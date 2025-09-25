Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Três são assassinados a tiros em restaurante na fronteira

As vítimas eram paraguaias e foram executadas por tiros em Ponta Porã, a poucos metros da linha de divisa entre os países

Karina Varjão

Karina Varjão

25/09/2025 - 18h00
Três homens foram executados a tiros na tarde desta quinta-feira (25) em Ponta Porã, distante aproximadamente 312 quilômetros de Campo Grande. 

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 13 horas, em um restaurante na Avenida Paraguai, a poucos metros da linha internacional que divide Brasil e Paraguai. 

Equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã se dirigiram ao local juntamente da perícia científica, que confirmaram a morte de três homens identificados como Rodrigo Ramón Ferreira Barrios, Virgilio Fretes Marecos e Aldo Gimenez Velázquez. 

As vítimas eram paraguaias e residiam no Brasil. Os três foram atingidos por disparos de arma de fogo. 

No momento do ataque, estavam presentes também a esposa de Virgílio, que está grávida, e a filha do casal de 10 anos. Nenhuma das duas foi atingida. 

Em depoimento, a mulher disse que, no momento do ataque, apenas conseguiu visualizar um homem armado com uma pistola e mais nenhum detalhe sobre os executores pois estava muito assustada e em pânico. 

Outras testemunhas foram ouvidas e a Polícia Civil fez a coleta de imagens de câmeras de segurança das imediações. 

As investigações preliminares apontam que o crime foi executado por dois homens que chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta, dispararam contra as vítimas e fugiram. 

O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã a fim de identificar os possíveis autores e a motivação do crime. 

A Polícia ressalta que “a cooperação da população é fundamental para esclarecer os fatos e solicitam que qualquer informação relevante seja repassada pelos canais oficiais”. 
 

AQUIDAUANa (MS)

Cenipa chega ao local de acidente para periciar avião que caiu no Pantanal

Autoridades trabalham com a hipótese do horário de pouso, que não poderia ter ocorrido à noite

25/09/2025 17h30

Avião Cessna, prefixo PT-BAN, que caiu no Pantanal e vitimou 4 pessoas

Avião Cessna, prefixo PT-BAN, que caiu no Pantanal e vitimou 4 pessoas REPRODUÇÃO

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está em Aquidauana (MS) para investigar a queda do avião de pequeno porte, ocorrido na última terça-feira (23), no Pantanal Sul-mato-grossense.

O Cenipa é uma unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação no Brasil.

A unidade vai auxiliar o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que já está no local apurando as circustâncias do acidente.

A aeronave tentou pousar, não conseguiu e arremeteu. Ambos investigam as causas da arremetida/queda e trabalham com as seguintes linhas de investigação:

  • Animais na pista: testemunhas relataram que antes da tentativa de pouso havia alguns animais na pista - hipótese possivelmente descartada
  • Horário da tentativa de pouso: a pista só funciona para pousos e decolagens diurnos. Não funciona noturnamente pois não há iluminação. O avião pousou entre 18h20min e 18h30min, momento em que o céu já estava escuro, fora do horário de operação da pista. Vale ressaltar que o pôr-do-sol na última terça-feira (23) ocorreu às 17h39min.

"Parece que também há irregularidades na pista, ela é uma pista visual, sem iluminação, então deve funcionar até o por do sol, que ontem [terça-feira] foi às 17h39min, então já tinha passado do horário", detalhou a delegada do DRACCO, Ana Cláudia Medina.

Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu segue aguardando perícia. O exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares. Não se sabe quando a família do chinês chegará em Mato Grosso do Sul.

Os corpos das outras três vítimas - Marcelo Pereira de Barros (piloto), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo) - já passaram por exames necroscópicos e de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, foram coletadas amostras para diferentes técnicas de identificação, incluindo confronto com registros médicos.

Em uma das vítimas foi possível realizar o processo de identificação necropapiloscópica (impressões digitais), que encontra-se em análise.

Todas as amostras biológicas passarão também por exame de DNA, procedimento que exige etapas laboratoriais específicas e maior prazo para conclusão.

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são:

  • Marcelo Pereira de Barros, piloto e dono do avião, conhecido popularmente como "Marcelo Pantaneiro" em Aquidauana
  • Kongjian Yu - um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, renomado cineasta e documentarista brasileiro, já dirigiu divesas séries e documentários, como o da tragédia da Chapecoense em 2016
  • Rubens Crispim Junior, diretor e fotógrafo

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, tinha diversas irregularidades:

  • Não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno
  • Foi apreendido pela polícia em 2019, em virtudo do mau uso de transporte remunerado de passageiros de forma clandestina
  • Possuía manutenção irregular

A novela "Pantanal", da Rede Globo, foi gravada no local do acidente. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

Cidades

Quase um ano depois, polícia de MS recupera carro roubado em Minas Gerais

Carro foi roubado a partir de troca na OLX

25/09/2025 16h30

Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, recuperou na manhã de hoje (25) um automóvel Chevrolet Onix, que havia sido roubado em Minas Gerais em 14 de novembro do ano passado.

O veículo foi roubado quando a vítima, comerciante do ramo de compra e venda de veículos, negociava a troca de um Onix por outro automóvel, quando o suposto comprador desapareceu com o carro, descumprindo integralmente o acordo firmado.

A partir do registro do Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou a investigação e com base nas informações repassadas à equipe de Mato Grosso do Sul de que o veículo estaria circulando em Corumbá e teria sido colocado à venda, a equipe do SIG deu início às diligências investigativas.

O carro foi localizado na manhã de hoje em uma residência no bairro Popular Nova. O homem que se encontrava na posse do veículo declarou tê-lo adquirido por meio de anúncio publicado na plataforma OLX. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Consulta ao sistema confirmou a restrição de roubo/furto vinculada ao automóvel.

O veículo foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais já foi formalmente comunicada acerca da recuperação do carro.

