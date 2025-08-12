Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trabalho infantil digital: quando a exposição se torna exploração

Advogado trabalhista tira dúvidas sobre a linha tênue entre a produção de conteúdos infantil e a exploração trabalhista em busca de monetização

Karina Varjão

Karina Varjão

12/08/2025 - 16h17
Em meio à polêmica da adultização infantil e adolescente após a publicação do vídeo do youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, outro tópico a ser debatido veio à tona: o trabalho infantil nos meios digitais. 

Atualmente, há 1,6 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no Brasil (4,9% da população dessa faixa etária), segundo os dados do IBGE mais recentes. 

No entanto, esse número não contempla formas de trabalho infantil subnotificadas, como o trabalho infantil doméstico, nas ruas, os executados por menores de 5 anos de idade e a exploração dos menores no meio digital como "empreendedores", "influenciadores" ou gamers. 

O advogado especializado em Direito Trabalhista, André Theodoro, explica ao Correio do Estado que qualquer exposição infantil em troca de benefícios, é considerado trabalho. 

"A gente precisa entender que "trabalho" não é só bater ponto numa empresa. Se a criança ou adolescente está criando conteúdo de forma contínua, com objetivo comercial, monetização ou em troca de benefícios, isso já caracteriza atividade laboral. E, no Brasil, a regra é clara: menores de 16 anos não podem trabalhar, exceto como aprendizes a partir dos 14, e mesmo assim com regras rígidas".

André também fala que falta uma regulamentação específica quando falamos de internet, o que não significa que não haja uma lei. "Se existe remuneração ou expectativa de lucro, estamos falando de trabalho, e o ECA já prevê proteção nesse sentido", fala. 

Um estudo realizado pela empresa Harris Pool entrevistou em 2019 3 mil crianças nos Estados Unidos e na Inglaterra a respeito do que eles desejavam ser quando crescessem. Três a cada dez crianças responderam "youtubers" ou "vlogueiras", seguidas pelas profissões de professor, atleta e músico. Isso mostra o crescimento latente das plataformas digitais, cada vez mais expressivo ao longo dos anos. 

Casos brasileiros

Porém, casos brasileiros ficaram famosos por acendem a chama do debate sobre a exploração infantil e gerar denúncias de trabalho infantil. Um desses casos é o caso da Isabel Peres Magdalena, a Bel, que começou a gravar vídeos quando tinha apenas cinco anos no canal de sua mãe, o "Penteados para Meninas".

 Com o sucesso da menina diante das câmeras, ela passou a ter o seu próprio canal, o "Bel para Meninas". Toda a família da youtuber se dedica à publicação dos vídeos, fazendo com que o YouTube gere o sustento familiar.

 Atualmente, o canal "Bel" tem mais de 7,5 milhões de seguidores e é o 117º maior canal brasileiro, segundo a Social Blade. 

Em 2020, a hashtag "Salvem Bel para Meninas" gerou tumulto nas redes sociais quando vários usuários e demais influenciadores perceberam o constante e evidente constrangimento de Isabel ao gravar determinados conteúdos para a plataforma. Esse foi o primeiro canal a ganhar destaque na mídia por denúncia de trabalho infantil. 

André explica que a exposição do menor em vídeo monetizado, caracteriza a participação em uma produção com finalidade econômica, sendo ele o protagonista do vídeo ou somente figurante. O que muda é a carga e a exposição da criança. 

"Isso não retira a necessidade de autorização e proteção legal. O ponto central é: se o conteúdo gera lucro e envolve um menor, há, sim, uma relação de trabalho artístico que precisa ser formalizada e fiscalizada, como já acontece com TV e cinema", pontua. 

É possível criar conteúdos, mas com cuidado

Não existem, na legislação brasileira, dispositivos direcionados especificamente à proteção da criança e do adolescente no trabalho como youtubers. Assim, a atividade deve ser executada de acordo com a legislação para trabalhos artísticos. 

"Primeiro, é importante buscar autorização judicial para atividades com caráter profissional. Isso garante que o juiz avalie se não há prejuízo à educação, ao lazer e à saúde da criança. Segundo, limitar a carga de gravações e manter a atividade como algo lúdico, e não uma obrigação. E terceiro, reservar parte ou todo o rendimento para o futuro do menor, como determina a legislação para trabalhos artísticos", ressalta André e complementa que a prática só é legal quando feita "com responsabilidade e dentro dos parâmetros da lei".

