Cidades

INTERIOR

Traficante cruza rota alternativa e acaba preso com 6 toneladas de maconha

Agentes identificaram o que seria um carregamento de portas de madeira, entre as quais foram localizados um grande porção de tabletes de maconha

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/12/2025 - 11h32
Após tentar cruzar um carregamento traficado por rota alternativa, um motorista de 41 anos foi preso no interior, na região nordeste de Mato Grosso do Sul ontem (04), com seis toneladas de substâncias ilícitas que teriam saído da fronteira do Paraguai e iam rumo ao Rio de Janeiro. 

Esse trabalho, cabe destacar, contou com uma verdadeira "força-tarefa" envolvendo agentes de segurança pública de três Estados na operação integrada, com as seguintes participações. 

  • Departamento de Operações de Fronteira (DOF-MS); 
  • 3º Pelotão de Paraíso das Águas; 
  • Comando de Operações de Divisa (COD)| Polícia Militar de Goiás (PM-GO); 
  • Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) do Paraná; 

Ao todo, segundo informações repassadas pelo Departamento de Operações de Fronteira de Mato Grosso do Sul, a apreensão do caminhão-baú em Paraíso das Águas somou um total de 6.140 quilos de substância análoga à maconha. 

Entenda

Por meio do compartilhamento de informações entre as forças de segurança dos três Estados, um verdadeiro cerco policial foi montado na divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Mais próximo ao perímetro urbano de Paraíso das Águas, distante aproximadamente 267 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, o caminhão-baú em questão foi localizado, sendo dirigido por um homem de 41 anos. 

Esse veículo foi revistado e, durante vistoria, os agentes identificaram o que seria um carregamento de portas de madeira, entre as quais foram localizados uma grande porção de tabletes de maconha, como é possível visualizar no vídeo logo abaixo. 

Sobre o caminho percorrido, o condutor revelou o que seria uma "rota alternativa" já que, preso na região nordeste de MS, o homem confessou que teria pegado o veículo no município de Ponta Porã, cidade fronteiriça com o Paraguai, com o destino sendo o Estado do Rio de Janeiro. 

Ou seja, ao invés de cruzar a região sul de MS, passando por trechos de fronteira entre Paraná e São Paulo até chegar no Rio - como outras toneladas traficadas e apreendidas neste ano -, esse condutor em questão teria subido todo o Mato Grosso do Sul rumo à fronteira com Goiás, "contornando" assim o Estado paulista.

Com o material apreendido avaliado em aproximadamente 12 milhões e meio de reais, o indivíduo receberia cerca de R$40 mil para traficar a substância no trecho, com todo o carregamento agora apreendido e levado até a sede da Delegacia da Polícia Civil de Paraíso das Águas.

Importante frisar que, há um canal direto com o cidadão mantido pelo DOF, que pode ser usado para reclamações mas também inclusive fazer denúncias, funcionando 24 horas por dia no telefone: 0800-647-6300. 
 

terceirização

Saúde exclui 4 das 8 ONGs interessadas no hospital de Ponta Porã

Instituto que firmou contrato emergencial de R$ 7,88 milhões mensais é um dos que seguem na disputa para assumir o hospital por cinco anos

05/12/2025 10h01

Licitação para contratar instituição para administrar o hospital de Ponta Porã precisa ser concluída até o começo de fevereiro de 2026

No mesmo dia em que realizou o leilão que teve como ganhadora a megaconstrutora paulista Construcap para administrar o Hospital Regional de Campo Grande por 30 anos, nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado de Saúde desclassificou quatro das oito organizações sociais que haviam mostrado interesse em administrar o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, de Ponta Porã. 

Conforme publicação do diário oficial desta sexta-feira, elas foram inabilitadas porque não entregaram a documentação completa, não tem o índice de solvência exigido no edital ou porque não têm registro nos conselhos de medicina ou de administração em Mato Grosso do Sul. 

Entre as quatro classificadas está o Instituto Social Mais Saúde, que desde o dia 8 de agosto foi contratado sem licitação para administrar o hospital durante seis meses. E, sendo assim, até 8 de fevereiro o chamamento público (espécie de licitação) que classificou as quatro ONGs terá de estar concluído. 

