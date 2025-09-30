Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Traficantes que levavam drogas em viaturas e tinham o "narcopix" perdem R$ 10 milhões

Entre os bens estão terrenos em condomínios de luxo, aplicações financeiras e dinheiro em espécie

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

30/09/2025 - 15h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os traficantes de Mato Grosso do Sul que levavam droga em viaturas da Polícia Civil e também ficaram conhecidos pela prática do “narcopix” perderam R$ 10 milhões em bens, que agora são da União. 

Entre os bens que os bandidos perderam estão valores em espécie, aplicações bancárias milionárias, joias, aparelhos eletrônicos, além de caminhões usados para o transporte de cocaína do Paraguai para Campo Grande, e da Capital de Mato Grosso do Sul para o restante do País. 

Entre os bens perdidos pelos criminosos, conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, estão contratos de locação e pré-venda de imóveis de alto padrão, como uma residência no condomínio Jardim Acapulco III, no Guarujá (SP), e uma unidade no Riviera Boulevard SPA Resort, em Ponta Porã (MS). 

Também foram apreendidos contratos de compra e venda de máquinas agrícolas, escritura pública de imóvel urbano, notas promissórias, recibos, cheques, cadernos com anotações manuscritas e documentos diversos indicando movimentações financeiras suspeitas.

Os valores serão revetidos à União, e serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional, medida prevista no Código de Processo Penal. 

“No caso em tela, restou amplamente demonstrado no decorrer da fundamentação que os bens e valores apreendidos são provenientes da prática dos crimes devidamente comprovados, razão pela qual imperioso o seu perdimento em favor da União”, argumentou a juiza da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, Eucélia Moreira Cassal.

A condenação

Os 16 envolvidos com tráfico de drogas tiveram juntos, uma pena de 145 anos de prisão e mais o pagamento de dias-multa fixado em R$ 199 mil. 

O esquema de tráfico utilizado pela quadrilha ficou conhecido como “narcopix”, porque  usava o método de pagamento eletrônico para financiar os transportes ilegais da droga e para dividir o lucro com o tráfico.

Além disso, o grupo ficou conhecido por usar viaturas da polícia para traficar drogas e até mesmo carros funerários, que viajavam de Ponta Porã para Campo Grande. A partir da Capital, até mesmo caminhões dos Correios eram usados pelo grupo criminoso. 

As maiores penas foram de 23 anos e 9 meses ao operador financeiro da quadrilha, Luiz Paulo da Silva Santos, e de 18 anos e 6 meses a Joesley da Rosa, acusado de ser o chefe do esquema. Além deles foram condenadas outras 14 pessoas pelo esquema criminoso.

Veja a lista dos condenados e suas penas:

  • 1. Luiz Paulo da Silva Santos – 23 anos e 09 meses
  • 2. Joesley da Rosa – 18 anos e 06 meses
  • 3. Mayk Rodrigo Gama – 13 anos e 11 meses de reclusão
  • 4. Hugo Cesar Benites – 13 anos e 05 meses
  • 5. Rodney Gonçalves Medina – 12 anos e 03 meses de reclusão
  • 6. Eric do Nascimento Marques – 12 anos e 03 meses
  • 7. Jucimar Galvan – 10 anos e 08 meses
  • 8. Ademilson Cramolish Palombo – 6 anos e 5 meses de prisão
  • 9. Douglas Lima de Oliveira – 5 anos e 3 meses de prisão
  • 10. Fernando Henrique Souza dos Santos – 4 anos e 1 mês
  • 11. Bruno Ascari – 4 anos e 1 mês – 17 dias-multa
  • 12. Adriano Diogo Veríssimo – 4 anos, 1 mês
  • 13. Ademar Almeida Ribas – 4 anos, 1 mês
  • 14. Frank Santos de Oliveira – 4 anos e 1 mês
  • 15. Márcio André Rocha Faria – 4 anos e 1 mês de reclusão
  • 16. Wellington de Souza Lima – 4 anos e 1 mês

A organização criminosa foi desbaratada em janeiro deste ano. O grupo usava o método eletrônico de pagamentos idealizado pelo Banco Central para receber recursos de financiadores, custear operações e distribuir o lucro entre a quadrilha.

O grupo usava empresas de fachada para fazer pix e movimentar dinheiro ilegalmente.

O grupo foi denunciado no dia 21 de janeiro pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Na ocasião foram identificadas várias transferências via pix.

Os valores costumavam ser altos: R$ 10.000,00, R$ 15.000,00, R$ 22.000,00, R$ 37.000,00, R$ 38.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00.

Na denúncia, a qual o Correio do Estado teve acesso, houve pagamento via pix de R$ 119 mil de Joesley da Rosa, o chefão, à Diego Fernandes da Silva.  Foram três transferências em um período de 42 dias: uma de R$ 19 mil e duas R$ 50 mil.

Neste caso, indica a denúncia, o dinheiro foi enviado à Diego para liberar um caminhão vermelho que havia sido dado em garantia do financiamento de uma das operações do tráfico.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Legendário preso com 150 kg de cocaína passa por audiência nesta quinta-feira

Dono de hamburgueria foi preso junto de dois comparsas em maio deste ano, em Dourados

30/09/2025 16h00

Compartilhar
Renan durante sua participação no Legendários

Renan durante sua participação no Legendários FOTO: Reprodução Instagram

Continue Lendo...

Presos em flagrante com 150 quilos de pasta-base de cocaína em maio deste ano, o Legendário Renan Silva Nascimento, de 34 anos, dono de uma hamburgueria em Dourados, apontada pelo Ministério Público como entreposto de drogas trazidas da fronteira com o Paraguai, passará por audiência nesta quinta-feira (2).