O advogado orienta a ter muito cuidado no incentivo à criação de conteúdo para a internet, pois a prática pode levar os responsáveis a responder judicialmente nas esferas cível e criminal. 

"Quando há exploração, exposição sexualizada, excesso de carga ou prejuízo à formação da criança, os pais ou responsáveis podem responder civil e criminalmente. Na esfera criminal, podem ser enquadrados no ECA, com penas que vão de multa a prisão, dependendo da gravidade. Na esfera cível, podem ter que indenizar por danos morais e materiais e até perder a guarda em casos extremos. Vale lembrar que, quando há envolvimento de conteúdo sexualizado, a lei é ainda mais severa, com penas de até 8 anos de reclusão", explica. 
 

Ultrafarma e Fast Shop contrataram 'assessoria criminosa' de fiscal da Fazenda, diz MP

O fiscal e executivos das empresas, Sidney Oliveira (Ultrafarma) e Mário Otávio Gomes (Fast Shop), foram presos temporariamente na Operação Ícaro

12/08/2025 15h41

Divulgação

A evolução patrimonial da empresa Smart Tax, registrada em nome da mãe do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, arrastou gigantes do comércio varejista, entre elas a Ultrafarma e a Fast Shop, ao centro de uma esquema de corrupção para recuperação de créditos tributários. Nesta terça-feira, 12, o fiscal e executivos das empresas, Sidney Oliveira (Ultrafarma) e Mário Otávio Gomes (Fast Shop), foram presos temporariamente na Operação Ícaro, a primeira etapa ostensiva da investigação, que mira agora outros grupos varejistas suspeitos.

Em nota, a Fast Shop informou que ainda não teve acesso à investigação e que está colaborando com as autoridades competentes. A Ultrafarma ainda não se manifestou.

A quebra de sigilo bancário e fiscal da Smart Tax foi o ponto de partida da investigação. A empresa de consultoria tributária está registrada em nome de Kimio Mizukami da Silva, de 73 anos, professora aposentada da rede pública. Em 2021, ela declarou R$ 411 mil no Imposto de Renda. O patrimônio saltou para R$ 46 milhões em 2022 e para R$ 2 bilhões em 2024, em decorrência dos rendimentos da empresa.

O aumento patrimonial vertiginoso chamou a atenção do Ministério Público de São Paulo. A empresa está registrada no endereço residencial do fiscal, em Ribeirão Pires, no ABC paulista, e não tem funcionários cadastrados. Kimio não tem qualquer experiência em consultoria tributária. Além disso, desde que foi constituída, em 2021, a empresa teve uma única cliente: a Fast Shop. O executivo Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, foi preso nesta terça.

Para o Ministério Público, trata-se de uma empresa de fachada criada exclusivamente para operacionalizar o repasse de propinas ao auditor fiscal. Artur é apontado como o "cérebro" do suposto esquema de corrupção. Segundo a investigação, ele prestou uma "verdadeira assessoria tributária criminosa".

O Ministério Público afirma que o fiscal orientou as empresas em relação a pedidos de ressarcimento de créditos de ICMS-ST, compilando documentos para serem enviados à Secretaria da Fazenda e, em alguns casos, acelerando os procedimentos e autorizando internamente os pedidos. Em troca de propinas milionárias, essas empresas "furavam" a fila de pedidos, em processos administrativos complexos e, via de regra, demorados.

As suspeitas levaram a Justiça de São Paulo a autorizar a quebra do sigilo de mensagens do fiscal. Com isso, a Ultrafarma também foi implicada no inquérito. Os investigadores encontraram centenas de e-mails trocados entre Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias, preso nesta terça, e funcionários da empresa com o auditor. As conversas deixam claro o assessoramento clandestino

Segundo a investigação, Artur tinha até mesmo o certificado digital da Ultrafarma para protocolar pedidos de ressarcimento em nome da empresa junto à Secretaria da Fazenda.

Outras empresas podem ter se valido dos "serviços" do auditor. O Ministério Público investiga agora a extensão do esquema.

"O nosso desafio daqui em diante é justamente verificar se há outros auditores envolvidos na prática da corrupção e também se há outras empresas envolvidas nesse estratagema", explica o promotor de Justiça Roberto Bodini, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), braço do Ministério Público de São Paulo que combate crimes contra a ordem econômica.

Os promotores também vão se reunir com a Secretaria da Fazenda para cobrar uma revisão dos procedimentos internos.

"É preciso facilitar licitamente que as empresas consigam as restituições a que elas de fato têm direito. O entrave desse procedimento foi o que gerou a oferta", completa Bodini.

