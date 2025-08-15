Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tráfico e lavagem de dinheiro

Traficante "ostentação" morava em mansão e tinha rede de empresas

Operação cumpriu mandado no Damha II, onde morava o chefe do grupo; foram apreendidos carros, mini buggy e cavalos

Felipe Machado e Neri Kaspary

15/08/2025 - 09h30
A Polícia Federal (PF) prendeu ontem William Alves Ribeiro, apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais, e apreendeu vários itens de luxo, como carros, mini buggy, jet ski e quatro cavalos de raça, avaliados em aproximadamente R$ 250 mil.

A Operação Contra-Ataque III foi deflagrada na manhã de ontem, pela PF e a Receita Federal. O alvo morava no condomínio Damha II, em Campo Grande. Ao chegarem no endereço do alvo, os policiais encontraram o celular e documentos pessoais de William no telhado da casa, localizados através de um drone da PF.

Além dele, mais três pessoas foram alvos da operação: Nadja Tybusch Ribeiro (esposa), Welder Alves Ribeiro (irmão) e Rosany Larissa Aranda da Silva (cunhada). As contas bancárias de William e Welder foram bloqueadas e o saldo sequestrado.

“Através das análises bancárias e fiscais dos envolvidos, foi possível constatar um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização. Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas”, explica a Receita Federal em nota.

Para o recebimento desses valores, as transações bancárias eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes. Esses últimos, segundo a PF, não tinham lastro fiscal para a realização de grandes movimentações financeiras. 

“Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos”, complementa.

Na residência de um dos envolvidos, no bairro Tijuca, foram apreendidos cinco veículos de luxo, sete armas de cano curto e uma de cano longo.

O proprietário alegou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e, por isso, todo o material foi apreendido. 

Entre as empresas que foram alvo, boa parte é em nome de familiares de William ou de supostos laranjas, entre elas estão a Aliança Transporte de Veículos (W.A.R Transportes), Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Stilo Diva, Embaplast e Lolya Moda Feminina.

Esta última, horas depois da operação ser deflagrada, emitiu um comunicado que dizia que a loja ficaria fechada por tempo indeterminado, e que os atendimentos só seriam feitos de maneira virtual. No Instagram, a Lolya Moda acumula 35,6 mil seguidores e leva o lema Vestindo e Empoderando Mulheres, sob propriedade de Rosany.

Sobre a esposa de William, Nadja Tybusch, uma das empresas que o nome dela aparece como sócia é a Embaplast, ao lado de seu marido. Oficialmente, ela funciona na Rua Buarque de Macedo, n. 255, no Jardim Tijuca.

Porém, no endereço não existe nenhum indício de que ali exista algum tipo de comércio de alimentos ou produtos de fumo, conforme apontam os registros oficiais da microempresa. Nadja também é dona do Ateliê da Nana ou Nadja Ribeiro Lembranças Personalizadas.

Além disso, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no Rancho JC Treinamento, onde foram confiscados os cavalos de raça de William e um reboque usado para o transporte dos equinos.

Mesmo não sendo colocado como dono do haras (estabelecimento onde se criam e reproduzem raças de cavalos), o traficante já foi chamado de “patrão” em uma postagem do empreendimento, que o parabenizava pelo seu aniversário.

Ao todo, a operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo 12 em Campo Grande e um em Jaraguari.

IRMÃO

Welder aparece como dono da transportadora WAR – nome social de Aliança Transportes –, criada em 2015 e que atua principalmente no reboque de veículos. Inclusive, em outro processo, de 2019, na Justiça Federal, ele pede de volta um caminhão que foi apreendido pelo Ministério Público Federal (MPF), transportando cigarros paraguaios.

Segundo consta nos documentos, o veículo teria sido confiscado durante uma operação contra o contrabando de cigarros e Welder, proprietário, solicitou que o órgão devolvesse o caminhão. Depois de diversas atualizações, o processo foi movido para “conclusos para julgamento” no sábado.

Importante ressaltar que ele pede a restituição do caminhão por meio da empresa Transrest Transportes e Limpeza, que está no nome de uma terceira pessoa.

FASES ANTERIORES

As primeiras fases daOperação Contra-Ataque foram feitas em Minas Gerais. A primeira foi realizada em novembro de 2023, quando foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Conceição das Alagoas (MG) e Ribeirão Preto (SP).

Na ação, foram apreendidas 2 armas, 12 veículos, 53 kg de maconha, aparelhos celulares e R$ 26,4 mil em dinheiro em espécie.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores provenientes das atividades criminosas, em aproximadamente R$ 4 milhões, e sequestro de 8 imóveis. Além disso, 16 suspeitos foram presos na ação após o cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva, que ainda teve 4 flagrantes e 2 termos circunstanciados.

Em abril do ano passado, foi deflagrada a segunda fase da operação, que resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária contra os investigados.

Esta etapa teve como alvo integrantes de uma facção criminosa de Uberaba (MG), que atuava na comercialização de armas e drogas. Dois meses antes, em fevereiro, dois membros desta associação foram assassinados.

As investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco-MG) apontaram que esta facção criminosa tinha contato com William, que foi preso ontem, durante a terceira fase da operação, em Campo Grande.

*SAIBA

Participaram da operação de ontem 5 auditores fiscais, 9 analistas tributários da Receita Federal e 60 policiais federais.

