Clima

Alerta de temporal emitido pelo Inmet nesse sábado para todo o Estado termina no domingo

Na contagem regressiva para 2024, o fim de semana que antecede o Réveillon chega com previsão de tempo instável, com sol e aumento de nebulosidade e grande possibilidade de chuvas com intensidade varável em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

Conforme a previsão meteorológica, no Estado o avanço de uma frente fria, motivada pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados, favorecem a formação de nuvens se chuva.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 23ºC de mínima neste sábado (30), com a máxima chegando aos 31ºC. Já o domingo (31), as temperaturas oscilam entre 22° C e 29°. Chuva é esperada para o período da tarde e também durante a noite.

Três Lagoas pode registrar máxima de 37ºC neste sábado (30), enquanto para Dourados, Ponta Porã e Iguatemi a mínima estimada é de 22ºC.

ALERTA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas das 10h deste sábado (30) até as 10h deste domingo (31). O alerta abrange quase todo o Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso do Sul, que poderá registrar chuvas de 20 a 30 milímetros em uma hora e de 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Apesar do temporal, o instituto ressalta que há baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos, deslizamentos, descargas elétricas e quedas de galhos de árvores.

RECOMENDAÇÕES

Em caso de rajadas de vento é recomendado pelas autoridades competentes não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).