a oferta da modalidade nas escolas e apresentar uma alternativa saudável e acessível de prática desportiva a crianças e adolescentes. É a primeira vez que realizaremos esse workshop em parceria entre a federação e o Governo do Estado", enfatiza Hélder Rafael.

Segundo as informações, durante o curso, serão abordados temas como: história de criação do futebol de mesa; organização do desporto no país e no mundo; regras oficiais; aspectos éticos aplicados à modalidade; benefícios da prática do futebol de mesa; diferenças técnicas entre materiais; técnicas e táticas aplicadas ao jogo.

Ao final do curso, os participantes receberão certificados com carga horária de 10 horas. A emissão poderá ser feita através da plataforma online de cursos, disponibilizada pela parceria entre Fundesporte e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

O evento será realizado no Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar (antiga Escola Estadual Riachuelo), localizado na Rua 11 de Outubro, 220, bairro Cabreúva, em Campo Grande. As aulas teórico-práticas ocorrerão das 7h às 17h no sábado (13). Clique aqui para se inscrever.