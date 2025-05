Transportadora e empresa rural de MS lavavam dinheiro do tráfico para facção criminosa

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A organização criminosa alvo da Operação Baest, desencadeada pela Polícia Civil do Espírito Santo (ES) nesta quarta-feira (14), tinha participação de pessoas físicas e empresas de Mato Grosso do Sul, que lavavam dinheiro ilícito do tráfico para a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

O delegado de Polícia Civil do Espirito Santo, Romualdo Gianordoli, disse ao Correio do Estado que dentre as empresas que faziam parte do esquema em MS, estão uma de produtos rurais e uma transportadora. Os nomes não foram divulgados.

"A transportadora é de fachada. Não tem sede e nenhum veículo registrado", disse o delegado.

Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná.

No estado, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Dourados, Eldorado e Mundo Novo. Dois alvos foram encontrados, enquanto um não estava no endereço indicado e equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que coordena a operação a nível regional, ainda estavam a campo para tentar encontrá-lo.

A Operação teve como objetivo investigar pessoas responsáveis por lavar dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

As investigações começaram em 2023 e apontaram a participação de diversos empresários dos mais variados ramos de atividade no esquema criminoso, além da participação de um coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo.

A operação resultou em:

29 bloqueios de contas bancárias, num total aproximado de R$ 104.000.000,00;

9 imóveis bloqueados;

12 veículos apreendidos;

1 embarcação bloqueada;

7 armas de fogo;

Jóia;

Criptomoedas.

Com relação aos veículo, alguns eram de luxo, como um Porsche Panamera 4 E, avaliado em R$ 1,3 milhão. Também foram apreendidos um Porsche Cayenne Coupé, um Jeep Commander Overland e uma RAM Rampage Laramie, entre outros. Em MS, houve uma apreensão, mas de veículo popular.

Todo o material apreendido passará por perícia, para a continuidade das investigações.

A operação foi relizada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com apoio operacional e logístico do Projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul (PC/MS), Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PC/MG) e Polícia Civil do Estado do Paraná (PC/PR)

O objetivo é descapitalizar financeiramente facções criminosas e combater a estrutura patrimonial do crime organizado. As investigações continuam em andamento.