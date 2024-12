Três ex-policiais rodoviários são condenados pela morte de Genivaldo

NARCOTRÁFICO

Em Ponta Porã, por exemplo, uma pessoa era assassinada a cada cinco dias, em média, em 2016. Agora em 2024, este intervalo subiu para um caso a cada 19 dias

Números da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) mostram que desde o começo do ano até este sábado foram assassinadas 379 pessoas no Estado. Este é o menor número de homicídios desde 2014, ano em que os dados começaram a ser divulgados pela secretaria. A principal explicação para isso é a trégua na “guerra” entre narcotraficantes da região de fronteira.

Em 2014, por exemplo, aconteceia um assassinato a cada 11,5 horas. Em 2024, esse intervalo é de 23,5 horas. E essa trégua coincide com a chegada massiva da cocaína às fronteiras com a Bolívia e, principalmente, com o Paraguai, onde a tráfico da maconha predominava até o começo desta década.

As mesmas estatísticas que mostram queda no número de assassinatos também apontam disparada nas apreensões de cocaína. Em 2020, por exemplo, foi computada a apreensão de 4,3 toneladas de cocaína. No ano passado foram 18 toneladas e nos primeiros 11 meses de 2024 já são quase 17 toneladas.

Porém, o volume de apreensões de cocaína é bem superior a isso, pois a Sejusp não contabiliza as interceptações da Polícia Federal e nem aquelas que a Polícia Rodoviária Federal faz e entrega em alguma delegacia da Polícia Federal.

Na chamada faixa de fronteira, a quantidade de assassinatos segue alta, mas na comparação com dez anos atrás, literalmente despencou. Em 2014, por exemplo, foram mortas 399 pessoas. Neste ano, até agora, foram computados 183, o que representa recuo superior a 50%.

FONTE: SEJUSP

Em Ponta Porã, que faz fronteira seca com a paraguaia Pedro Juan Caballero, foram assassinadas 71 pessoas em 2016, ano em que o megatraficante Jorge Raffat foi executado.

Em 2024, até agora, foram 18 casos. Ou seja, naquele ano uma pessoa era assassinada a cada cinco dias, em média. Agora, esse intervalo é de 19 dias. E, na cidade vizinha a situação é parecida.

Em Campo Grande, onde o narcotráfico também está presente em todas das regiões da cidade, neste mesmo período, também houve recuo, mas bem menor. Em 2014 foram contabilizados 197 assassinatos na Capital. Em 2024, foram 114 do começo do ano até o fim da primeira semana de dezembro.

FENÔMENO MUNDIAL

A explosão nas apreensões de cocaína está diretamente ligada ao aumento do volume em circulação pelas estradas daqui e isso não é um fenômeno local. Está diretamente ligado ao aumento na produção mundial de cocaína.

Segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODOC), as culturas de coca e a produção de cocaína atingiram seu máximo histórico nos últimos três anos na Colômbia, Peru e Bolívia, países que concentram a quase totalidade da produção deste tipo de entorpecente.

FONTE: SEJUSP

Em 2022, havia 355 mil hectares de coca nestas três nações. Isso representa um aumento significativo em relação a 2021 (316 mil hectares) e 2020 (234 mil hectares), conforme este mesmo estudo.

"Há muita cocaína na Colômbia, há mais cocaína na Bolívia e no Peru, há mais opções de onde comprar, e há mais cocaína em todo o mercado. Isso dá ao traficante a liberdade de estabelecer novas condições", diz Ana María Rueda, coordenadora da área de Políticas sobre Drogas da Fundação Ideias para a Paz, em reportagem publicada pela BBC Brasil.

O aumento da produção de coca, explicam os especialistas, é motivada em parte pela procura. Conforme o mesmo estudo divulgado pela ONU em 2023, existem cerca de 22 milhões de consumidores de cocaína no mundo, o que é um recorde.

E "é um mercado em crescimento na Europa Ocidental e especialmente em outras áreas não tradicionais. Por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, na Ásia e até na África, o mercado de cocaína que antes não existia está crescendo agora", afirma Candice Welsh, representante para a América do Sul do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime nesta mesma reportagem publicada pela BBC Brasil.

LUCRO FÁCIL

Sergio Saffon, investigador sênior da InsightCrime, uma organização que investiga e analisa o crime organizado, concorda que os traficantes de drogas estão desenvolvendo novos mercados para a cocaína em outras partes do mundo.

Além do enorme número de potenciais consumidores em países como a Austrália ou a China, eles são atraídos pelos elevados preços pagos nas ruas desses países pela cocaína. "À medida que o destino se afasta das áreas de produção e fica mais difícil e arriscado transportá-lo, vemos preços exorbitantes", explica Saffon.

Em 2022, a polícia australiana afirmou que um quilo de cocaína poderia chegar a cerca de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão), mais que o dobro do que custa nos Estados Unidos.

Após apreensão de meia tonelada feita nesta quinta-feira pelo DOF em Paranhos, na fronteira com o Paraguai, o quilo foi avaliado em 12 mil dólares pela corporação. E esta alta possibilidade de lucro está fazendo com que traficantes que antes eram rivais passem a atuar em conjunto.

Mas, além do aumento na oferta, existe hoje uma importante mudança neste mercado. Ao contrário da época em que as Farc controlavam a maior parte do negócio, atualmente vários grupos armados, em cada uma das regiões produtoras de coca, lutam pelo controle do mercado, aponta o relatório da ONU.

As constantes guerras entre grupos armados pelo mercado das drogas tornam a logística empresarial mais difícil para os compradores estrangeiros. Comprar numa região em guerra é muito mais complicado do que quando existe um claro controle hegemônico, explica Sergio Saffon.

E isso, ao que tudo indica, ajuda a explicar esta trégua na demorada guerra que existia entre traficantes que tentavam dominar a região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai em Mato Grosso do Sul.

Da droga circulante, sabe-se que apenas 10% são apreendidas por medidas repressivas, estima a própria ONU. E, “as redes criminosas consideram as apreensões como parte do custo de fazer negócios”, diz Sérgio Saffon, em entrevista à BBC Brasil.

Enquanto isso, a “indústria” do comércio de drogas ilegais cresce e lucra de maneira a acumular 500 bilhões de dólares americanos por ano, segundo estimativas da UNODOC (O Programa da ONU para Controle das Drogas e do Crime).

MACONHA

No mesmo período em que as apreensões de cocaína dispararam, as de maconha encolheram nos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Em 2020, pico da série, a Sejusp contabilizou quase 766 toneladas. Depois disso houve queda seguida e no ano passado foram 421 toneladas. Em 2024 as interceptações voltaram a subir e até agora são 530 toneladas.