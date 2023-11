Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social são os novos cursos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na unidade de Campo Grande, a partir do segundo semestre de 2024.

São 40 vagas para cada curso. As aulas começarão em agosto de 2024. O investimento é de R$ 4 milhões. O curso de Fonoaudiologia é novidade em Mato Grosso do Sul, tendo em vista que não havia esta graduação em universidade pública ou particular há anos.

De acordo com o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, a criação dos novos cursos representa a valorização da área da saúde em Mato Grosso do Sul.

“Atualmente não existem profissionais formados nestas áreas no estado, e a crescente demanda de diagnósticos do autismo, por exemplo, preocupam as autoridades estaduais e municipais. Políticas desta natureza serão potencializadas com a atuação das diversas instituições que desenvolvem papel fundamental no terceiro setor”, ressaltou.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, afirmou que a criação dos novos cursos irá proporcionar o aumento do número de profissionais para atuar na saúde pública e privada de MS, não sendo mais necessário deslocamento de profissionais de outros estados.

“A gente não ter profissionais formados aqui em Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social, deixa o Mato Grosso do Sul para trás. Instituições que trabalham com esse público precisam desses profissionais e nossa UEMS se dispôs a assumir esse desafio”, salientou o governador.

O anúncio dos novos cursos de graduação ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), no auditório da UEMS, em Campo Grande.

As autoridades que marcaram presença no evento são governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB); reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho; deputado federal, Geraldo Resende (PSDB); deputado estadual Renato Câmara (PMDB); secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha; secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, entre outras autoridades.

Algumas instituições sociais também marcaram presença no evento, como Centro Especializado em Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Centro Especializado em Reabilitação Cotolengo, Associação Pestalozzi, Associação Juliano Varela, Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florisvaldo Vargas (ISMAC), Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais (FUNCRAF) e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

CER

Durante o evento, Riedel também autorizou o estudo de viabilidade técnica para a construção do Centro de Especialidades em Reabilitação (CER), que será referência em estudos avançados do Autismo na região Centro-Oeste. O investimento é de R$ 15 milhões.

O CER na UEMS atuará nas seguintes linhas de cuidado: Telemedicina, Ambulatório de Ginecologia/Obstetrícia/Medicina Integrativa Ortomolecular, Ambulatório de Neuroimunologia: Esclerose Múltipla, Ambulatório de Pediatria e Puericultura, Ambulatório de Cardiologia Adulto, Ambulatório de Clínica Geral Adulto, Grupo de Acolhimento a Pessoas que Vivem e Convivem com HIV/AIDS, Investigação, Rastreamento e Diagnóstico de CA, Reabilitação de Indivíduos com Disfunção Vesical, Ambulatório Vascular Adulto: Insuficiência Venosa Crônica, Ambulatório de Oftalmologia: Retinopatia diabética e glaucoma, Exercício Físico para Manutenção e Reabilitação da Saúde, Cuidado Integral à Saúde LGBT+, Promoção e prevenção da saúde para a abordagem ao indivíduo, família e comunidade, Centro de serviços de apoio diagnóstico terapêutico básico e Saúde das populações vulneráveis.

RU

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) terá restaurante universitário (RU) nas unidades de Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Paranaíba.

Restaurante universitário, também conhecido como “bandejão”, estão instalados dentro da universidade e oferecem almoço e jantar para acadêmicos, com preço justo e acessível.

O objetivo é que estudantes tenham uma alimentação equilibrada, balanceada, nutritiva, com preço justo e acessível, garantindo a segurança e a qualidade dos alimentos servidos, como forma de atender às necessidades nutricionais básicas da comunidade universitária.

O investimento será de R$ 2,3 milhões. A implementação do RU está em fase de licitação em Campo Grande e Dourados e em fase de emenda de bancada em Aquidauana e Paranaíba. Os quatro restaurantes universitários serão entregues em até quatro anos.

Inexiste restaurante universitário nos 15 polos da UEMS há 30 anos. A ausência do famoso “bandejão” dificulta o dia a dia dos acadêmicos, que, muitas vezes, passam o dia todo na universidade e precisam levar marmita ou recorrer à restaurantes nos arredores da instituição.

De acordo com o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, o objetivo é que todos os 15 municípios que abrigam polos da universidade tenham restaurante universitário, mas, a prioridade, de imediato, é para polos com maior quantidade de alunos.

“Depende muito da quantidade de alunos, então a locação ou escolha das unidades para ter um restaurante universitário, depende da unidade que tem mais alunos, então iremos começar por essas quatro unidades e em seguida avançar para as outras 11 unidades universitárias” explicou o reitor.

UEMS

A UEMS possui oito mil estudantes de graduação e 725 de pós-graduação. Possui 70 cursos de graduação, entre bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Tem dois doutorados, 14 mestrados e 18 cursos de Especialização lato sensu vigentes.

A instituição está presente em 15 municípios de Mato Grosso do Sul, com polos em Dourados, Amambaí, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Também oferece cursos de Educação à Distância (EAD) em 13 municípios. Sendo assim, a UEMS está consolidada em 28 cidades do MS.