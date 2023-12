Setores críticos da Santa Casa foram supridos com a energia dos geradores, mas boa parte do prédio ficou às escuras na manhã desta sexta-feira (150

Um curto-circuito provocou um princípio de incêndio e deixou a Santa Casa de Campo Grande sem energia na manhã desta sexta-feira (15). O problema só não foi mais grave porque os geradores de energia foram acionados e conseguiram abastecer os equipamentos das chamadas áreas críticas.

O incidente aconteceu por volta das 10 horas e o princípio de incêndio foi contido pelos próprios funcionários do hospital. E, de acordo com o o diretor técnico da Santa Casa, Wiliam Lemos, pacientes dos centros cirúrgicos, UTIs e outros setores prioritários foram imediatamente atendidos pelos geradores próprios.

A parte administrativa, porém permaneceu sem abastecimento, o que impediu as visitas no período da manhã e atrapalhou atendimentos que estavam agendados em diversos setores.

A senhora Sônia Ramires, de 61 anos, foi visitar a neta, que vai passar por uma segunda cirurgia após ter sido atacada por um cão, mas não conseguiu por causa da falta de energia. Ela prometeu voltar às 18 horas, em um novo horário de visitas, mas seu temor era que a cirurgia da neta, prevista para 16 horas, fosse suspensa. A criança mora perto de Paraíso das Águas, saiu de lá às 3 da madrugada e chegou a Campo Grande às 6 horas.

Comerciantes da Rua Rui Barbosa, próximo da entrada do hospital, relataram ter ouvido uma forte explosão por volta das 10 horas, mas o único reflexo foi uma pequena oscilação de energia, que acabou somente no hospital.

Conforme nota da assessoria da Energisa, “a falta de energia na Santa Casa de Campo Grande, nesta sexta-feira (15), trata-se de defeito no circuito interno do hospital. Neste momento, a Energisa está com equipes no local e empenhada em apoiar no que for possível para o restabelecimento da energia na unidade de saúde”.

A nota da Energisa foi enviada por volta das 12 horas, cerca de duas horas depois do início do problema e até aquele horário não havia previsão de horário para restabelecimento do serviço.