A ONG Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por meio ano, o que equivale a R$ 7,88 milhões por mês. A mesma instituição já administra o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados e foi contratada depois que a administração estadual decidiu romper com o Instituto Ácqua, que desde 2019 administrava o hospital de Ponta Porã. 

O contrato original do Acqua acabou em fevereiro, mas desde então vinha sofrendo prorrogações, que acabaram no dia 7 de agosto. A ong "demitida" em Ponta Porã também administra, desde 2022,   o hospital regional de Três Lagoas, em um contrato que lhe garante quase R$ 545 milhões por um período de cinco anos.

E, conforme as explicações dadas pela Secretaria de Estado de Saúde, o contrato relativo ao hospital de Ponta Porã não foi renovado pelo fato de o Instituto Acqua ter tido as contas reprovadas  pelo Tribunal de Contas da Paraíba em seis contratos.  

O contrato inicial feito com o Acqua em Ponta Porã previa que o acordo poderia ser renovado por até três vezes e estendido por 20 anos, caso não houvesse impedimento legal e interesse das duas partes.

Mas, logo na primeira renovação o Estado avisou que estava impedido legalmente de renovar por conta das irregularidades do Instituto apontadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

E, por conta destas irregularidades, automaticamente o Estado ficará impedido de renovar o contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027, a não ser que até lá a ong consiga “limpar seu nome” no Tribunal de Contas da Paraíba. 

Ao longo dos pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o Instituto recebeu do Governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Além do Instituto Social Mais Saúde, também seguem no páreo da disputa pelo hospital de Ponta Porã o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas); o Instituto Saúde e Cidadania (Isac); e o Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD).

As instituições inabilitadas ainda podem recorrer, mas precisam fazer isso em três dias. Se isso não ocorrer, será feita a fase de avaliação das propostas de preço das que foram habilitadas.  
 

MINHA CASA MINHA VIDA

Mais de 4 mil inscritos concorrem a 30 apartamentos no Residencial Jardim Antártica

Pré-seleção dos nomes escolhidos para habitar os 30 apartamentos, parte do programa Minha Casa Minha Vida, será divulgada amanhã às 20h

05/12/2025 09h35

Residencial Jardim Antártica terá 30 apartamentos subsidiados para inscritos no programa de seleção para habitar no condomínio

Residencial Jardim Antártica terá 30 apartamentos subsidiados para inscritos no programa de seleção para habitar no condomínio

Lista de nomes inscritos no edital da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) para 30 apartamentos subsidiados no Condomínio Residencial Jardim Antártica foi divulgada nesta sexta-feira (05), por meio de edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). 

Com base no edital divulgado no Diogrande de 16 de outubro de 2025, a lista conta com 4.033 nomes que se inscreveram de 20 de outubro a 03 de novembro deste ano.

Os apartamentos serão destinados a famílias que possuem renda bruta mensal de até R$ 2.850,00, formada por moradores da capital, sem imóvel próprio e nunca beneficiados por programas habitacionais. Além de ser necessário estar atualizado o cadastro do titular, que será beneficiado, no CadÚnico.

Parte do programa “Minha Casa Minha Vida”, da faixa 1, a nova habitação dos selecionados fica na região da Lagoa. A pré-seleção dos nomes escolhidos será divulgada amanhã (06) às 20h, em meio a programação de Natal na Praça Ary Coelho, no Centro.

A seleção será feita a partir de hierarquização de critérios sociais, beneficiando famílias que atenderem a maior quantidade deles, como:

  • famílias chefiadas por mulheres;
  • idosos;
  • pessoas com deficiência;
  • crianças e adolescentes;
  • doenças crônicas;
  • vítimas de violência doméstica;
  • e famílias em áreas de risco, ou aluguel social.

Em caso de empate entre os possíveis beneficiados com o mesmo número de critérios, a Emha utilizará da maior idade do titular do contrato, comprovada por documentação civil que conste data e hora de nascimento.

Entre as características dos Apartamentos do Condomínio Residencial Jardim Antártica estão:

  • 2 quartos;
  • sala;
  • cozinha;
  • banheiro;
  • e área de serviço.

Além de áreas de convivência e espaço comuns.

>> Serviço

Confira o edital com a lista de nomes completas aqui, para se programar para a pré-seleção amanhã

