Três municípios de MS recebem R$ 3,4 milhões de investimentos em infraestrutura

Três municípios de Mato Grosso do Sul devem receber R$ 3,4 milhões em investimento de infraestrutura por meio do programa “MS Ativo Municipalismo”, do Governo do Estado. As cidades que irão receber os valores são os municípios de Japorã, Sidrolândia e Rio Brilhante.

De acordo com o Governo do Estado, em breve deve iniciar estudos e projetos executivos para implantação e pavimentação de 55,30 KM da rodovia MS-455, trecho entre o acesso ao Capão Bonito e a rodovia BR-267. Segundo o documento, as obras estão avaliados em R$2.219.228,53, e deve melhorar a infraestrutura viária entre as cidades de Sidrolândia e Rio Brilhante.

No caso do município de Japorã, localizado no extremo sul do estado, deve receber em duas obras valores de R$1,1 milhão. O convênio destina recursos para a construção do plenário multiuso da Câmara Municipal, visando aprimorar as condições de trabalho dos representantes do povo e oferecer um espaço mais adequado para o debate público. O valor total estimado para essa iniciativa é de R$769.496,59.

O objetivo deste investimento é melhorar as condições de trabalho para os vereadores e uma ampliação do espaço para debates públicos.

Além disso, Japorã passa a contar com o convênio que prevê investimentos para construção de arquibancadas no estádio Aldeia Porto Lindo, promovendo melhorias nas instalações esportivas da cidade, com um investimento de R$ 448.422,84.

"Esses investimentos representam um avanço significativo para os municípios de Mato Grosso do Sul, fortalecendo a infraestrutura, os serviços públicos e impulsionando o desenvolvimento econômico e social das comunidades locais. O compromisso do Governo Estadual em promover o progresso em todas as regiões do estado continua sendo evidente, com a implementação de projetos que visam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos sul-mato-grossenses", afirma o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo, responsável pela pasta à qual a Agesul está vinculada.

