UFMS abre inscrições para processo seletivo de Portador de Diploma

PERIGO NAS ESTRADAS

Empresária três-lagoense e trabalhador de oficina em Camapuã foram as vítimas fatais

Época do ano em que acidentes envolvendo veículos costumam ser mais comuns, dois casos registrados em rodovias durante o fim de semana vitimou, até o momento, dois sul-mato-grossenses: uma empresária três-lagoense e um trabalhador de uma oficina de Camapuã.

O caso mais recente envolveu a dona de uma ótica e relojoaria, que fica localizada a cerca de 326 quilômetros de Campo Grande, no município de Três Lagoas, vítima no acidente registrado na noite de ontem (22), em trecho de rodovia paranaense.

Conforme repassado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) ao portal local Hoje Mais, Érica Renata Soler, de 43 anos, dirigia sua caminhonete Toyota Hilux, em trecho da rodovia PR-463 no Paraná.

Entre as cidades paranaenses de Uniflor e Paranacity, a caminhonete de Érica teria saído da pista e batido na canaleta que fica à margem da rodovia, o que fez o veículo em que a empresária estava com seu filho capotar.

Érica acabou morrendo no local do acidente, já que, graças à força do impacto, seu corpo acabou arremessado para fora do veículo, onde também estava seu filho adolescente, que ficou com ferimentos graves e foi socorrido à Santa Casa de Maringá.

Fim de semana sombrio

Além dessa morte, já nos primeiros minutos do domingo (00h49) outro morador de Mato Grosso do Sul perdia sua vida, em um acidente registrado na rodovia SC-157, quando a Ford Ranger conduzida por Olacir Gnoato, de 56 anos, saiu da pista.

Na altura do quilômetro 57 da rodovia, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o carro não teria conseguido concluir uma curva e despencou de uma altura de 30 metros, indo parar em área de mata, longe aproximadamente 85 quilômetros de distância.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Olacir já estava sem vida quando os agentes conseguiram chegar ao carro, já que a vítima teria sofrido:

Fraturas múltiplas no membros,

Hemorragia,

Traumatismo craniano e

Lesão cervical.

Filho mais velho do empresário camapuense, Ricieri Gnoato, Olacir trabalhava junto do pai em uma oficina do município. Como a rodovia apresentava boas condições de visibilidade e sinalização a polícia segue investigando as causas do acidente.

Assine o Correio do Estado