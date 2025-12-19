Tradição de Natal, ceia vegana volta como opção com sabor da culinária afetiva feminina

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Marca local que há anos vem descomplicando a alimentação saudável, sem deixar de lado as tradições, a "Flor de Camomila" por mais um ano traz o já tradicional Cardápio de Natal vegano, aceitando pedidos até a próxima segunda-feira (22), para aqueles que já se alimentam da culinária sem crueldade animal ou para os que querem apresentar o sabor na ceia da família.

Esse ano uma das novidades fica por conta das massas artesanais, de beterraba, espinafre, açafrão e tradicional, que podem ser usadas para compôr várias opções de pratos para pedir, como um talharim, lasanha ou até rondelli.

Empreendedora há anos, Alessandra Mathias, dona do Flor de Camis, une-se esse ano à Nathalia Andrade, mulheres amigas que através de suas criações inclusive pelo Coletivo Clandestinas de teatro, dividem uma jornada pelos palcos e cozinhas campo-grandenses.

Como ela bem lembra no material de divulgação do cardápio deste ano, "dezembro pede comida feita com cuidado", sendo época de juntar a família e com o menu completo de Natal trazendo opções para todos os gostos e tudo feito a mão.

Novas tradições

No espírito de que "dezembro é a sexta-feira do ano", as cozinheiras aproveitam justamente o clima de festa, férias e casa cheia para presentear a população local com opções para a ceia de Natal que podem servir para desenhar novas tradições para as famílias.

"E é nesse espírito que, mais uma vez, queremos levar nossos pratos para a sua ceia, sua família, seus amigos. É a oportunidade de compartilhar a culinária vegetariana com quem faz parte da sua história", citam.

Para compôr a mesa da ceia é possível pedir as opções de kits, variando entre o "arco-íris" e o "Flor de Camis", com uma série de produtos que vão de caponata, patês de jaca ou cenoura e geleia de guavira com pão integral e palitinhos crocantes, até os pães que podem ser pedidos em versões com seis unidades mais acompanhamento.

Há ainda opções de saladas, as versões de massas artesanais, que podem receber molhos que passam pelo ragu de jaca até o molho de queijo vegetal com damasco para o talharim, tendo inclusive versões veganas de bolonhesa, bechamel e manjericão da lasanha.

Entre as guarnições especiais cabe destacar:

Tofu Tender - marinado por 12 horas, assado e finalizado com calda de abacaxi e cravos

- marinado por 12 horas, assado e finalizado com calda de abacaxi e cravos Abóbora recheada - com estrogonofe de palmito e cogumelo Paris

- com estrogonofe de palmito e cogumelo Paris Abacaxi recheado - com farofa de bacon vegetal

O cardápio lista ainda as opções de: batalhoada e/ou jacalhoada com cogumelos; arroz e farofa natalinos e até mesmo a tradicional rabanada, que consiste em fatias de pão artesanal umedecidas no leite vegetal com cacau, que são finalizadas com açúcar e canela.

Há cerca de dois anos, em entrevista ao Correio do Estado, Alessandra já relatava a luta pelo espaço para emplacar a culinária afetiva vegana em Campo Grande, aproveitando a época de Natal e projetos como o cardápio para tirar essa ideia do papel.

"As pessoas estão mais receptivas e temos bastante procura de pessoas não vegetarianas, seja por querer agradar um familiar que vai receber que é adepto da alimentação vegan ou para se abrir a novos sabores e possibilidades. Acredito que essa época de fim de ano é sempre muito nostálgica e emocionante, para mim pelo menos, que adoro o natal. É momento de cozinhar e alimentar as pessoas que amo, deixando a criatividade guiar esse processo... e é esse afeto que pretendo levar para a mesa dos meus clientes", finaliza Alessandra.

Interessados podem fazer seus pedidos, até o próximo dia 22, através do telefone (67) 993408431, com informações disponíveis no perfil Flor de Camis no Instagram, ou CLICANDO AQUI.