Em nota, a Secretaria da Fazenda informou que abriu um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido" e que solicitou formalmente ao Ministério Público o compartilhamento de todas as informações pertinentes ao caso.

 

Após vídeo de Felca, deputada apresenta projeto contra erotização de crianças em MS

Objetivo é conscientizar também os pais sobre os perigos das redes sociais para crianças e prevê ações integradas com conselhos tutelares e forças de segurança

12/08/2025 15h14

Mara Caseiro propôs projeto de lei contra adultização de crianças e teve apoio de demais deputados

Mara Caseiro propôs projeto de lei contra adultização de crianças e teve apoio de demais deputados Foto: Luciana Nassar / Alems

Após viralizar o vídeo do influenciador Felca denunciando a exploração de menores na internet, a deputada estadual de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro (PSDB), apresentou projeto de lei que cria a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais, a ser realizada anualmente na segunda semana de agosto.

O projeto foi apresentado na sessão desta terça-feira (12) na Assembleia Legislativa e teve apoio dos demais parlamentares, que ressaltaram a importância do tema.

Mara usou também a tribuna para denunciar a exposição de crianças a conteúdos sexuais e eróticos nas redes sociais e propor ações concretas de combate. Ela citou a denúncia feita por Felca, em vídeo que ultrapassa 32 milhões de visualizações.

"Foi recentemente apontado pelo influenciador Felca, que expôs em seu canal uma denúncia gravíssima envolvendo a adultização infantil e a exposição de crianças a conteúdos de cunho sexual e erótico nas redes sociais. Esse alerta que mobilizou o país revela um problema urgente e que há muito a gente tem se atido e estado preocupada com essa questão, nossas crianças estão vulneráveis e os responsáveis nem sempre percebem esses sinais", disse a deputada.

Mara também alertou para os símbolos usados por pedófilos para se identificarem, que podem aparecer em objetos, estampas ou perfis virtuais.

“Nossas crianças estão vulneráveis e os responsáveis nem sempre percebem os sinais. Precisamos falar não só da sexualização precoce, mas também de algo ainda mais sombrio, que são os códigos e sinais usados por pedófilos para se reconhecerem e atraírem vítimas”, declarou a deputada.

Também foi reforçada a necessidade de conscientizar os pais e responsáveis sobre a supervisão no uso de celulares, especialmente quando se trata de crianças, que não tem maturidade para avaliar se um conteúdo é perigoso ou não.

“Com acesso irrestrito à internet, elas [crianças] podem ser expostas a conteúdos eróticos, desafios perigosos e interações com adultos mal-intencionados. Isso traz danos emocionais profundos, confusão sobre limites, ansiedade e até normalização de comportamentos abusivos”, alertou.

O projeto prevê campanhas educativas em mídias, redes sociais institucionais e escolas, além de palestras, concursos culturais e ações integradas com conselhos tutelares e forças de segurança.

O deputado Pedro Kemp (PT) pediu um aparte e ressaltou que crianças e adolescentes correm muito perigo na internet em função de links e sites que as induzem a dialogarem, acabando por se tornarem vítimas de pedófilos.

“Realmente a internet veio facilitar a nossa vida, mas por outro lado há esses riscos que colocam as crianças sendo aliciadas pelos pedófilos. É um alerta de que precisamos educar as famílias para que disciplinem o uso de celulares e computadores por parte das crianças. É preciso acompanhar o que os filhos estão vendo ou interagindo na internet”.

Já o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) enfatizou que a pedofilia deve ser veementemente punida.

“Quando presidi o Fenasp [Fórum Evangélico Nacional de Ação e Política], percorri várias regiões do país e vi casos horríveis envolvendo bebês de todas as esferas da sociedade. Está na hora de termos uma delegacia específica sobre crimes cibernéticos”, reforçou.

O deputado Coronel David (PL) também se manifestou e, em resposta, afirmou que já há um projeto para criar uma delegacia de crimes cibernéticos.

"A internet é o nascedouro de vários crimes que afetam crianças e adolescentes, mulheres, todos nós da sociedade e isso precisa ter um freio", disse o deputado.

Por fim, a deputada Gleice Jane (PT) defendeu a regulamentação das redes sociais.

“É uma terra sem lei e isso traz à tona um debate seríssimo. Sou autora do projeto de lei que institui a semana de conscientização das famílias e crianças para debater a sexualidade infantil nas escolas. Hoje, as escolas estão tímidas em fazer esse debate, mas analiso como fundamental essa discussão”, disse.

