Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica, afirma Casa Branca

Presidente americano anunciou taxas de 50% aos produtos brasileiros e Lula disse que irá aplicar a reciprocidade, o que pode deixar produtos importados mais caros no Brasil, tornando os preços no Paraguai mais competitivos caso a taxação entre em vigor

Compras no Paraguai podem ficar mais vantajosas caso tarifaço de Trump entre vigor no Brasil Foto: Arquivo

A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, intensificada com a aplicação de tarifas adicionais anunciada pelo presidente Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros, pode impactar diretamente o bolso do consumidor brasileiro. Isso porque o governo brasileiro estuda aplicar a reciprocidade tarifária, que pode aumentar os impostos sobre produtos importados dos EUA, o que teria reflexos imediatos nos preços praticados no varejo nacional.

A tarifa deve começar a valer no dia 1º de agosto, caso não haja negociação entre os países.

Esse aumento nos impostos de importação pode elevar os preços de produtos como eletrônicos, peças automotivas, alimentos industrializados e cosméticos importados, entre outros, nas prateleiras brasileiras, já que o custo extra tende a ser repassado ao consumidor final.

Com a possível elevação dos preços de importados norte-americanos no Brasil, o comércio paraguaio, especialmente em cidades de fronteira, como Pedro Juan Caballero, pode ganhar ainda mais espaço entre os consumidores brasileiros.

O país vizinho já é um conhecido destino de compras dos brasileiros, pois tem tributação reduzida, alta circulação de produtos importados (inclusive dos EUA) e dólar competitivo, o que permite preços mais baixos em relação ao Brasil.

Mesmo com a limitação da cota de isenção de US$ 500 por pessoa (via terrestre), é possível economizar em itens como celulares, eletrônicos, perfumes, relógios e roupas de marca. A compra continua legal dentro desse limite, e os consumidores que seguirem as regras da Receita Federal não enfrentam penalidades.

O Paraguai não está entre os países que sofreram sanções tarifárias de Trump, desta forma, não deve aumento nos preços cobrados por lá. Importante ressaltar que a tendência é que também não tenha queda, mas como pode haver aumento no Brasil, assim se aumenta a competitividade, pois haverá maior diferença entre os valores cobrados nos países vizinhos,

No entanto, é importante lembrar que compras acima da cota no Paraguai são tributadas em 50% sobre o valor excedente ao entrar no Brasil, e o transporte de produtos deve obedecer às regras de entrada no país.

Para o consumidor atento, vale comparar os preços, considerar o câmbio e avaliar se a viagem ao Paraguai ainda compensa.

Ressaltando que o tarifaço anunciado por Trump e, consequentemente, a reciprocidade, ainda não entraram em vigor. O Senado aprovou o envio de uma comitiva a Washington, nos Estados Unidos, para estabelecer canais de diálogo para buscar uma solução.

O que é vantajoso comprar no Paraguai

Atualmente, independente de taxas extras, o Paraguai é um destino vantajoso por ter preços mais competitivos nos seguintes produtos:

Produtos Eletrônicos

Smartphones: Aparelhos como o iPhone 14 e outros modelos de última geração podem ser encontrados a preços significativamente mais baixos. Por exemplo, o iPhone 14 custa cerca de R$ 4.477 no Paraguai, enquanto no Brasil o preço começa em R$ 7.500.

Videogames e Acessórios: Itens como consoles e acessórios podem ter uma diferença de até 35% em relação aos preços praticados no Brasil.

Cosméticos e Perfumes

Marcas Importadas: Cosméticos de marcas renomadas, como Victoria’s Secret e MAC, estão disponíveis por até 30% menos do que os preços brasileiros. Perfumes de marcas como Chanel e Dior também apresentam diferenças significativas, podendo chegar a R$ 500 de economia.

Bebidas Alcoólicas

Destilados e Vinhos: Os preços de destilados, como a Vodka Absolut, são cerca de 25% mais baixos no Paraguai.

Chocolates

Marcas importadas: Uma variedade de chocolates importados está disponível com menores preços no Paraguai, como Milka, Lindt, Cadbury, Godiva, entre outros.

Roupas

Variedade de marcas internacionais e moda local: É possível encontrar roupas de marcas conhecidas, como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, entre outras, com descontos que variam de 20% a 50%.

Melhores lojas para comprar

As principais lojas da fronteira para fazer compras são Shopping China, Studio Center, Planet Outlet e Casa Nissei.

Shopping China: O centro comercial tem três lojas localizadas em cidades fronteiriças com o Brasil, em Mato Grosso do Sul e no Paraná.

Studio Center: Localizada em Pedro Juan Caballero, a loja tradicional tem estoque enorme de produtos de marcas importadas, incluindo computadores e cosméticos.

Planet Outlet: O Shopping Planet Outlet, localizado no Paraguai, é parte do grupo Shopping China e se destaca por oferecer produtos com descontos significativos.

Casa Nissei: A Casa Nissei está localizada em Ciudad del Este, no Paraguai.

Tributação

Ao fazer compras no Paraguai, é importante estar atento as tributações ao entrar com os produtos no Brasil.

O limite de compras mensal no Paraguai para trazer ao Brasil, sem pagamento de impostos, é de 500 dólares americanos por via terrestre e 1 mil dólares americanos por via aérea ou marítima. Isso inclui todos os itens adquiridos e deve ser respeitado para evitar a cobrança de impostos adicionais na alfândega brasileira.

Esses valores são válidos por um período de 30 dias. Se um viajante retornar ao Brasil antes desse prazo e realizar novas compras, essas não estarão cobertas pela isenção da cota.

Além do valor, também existem limites quantitativos para determinados produtos, como bebidas alcoólicas, cigarros, perfumes e eletrônicos. Por exemplo:

Bebidas alcoólicas: até 12 litros

Cigarros: até 10 maços (ou 200 unidades)

Perfumes: até 10 unidades

Eletrônicos: geralmente limitados a um por categoria (por exemplo, um celular, um notebook, etc.)

Esses limites estão sujeitos a alterações, por isso é sempre bom verificar as regras atuais da Receita Federal antes de viajar.

Se as compras excederem esses limites, o viajante deve declarar os bens e pagar um imposto de 50% sobre o valor que ultrapassar a cota.