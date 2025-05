Trio rende família, rouba joias com diamante e acaba preso em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Três pessoas foram rendidas e feitas refém dentro da própria casa durante um assalto na noite da última terça-feira (28), no município de Selvíria (MS). Os criminosos fugiram levando diversos pertences das vítimas, além do veículo da família.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, a vítima relatou que o crime aconteceu por volta das 19h45, no momento em que ela chegava de carro em sua residência. Devido à lama na entrada da garagem, o carro patinou, e ela precisou chamar o marido para ajudá-la.

Neste momento, a mulher entrou na casa e ouviu um "converseiro" vindo da garagem. Ao verificar, viu um rapaz de short preto, blusa branca e preta com capuz cobrindo o rosto. Logo em seguida, outro indivíduo, de calça e blusa preta, também encapuzado e usando boné, entrou no local.

Os dois criminosos renderam o homem ainda dentro do carro e fecharam o portão da garagem, impedindo a fuga. Em seguida, invadiram a residência empurrando o casal e exigindo dinheiro. As vítimas relataram que os assaltantes simulavam estar armados, com as mãos dentro das blusas, e faziam ameaças de morte. Sob agressões e gritos, obrigaram o casal a subir até a suíte da casa, onde estava a filha deles e trancaram todos no banheiro.

Durante o tempo em que ficaram trancados, as vítimas ouviram barulhos pela casa e, após cerca de oito minutos, escutaram o carro saindo da garagem. Com isso, o homem conseguiu sair do banheiro por um alçapão e destrancou os demais familiares.

Do local, foram levados uma carteira preta de couro com cartões bancários, notebook, três celulares (sendo um da marca Samsung e dois Motorola), um Kindle, colares de ouro com medalhas de Nossa Senhora Aparecida, fones de ouvido e o carro do casal, modelo Toyota Corolla.

Pouco mais de uma hora após o roubo, a PRF foi acionada pela Delegacia de Selvíria e iniciou diligências na região. Por volta das 20h, a equipe da PRF avistou o mesmo veículo trafegando em baixa velocidade na BR-158, em Aparecida do Taboado.

Foi dada ordem de parada e, de imediato, três homens desceram do veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram todos os objetos roubados no interior do veículo, incluindo os cartões bancários, o notebook, celulares, joias, Kindle, documentos das vítimas e o próprio carro. Também foram encontrados pertences dos suspeitos.

Os três foram presos em flagrante e encaminhados, com uso de algemas, para o pronto-socorro de Aparecida do Taboado, onde passaram por exame de corpo de delito. Segundo a PRF, os detidos apresentavam lesões causadas por uma colisão anterior ao momento da abordagem. O veículo estava com várias avarias.

Posteriormente, os autores foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, onde foram formalmente autuados e indiciados pelo crime de roubo. Todos os objetos foram recuperados e devolvidos às vítimas.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar se os envolvidos têm ligação com outros crimes na região.

