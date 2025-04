UFMS abre concurso para técnicos com salário acima de R$ 4 mil

LEILÃO

Na modalidade dos que podem circular, estão disponíveis 61 motocicletas e 13 automóveis

Está aberto até o dia 30 de abril, o leilão do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul – (Detran – MS), com 155 lotes que serão retirados dos pátios. As unidades disponíveis incluem veículos para circulação e de sucata inservível e aproveitável.

Na modalidade de leilão de veículo que podem circular, são oferecidos 74 veículos, com 61 motocicletas e 13 automóveis. Já na modalidade de leilão de sucata aproveitável são 80 lotes de veículos, sendo 47 motocicletas (7 lotes com 5 motocicletas, 2 lotes com 6 motocicletas) e 71 automóveis.

Além disso, a modalidade de sucata inservível, apenas um lote único de 234 motocicletas e 49 automóveis, com aproximadamente 65.160 kg de material ferroso.

Uma das grandes oportunidades do leilão, que está pronta para circular, está um Corolla, 2008/2009, preto, terá o lance inicial de R$ 10,4 mil e uma moto Honda CG 160 START 2023, com lance inicial de R$ 3.8 mil.

O Leilão segue aberto até dia 30 de abril, às 14h30 (horário de Brasília) no portal www.casadeleiloes.com.br.

Para conhecer pessoalmente os lotes, os interessados podem visitar o pátio da AUTOTRAN, em Dourados, que fica na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51-B, Jardim Colibri, das 08H às 11H e das 13h30 às 16h30.

Os editais dos leilões estão disponíveis no Portal do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado, de terça-feira (07), entre as páginas 178 e 199. Clique aqui para acessar.