Além dele, também serão ouvidos Anderson Moreira da Rosa, de 37 anos, e Maurício Martins da Paixão, de 47 anos, apontados como responsáveis pelo transporte da carga milionária do entorpecente.

A audiência prevista por meio de videoconferência, ocorre após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida decretada logo após a detenção, ocorrida no dia 6 de maio de 2025 durante operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

Na ocasião, policiais monitoravam há duas semanas a hamburgueria de Renan, em Dourados onde constataram movimentações suspeitas envolvendo o veículo Fiat Ducato Cargo. 

Denúncia

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Anderson e Maurício descarregaram diversas caixas de papelão na hamburgueria de Renan. Quando os agentes civis se aproximaram, observaram que o comerciante apresentou “nervosismo excessivo e inquietação esdrúxula”. Pelas grades do imóvel, os policiais avistaram caixas de carne contendo tabletes prensados de coloração esverdeada.

Logo em seguida, a equipe conseguiu localizar novamente o veículo, próximo à Praça Cinquentenário, efetuando a prisão de Anderson e Maurício. Questionados, ambos negaram envolvimento com o tráfico, alegando que apenas entregavam carnes em nome da empresa Nostro Beff. Já Renan, inicialmente, declarou que desconhecia a carga e que receberia supostos aparelhos celulares de um indivíduo apelidado de “Cowboy”, pelo qual receberia R$ 5 mil.

Apesar das versões contraditórias, a polícia confirmou que as caixas continham 150 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 150 kg. O entorpecente estava misturado a produtos alimentícios, estratégia usada para dificultar a detecção. À época, a estimativa é que o prejuízo ao crime organizado foi de R$ 6 milhões.

Nas redes sociais, inclusive, Renan chegou a postar vídeos um dia antes da prisão, anunciando que a hamburgueria estaria fechada para reforma, com previsão de reabertura dois dias depois.

Movimento Legendários

O caso chamou ainda mais atenção porque Renan, casado e pai de três filhos, se apresentava nas redes sociais como integrante do movimento Legendários. Em sua biografia, destacava o número 49075, que identifica sua participação em um dos encontros promovidos pelo grupo.

Legendários é um movimento cristão voltado para homens, com a proposta de promover transformação pessoal, espiritual e familiar. Os encontros, organizados em formato de "retiro ao ar livre", buscam trabalhar temas como liderança, paternidade responsável, espiritualidade e propósito de vida.

Os integrantes recebem um número de identificação ao participarem dos encontros, chamado de “código de Legendário”, que simboliza o compromisso assumido em “buscar a melhor versão de si mesmo”.

Os eventos promovidos pelo Legendários são direcionados a homens, sejam eles casados ou solteiros. As experiências oferecidas variam em preço, com desafios que podem custar desde R$ 450 até mais de R$ 81 mil.

No Brasil, o Legendários chegou em 2017 e, embora ainda não seja amplamente conhecido, tem atraído um número crescente de participantes. O país já se tornou o segundo maior público do movimento. Entre os participantes notáveis estão figuras públicas como Eliezer, Thiago Nigro, Neymar pai e o empresário Kaká Diniz.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

Após denúncias de que o gelo alterava o peso dos produtos, a fiscalização constatou que a licença sanitária do estabelecimento estava vencida

30/09/2025 15h54

Compartilhar

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após denúncias de que o gelo alterava o peso dos produtos em embalagens sem qualquer indicação de procedência, a Peixaria Rio Sul passou por inspeção e teve suas atividades suspensas em Campo Grande.

A peixaria não estava com a licença sanitária em dia e apresentava irregularidades no armazenamento e manipulação dos peixes. Outro ponto verificado foi que o estabelecimento possui três CNPJs com a mesma atividade e no mesmo endereço.

O local está situado na rua Rui Barbosa, no bairro Santa Dorotheia. Segundo a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), quatro denúncias levaram o órgão a realizar a vistoria.

Um consumidor comprou tilápia que, no estabelecimento, constava como 1 kg, mas ao pesar em casa percebeu que cerca de 400g eram de gelo. Isso motivou a inspeção em ação conjunta com o Selo de Inspeção Municipal (SIM) e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon-MS).

O delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas de Paula, explicou que a interdição das áreas de produção e a suspensão da atividade ocorreram diante das irregularidades constatadas pelos fiscais.

“Todo produto tem que ter informações como origem, selo do SIM, prazo de validade e peso. Os produtos que estavam sendo vendidos não tinham nenhuma dessas informações.”

O proprietário da empresa, cujo nome não foi divulgado, e os funcionários serão ouvidos em inquérito policial.

Crédito: Kleber Clajus/ProconMS e Divulgação

Irregularidades

Durante a fiscalização, foi identificado que os produtos não apresentavam indicação de origem e, na embalagem, não constava sequer o peso ou outras informações exigidas por lei.

O Procon-MS informou que mais de duas toneladas de pescado foram descartadas por estarem impróprias para consumo.

Na cozinha, imagens registradas pelo Procon-MS mostram o chão sujo de sangue, peixes espalhados em uma bancada e materiais jogados em uma pia, cuja torneira estava ligada a uma mangueira.

O local teve suas atividades comerciais suspensas devido à ausência de boas práticas sanitárias.

Com a emissão do auto de infração e a suspensão da atividade, a empresa terá 20 dias para apresentar defesa no Procon-MS.

Também participaram da ação a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS), instituição delegada do Inmetro no âmbito do convênio Proconmetro.

A reportagem tentou contatar a peixaria, mas, até o fechamento do material, não obteve retorno. Caso receba alguma resposta, a matéria será atualizada.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 1 dia

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil
Varejo de luxo

/ 21 horas

Escolha de Campo Grande foi estratégica, diz diretor da Sephora no Brasil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica