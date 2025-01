UFMS abre processo seletivo para que coordenadores solicitem bolsa de extensão

incêndio

Incêndio resultou na morte de 242 pessoas e deixou 680 feridos; De MS, foram três vítimas e dois sobreviventes

O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que matou 242 pessoas, entre elas três sul-mato-grossenses, completa 12 anos nesta segunda-feira (27). Do Estado, houve ainda dois sobreviventes.

O incêndio na Boate Kiss ocorreu no dia 27 de janeiro de 2023 e, além das 242 mortes, houve 636 sobreviventes. Assim como ocorre desde então, a população se reuniu para homenagear os mortos e sobreviventes do incêndio na casa noturna.

Dentre os sul-mato-grossenses, a tragédia matou David Santiago Souza, 22 anos, que, apesar de nascido em Santa Maria, morou durante anos em Campo Grande com os pais e o irmão; a estudante de administração Flávia de Carli Magalhães, 18, nascida em Chapadão do Sul, e a estudante Ana Paula Rodrigues, 21, nascida em Mundo Novo, que passava férias na cidade.

Além dos mortos, os irmãos douradenses Donizete do Nascimento Júnior e William Nascimento, estavam na Boate Kiss e conseguiram escapar com vida da tragédia.

Em entrevista ao Correio do Estado pouco após o incêndio, Donizete afirmou que estava na área VIP e, quando o incêndio começou, a maioria das pessoas permaneceu no local, acreditando que a situação seria controlada. No entanto, as chamas se alastraram rapidamente a houve a correria em direção as portas de saída.

“Quando começou o fogo pequeno todo mundo achou que dava pra contornar e, como eu estava na área VIP, que fica logo a entrada, a esquerda, no mezanino, ficou mais perto da saída e quando eu vi o povo saindo e correndo para porta, eu não pensei duas vezes; saí correndo”, afirmou, na época.

Já do lado de fora, o cenário era de desespero.

"Algumas pessoas morreram com a mão esticada, tentando ajudar as pessoas, ou pedindo ajuda. Era muita gente se espremendo e as meninas, que usavam salto, acabaram ficando para trás”, afirmou, também em 2013.

Responsabillizações

O incêndio causou a morte de 242 pessoas e outras 636 ficaram feridas, no dia 27 de janeiro de 2013. Doze anos depois, quatro pessoas estão condenadas.

Em dezembro de 2021, foram condenados os ex-sócios da boate Elissandro Callegaro Spohr (22 anos e seis meses de prisão) e Mauro Londero Hoffmann (19 anos e seis meses), além do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha. Ambos foram condenados a 18 anos de prisão.

O júri chegou a ser anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) em agosto de 2022, após a defesa dos condenados apontar nulidades no processo e no julgamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a anulação em 2022, mas, no ano passado, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a decisão que havia anulado o júri, mantendo a condenação.

De acordo com a sentença, os sócios da Boate Kiss - Elissandro Callegaro e Mauro Lodero Hoffmann, e os músicos Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, - integrantes da banda Gurizada Fandangueira - estavam cientes dos riscos do uso de fogos artifícios, que não poderiam ser acionados em ambientes fechados.

Também foi destacada na decisão a superlotação da casa, a falha dos equipamentos de segurança e a falta de treinamento dos funcionários para atuar em situações de emergência.

Incêndio

Na data da tragédia, a banda Gurizada Fandangueira fazia apresentação ao vivo na boate e, por volta das 2h30, acendeu um sinalizador de uso externo dentro da casa noturna. Faíscas do artefato acabaram incendiando a espuma que fazia o isolamento acústico do local.

A queima da espuma liberou gases tóxicos, como o cianeto, que é letal. Essa fumaça tóxica matou, por sufocamento, a maior parte das 242 vítimas.

Além disso, a discoteca não contava com saídas de emergência adequadas, os extintores eram insuficientes e estavam vencidos.

Parte das vítimas foi impedida por seguranças de sair da boate durante a confusão, por ordem de um dos donos, que temia que não pagassem as contas.