UEMS abre inscrições para processo seletivo em diversos cursos de graduação

OPORTUNIDADE

Ao todo, 1,3 mil candidatos irão disputar as 29 vagas para o Fiscal Estadual Agropecuário, com provas sendo em Campo Grande no período da tarde; lista de aprovados deve sair em novembro

Acontece neste domingo (22) o concurso da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro-MS) com 1,3 mil inscritos e apenas 29 vagas para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, com salário inicial de R$ 7,2 mil.

A prova será realizada na parte da tarde, às 14h, com a abertura dos portões prevista para às 12h45 e fechamento às 13h45. Ao todo, os candidatos terão 4h para realizar a prova escrita objetiva, ou seja, até às 18h.

Ao chegar no local da prova, o candidato deverá ter em mãos cartão de informação impresso (presente no site www.selecon.org.br junto com o endereço da prova), caneta esferográfica de tinta azul ou preta (daquelas que não apague), fabricada em material transparente, e a via original física de seu documento de identificação com foto. O concurso será dividido em três etapas:

Prova escrita objetiva - 80 questões no total;

Prova de títulos;

Investigação social.

80 questões, 15 serão de língua portuguesa, 10 de noções básicas de informática, 5 de raciocínio lógico, 20 de legislação institucional e aplicada à defesa sanitária animal e 30 de conhecimentos específicos da área de especialização do candidato.

Entre os requisitos, o interessado deve ter graduação em medicina veterinária, registro ativo e regular no Conselho de Classe e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Das 29 vagas oferecidas, 21 será destinado à ampla concorrência, seis cotistas negros, uma para indígena e uma para Pessoa com Deficiência (PCD).

O gabarito preliminar está previsto para sair dia 24 de setembro, já o oficial dia 9 de outubro. No dia 16 do mesmo mês, os convocados na primeira fase serão conhecidos. A lista completa com os aprovados em todas as fases será divulgada dia 19 de novembro no Diário Oficial do Estado.

*Colaborou Alicia Miyashiro