TRANSPORTE COLETIVO

Consórcio Guaicurus denuncia Capital por calote e pede tarifa técnica a R$ 7,79

Em pedido de cumprimento de decisão feito nesta semana, concessionária solicita aumento da passagem em 15 dias

15/08/2025 08h00

Passagem de ônibus hoje custa R$ 4,95, mas tarifa técnica, usada para calcular o subsídio ao transporte público, é de R$ 6,17

Passagem de ônibus hoje custa R$ 4,95, mas tarifa técnica, usada para calcular o subsídio ao transporte público, é de R$ 6,17 Gerson Oliveira

O Consórcio Guaicurus, grupo responsável pelo transporte coletivo e urbano de Campo Grande, entrou com um pedido de cumprimento de decisão que solicita que dentro de 15 dias a prefeitura da Capital aumente para R$ 7,79 o valor da tarifa técnica na cidade.

A concessionária afirma no texto que a situação do grupo tem sido agravada por “calote” de R$ 8,4 milhões do Executivo.

No documento, ingressado na 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande nesta semana, a concessionária pede tutela de urgência para determinar o “cumprimento das obrigações entabuladas na cláusula 5ª do termo de ajustamento de gestão – TAG, dentre elas, a aplicação da tarifa técnica de R$ 7,79, apresentada pela requerida Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos], que deveria ter iniciado em janeiro/2023”.

O valor é referente à revisão do contrato no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, que deveria ser feito a cada sete anos, e que não foi realizado em 2019.

No TAG, assinado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em 2020, uma das cláusulas estabeleceu que a Agereg deveria realizar a revisão do contrato a fim de saber se havia necessidade de reequilíbrio da concessão.

Em sua análise, apresentada em 2022, a autarquia afirmouque a tarifa do serviço estaria defasada e que o valor que deveria ser cobrado, considerando o reequilíbrio, deveria ser de R$ 7,79.

Desde então, a concessionária busca na Justiça que esse valor seja colocado em prática, porém, isso ainda não aconteceu.

Em decisão de agosto do ano passado, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande, determinou que não deveria haver movimentação no processo que pede o segundo aumento da passagem de ônibus no ano e a revisão contratual até o resultado da perícia.

“Defiro, contudo, a suspensão destes autos até que se homologue a perícia na produção de prova em comento. Isto porque a prova ali a ser produzida interferirá nestes autos, já que a controvérsia ora instaurada poderá ser solucionada como resultado daquela perícia”, alegou o magistrado.

“Anote-se que aquela perícia visa aferir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (sem a indicação de período específico), ao passo que, nos presentes, a alegação autoral consiste na existência de desequilíbrio a ser remediado pelos requeridos, sendo que estes afirmam não existir tal desequilíbrio econômico-financeiro, restando, portanto, evidente o aproveitamento do resultado daquela perícia”, completou Campos Silva.

Agora, porém, o Consórcio Guaicurus alega que o TCE-MS teria reconhecido, em publicação sobre a reativação do TAG, que a cláusula que determinou a revisão contratual seguia em vigor e que, por isso, o valor apontado de R$ 7,79 deveria ser cumprido.

“O TCE-MS reconheceu, expressamente, que a cláusula 5.1, bem como as disposições a ela relacionadas, permanecem vigentes, incluída, portanto, a tarifa de R$ 7,79.

Por consequência, como o TJMS já havia determinado a sua aplicação, o TCE-MS sobrestou o monitoramento da citada cláusula até o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer em apenso”, afirmou na peça.

A concessionária afirma ainda que, em razão do não recebimento de parcelas do subsídio pago pelo poder público ao serviço, referentes às gratuidades do transporte coletivo, a empresa vive “situação financeira gravíssima”.

“O requerente está em situação financeira gravíssima, acentuada devido à inadimplência do Município quanto ao subsídio mensal, cuja dívida perfaz o valor de R$ 8.481.967,57 (notificações anexas)”, alegou a concessionária.

A dívida vem, pelo menos, desde julho, já que no mês passado o Consórcio Guaicurus havia enviado ofício para a Prefeitura de Campo Grande no qual afirma que não teria recursos sequer para pagar o salário de seus funcionários em função do atraso no pagamento do subsídio.

“Viemos informar que a partir desta data não dispomos de recursos financeiros para arcar com os custos da operação, especialmente para adimplir a folha de pagamento”, trouxe trecho do documento anexado ao processo datado de 21 de julho deste ano.

Ao Correio do Estado, o Consórcio Guaicurus afirmou que parte deste valor de R$ 8,4 milhões foi pago pela prefeitura e que, por isso, o salário dos funcionários da concessionária foi quitado e está atualmente em dia.

Entretanto, no pedido de cumprimento de decisão, o grupo responsável pelo transporte coletivo na Capital pede que, “no prazo de 15 dias”, a tarifa técnica, que hoje é de R$ 6,17, passe a vigorar a R$ 7,79, “sob pena de multa diária no importe de R$ 200.000,00, em caso de atraso”.

O pedido encaminhado à 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos ainda não obteve resposta.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (15) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Sol e tempo seco seguem firmes em todo o estado

15/08/2025 04h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nesta sexta-feira (15), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica manterá o tempo estável em todo o Mato Grosso do Sul, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e ausência de condições para chuva.

As temperaturas apresentarão rápida elevação ao longo do dia, especialmente nas tardes, onde as máximas podem atingir valores superiores a 35°C.

As temperaturas mínimas permanecerão amenas nas primeiras horas da manhã, variando entre 9°C e 11°C, sobretudo na metade sul do estado.

A umidade relativa do ar permanecerá baixa, com valores mínimos entre 8% e 20% em grande parte do território, configurando estado de atenção conforme critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e elevando o risco de incêndios florestais.

A presença do ar seco favorecerá alta amplitude térmica diária, com diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas podendo exceder os 20°C no mesmo dia.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 12°C e 32°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 30°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 11°C e máxima de 33°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 11°C e 31°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 12°C e máxima de 27°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 10°C e máxima de 28°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 11°C e 26°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 9°C e máxima de 27°C. 

