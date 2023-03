Transportadora contrabandeava 193 caixas de medicamento utilizado para tratamentos de câncer e HIV

DENGUE

A Sesau emitiu um nota técnica para alertar a população campo-grandense sobre o surto da doença no município

O município de Três Lagoas é o segundo com mais casos confirmados de dengue, atrás apenas de Campo Grande Arquivo / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul registrou um novo óbito por dengue e mais 1,3 mil novos casos confirmados pela doença no período de uma semana. As informações são do novo boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES) divulgado nessa quinta-feira (30).

Conforme o documento, os números já somam oito mortes e 9.326 pessoas contaminadas pelo vírus neste ano. Além de 20.154 casos prováveis e 4 óbitos em investigação.

A nova vítima da dengue no Estado é um homem, 75 anos, morador de Três Lagoas. Ele começou a apresentar sintomas da doença no dia 17 de março e veio a óbito no dia 19 do mesmo mês. Não foi confirmado comorbidades.

Agora, o município de Três Lagoas contabiliza três mortes provocadas pela doença só neste ano. Os outros registros são de uma mulher de 39 anos e um homem de 64 anos.

O município é o segundo com maior número de casos confirmados pela doença com 1.149 casos, atrás apenas de Campo Grande (2.115).

Epidemia

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, na última quarta-feira (29) a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) emitiu um nota técnica para alertar a população campo-grandense sobre uma nova epidemia de dengue no município.

De acordo a assessoria da secretaria o comunicado “tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimentos às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso às informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública”.

Na última semana, o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) foi acionado pelo aumento de 20% nos atendimentos com sintomatologia de dengue na rede de urgência de Campo Grande, assim como o aumento das notificações ultrapassam o limiar epidêmico.

Confira a nota:

“Considerando a precipitação pluvial, o aumento da temperatura, as alterações ambientais e sociais, o aumento de imóveis com focos de mosquito, o início da sazonalidade se dando em um cenário já epidêmico informamos as ações realizadas: Notificação ao CIEVS-MS; Segue em monitoramento pelo CIEVS Campo Grande e áreas técnicas; Comunicação a rede de saúde pública e privada do município de Campo Grande para identificar, investigar e comunicar casos potenciais no território que se enquadrem na definição de caso”, informa a nota.

