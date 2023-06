Turista francesa morre e namorado fica ferido em acidente em Bonito

EM BOA HORA

Em Campo Grande, acumulado chegou 41,8 milímitros. Por conta dos altos índices de umidade, risco de geada é baixo em todo o Estado

A chuva que começou a chegar no domingo à tarde à região sul havia beneficiado praticamente o Estado inteiro até a manhã desta terça-feira (13). Em Campo Grande, segundo as estações meteorológicas do INMET, o acumulado entre a noite de domingo e o começo da manhã de hoje havia chegado a 35 milímetros na região sul e a 41,8 milímetros na região central. E a previsão é de mais pancadas até quinta-feira em boa parte do Estado.

Em Mundo Novo, no extremo sul do Estado, o acumulado chegou a 53 milímetros desde a tarde de domingo. Em Ponta Porã, um pouco mais ao norte, foram 21,6 milímetros, o que é chuva suficiente para garantir umidade por pelo menos mais duas semanas para as lavouras de milho que ainda estiverem num estágio mais inicial.

Nas estações meteorológicas de Dourados não existem informações atualizadas, mas na região de Maracaju, município campeão na produção de grãos do Estado, o volume chegou a 26,8 milímetros só no domingo e segunda-feira.

Em Ivinhema, que fica praticamente na mesma latitude de Dourados, foram 11,4 milímetros computados somente nesta terça-feira. Em Bataguassu, no extemo leste e divisa com São Paulo, o acumulado estava em 26,2 milímetros no começo da manhã desta terça-feira.

Na extremidade oeste, em Corumbá, a chuva também chegou em volume suficiente para manter a vegetação verde por mais algumas semanas e assim retardar as tão temidas queimadas. Foram 20 milímetros desde domingo, Em Miranda, também no Pantanal, o Inmet aponta 13,8 milímetros computados no dia 12. O Instituto também tem medidor em Porto Murtinho, onde o acumulado foi de apenas 5,6 milímetros.

Outra importante região produtora, que é Chapadão do Sul, registrou 13 milímetros, o que é suficiente para garantir o crescimento das lavouras de milho e sorgo da região, que também já haviam sido contempladas com chuva no final de maio.

Nas regiões de Coxim e Sonora, no extremo norte, o volume foi de apenas 1,2 e 1,4 milímetros, respectivamente, de acordo com o Inmet.

Conforme o Inmet, a chuva em Campo Grande deve continuar até quinta-feira, com mínima de nove graus. No dia seguinte, a mínima está prevista em sete graus. No sábado, o frio já deve ser menos intenso, com mínima de nove graus na Capital.

Para a região sul, o frio tende a ser mais intenso, conforme o Inmet. Em Ponta Porã, a mínima deve ficar em cinco graus em todas as madrugadas até sexta-feira. No sábado, a previsão é de que a mínima suba para oito graus.

Safrinha de milho

E por conta dos altos índices de umidade, nesta terça-feira não houve registro de geada em Mato Grosso do Sul, o que poderia prejudicar o desenvolvimento das lavouras de milho que estão em estágio intermediário.

Neste ano, conforme a Famasul, a área destinada ao milho segunda safrinha apresenta cresceu cerca de 5,5% em relação ao ciclo anterior, totalizando 2,325 milhões de hectares. A produtividade média é estimada em 80 sacas por hectare, o que gera expectativa de 11.

De acordo com o boletim técnico, até a semana passada 95% das áreas cultivadas com milho em Mato Grosso do Sul apresentam boas condições de desenvolvimento, apenas 5% estavam em condições regulares e nenhuma área apresentava condição ruim.