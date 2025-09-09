Trio é preso suspeito de espancar homem até a morte em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ontem (8), dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante suspeitos de espancarem um homem até a morte no último sábado (6). O crime ocorreu durante a madrugada no bairro Parque do Lago em Dourados.

Investigação

Na manhã de sábado, a equipe do Setor de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados recebeu a informação de que o corpo do sexo masculino havia sido localizado em um terreno baldio com sinais de espancamento.

Os investigadores iniciaram diligências e, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, localizaram um casal que estava nas imediações no momento dos fatos. A princípio, esse casal foi ouvido como testemunhas, mas com o avanço das investigações, passaram a considerar uma pessoa da dupla, de 37 anos, como um dos possíveis responsáveis pelo espancamento.

Com a continuidade das investigações, a equipe policial localizou um adolescente de 17 anos e homem de 41 anos, respectivamente filho e irmão do primeiro suspeito.

Ao serem questionados sobre o crime, o adolescente confessou que seu tio teria um relacionamento com a vítima, no entanto estava insatisfeito com a situação e queria o término do namoro, o que não era aceito pelo companheiro.

O casal teria começado um discussão na noite de sexta que se estemdeu pela madrugada de sábado e culminou nas agressões contra a vítima e sua morte por espancamento. Conforme relatado, os objetos utilizados foram tijolos, telhas e azulejos que estavam no terreno baldio.

Os três responsáveis foram conduzidos à sede do SIG e autuados formalmente, tendo sido encaminhados à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/Dourados logo em seguida.

