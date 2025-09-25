Três são assassinados a tiros em restaurante na fronteira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Três homens foram executados a tiros na tarde desta quinta-feira (25) em Ponta Porã, distante aproximadamente 312 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 13 horas, em um restaurante na Avenida Paraguai, a poucos metros da linha internacional que divide Brasil e Paraguai.

Equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã se dirigiram ao local juntamente da perícia científica, que confirmaram a morte de três homens identificados como Rodrigo Ramón Ferreira Barrios, Virgilio Fretes Marecos e Aldo Gimenez Velázquez.

As vítimas eram paraguaias e residiam no Brasil. Os três foram atingidos por disparos de arma de fogo.

No momento do ataque, estavam presentes também a esposa de Virgílio, que está grávida, e a filha do casal de 10 anos. Nenhuma das duas foi atingida.

Em depoimento, a mulher disse que, no momento do ataque, apenas conseguiu visualizar um homem armado com uma pistola e mais nenhum detalhe sobre os executores pois estava muito assustada e em pânico.

Outras testemunhas foram ouvidas e a Polícia Civil fez a coleta de imagens de câmeras de segurança das imediações.

As investigações preliminares apontam que o crime foi executado por dois homens que chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta, dispararam contra as vítimas e fugiram.

O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã a fim de identificar os possíveis autores e a motivação do crime.

A Polícia ressalta que “a cooperação da população é fundamental para esclarecer os fatos e solicitam que qualquer informação relevante seja repassada pelos canais oficiais”.

