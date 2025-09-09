Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trio é preso suspeito de espancar homem até a morte em MS

Um dos envolvidos teria um relacionamento amoroso com a vítima

Mariana Piell

09/09/2025 - 14h30
Ontem (8), dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante suspeitos de espancarem um homem até a morte no último sábado (6). O crime ocorreu durante a madrugada no bairro Parque do Lago em Dourados. 

Investigação

Na manhã de sábado, a equipe do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados recebeu a informação de que o corpo do sexo masculino havia sido localizado em um terreno baldio com sinais de espancamento.

Os investigadores iniciaram diligências e, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, localizaram um casal que estava nas imediações no momento dos fatos. A princípio, esse casal foi ouvido como testemunhas, mas com o avanço das investigações, passaram a considerar uma pessoa da dupla, de 37 anos, como um dos possíveis responsáveis pelo espancamento.

Com a continuidade das investigações, a equipe policial localizou um adolescente de 17 anos e homem de 41 anos, respectivamente filho e irmão do primeiro suspeito.

Ao serem questionados sobre o crime, o adolescente confessou que seu tio teria um relacionamento com a vítima, no entanto estava insatisfeito com a situação e queria o término do namoro, o que não era aceito pelo companheiro.

O casal teria começado um discussão na noite de sexta que se estemdeu pela madrugada de sábado e culminou nas agressões contra a vítima e sua morte por espancamento. Conforme relatado, os objetos utilizados foram tijolos, telhas e azulejos que estavam no terreno baldio.

Os três responsáveis foram conduzidos à sede do SIG e autuados formalmente, tendo sido encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/Dourados logo em seguida.

CAMPO GRANDE

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

Suspeito descumpriu medida protetiva e invadiu a casa armado com uma faca e tentou agredir os policiais, que tentaram contê-lo inicialmente com spray de pimenta e depois atiraram

09/09/2025 14h59

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9), no Jardim Nashville, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o homem tinha medida protetiva e, mesmo assim, foi até a casa da ex-mulher e invadiu a residência, armado com uma faca e uma tesoura.

Ele chegou em uma motocicleta, que foi largada na frente da casa, e, antes de entrar, retirou uma peça da moto da vítima, para impedir que ela conseguisse fugir, e tentou invadir a residência na sequência.

A vítima conseguiu correr para fora e devido ao descumprimento de medida protetiva, ameaça e agressão, acionou a Polícia Militar. Não há informações se a vítima foi agredida, mas ela apresentava várias lesões corporais.

Quando os policiais chegaram ao local, tentaram dialogar com o criminoso para que ele se entregasse de forma voluntária e fosse encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). 

Ele, no entanto, estava bastante agressivo e partiu para cima dos policiais, que, inicialmente, tentaram contê-lo com spray de pimenta. O homem continuou avançando e, diante da situação de ameaça e risco, os policiais atiraram duas vezes contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegarem ao local apenas constataram que o criminoso já estava morto.

Ele tinha várias passagens pela polícia por violência doméstica.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e, até a publicação desta reportagem, ainda estavam no local fazendo os levantamentos iniciais.

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiaisVítima conseguiu correr e acionou a Polícia Militar (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Reunião

TJMS e Prefeitura de Campo Grande discutem soluções para famílias em ocupações irregulares

Medida prevê medidas que atendam famílias em áreas ocupadas ilegalmente, tanto públicas quanto privadas

09/09/2025 14h45

Foto: Divulgação / TJMS

A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reuniu-se nesta segunda-feira (8), em Campo Grande, com representantes da Prefeitura e de outras instituições para debater alternativas de acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade que vivem em áreas ocupadas ilegalmente, tanto públicas quanto privadas.

Foram discutidos processos de reintegração de posse em andamento na Justiça Estadual, bem como os desafios relacionados às ações judiciais. A comissão apresentou relatórios e propostas para aprimorar a atuação no biênio.

O encontro foi conduzido pelo desembargador Eduardo Machado Rocha, presidente da comissão, e contou com a presença do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, além da vice-prefeita da Capital, Camila Nascimento, que representou a prefeita Adriane Lopes.

Durante a abertura, o presidente do TJMS destacou a gravidade do problema:

“Temos grandes questões fundiárias, algumas passíveis de solução sem intervenção direta do município, mas outras que dependem diretamente da administração municipal, sobretudo no abrigamento de pessoas que não têm condições de garantir uma moradia própria. É um problema que afeta cidadãos em vulnerabilidade social e exige a união do Judiciário e do Executivo”, afirmou Dorival Pavan.

Eduardo Machado Rocha reforçou que a situação envolve tanto terrenos públicos quanto privados e defendeu a atuação conjunta. “Esse é o espaço adequado para buscarmos soluções e o apoio de todos os setores na resolução de um problema que atinge diretamente a gestão municipal”, disse.

A vice-prefeita Camila Nascimento destacou os esforços da Prefeitura, mas reconheceu as dificuldades. “O município tem se empenhado em resolver as ocupações, mas o ciclo vicioso de invasões constantes dificulta uma solução definitiva”, explicou. Ela também ressaltou a importância da atuação do Ministério Público “como colaborador no processo para viabilizar uma saída possível diante da vulnerabilidade social das famílias”.

Também participaram integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

