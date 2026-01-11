UFMS anuncia cinco novas pós-graduações; confira

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aprovou a criação de cinco novas pós-graduações nos câmpus de Campo Grande, Paranaíba, Corumbá e Três Lagoas.
Os novos cursos são programas de residência uni e multiprofissional na área da saúde. Confira:
- Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança – Câmpus Cidade Universitária (Campo Grande)
- Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia Hospitalar – Câmpus Cidade Universitária (Campo Grande)
- Programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica – Câmpus Paranaíba
- Programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica – Câmpus Pantanal (Corumbá)
- Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica – Câmpus Três Lagoas
“Em 2026, a Universidade celebra a aprovação de novos programas de residência uni e multiprofissional em diversas áreas de concentração e em quatro câmpus da UFMS. Só a maior e melhor Instituição de ensino pública de MS poderia trazer uma notícia como essa já no início do ano!”, informou a instituição, por meio de nota publicada nas redes sociais.
Além das novas pós-graduações anunciadas, a UFMS ainda oferta 36 mestrados acadêmicos, 11 mestrados profissionais, 21 doutorados acadêmicos, 28 especializações, 3 residências multiprofissionais e 3 residências uniprofissionais.
UFMS
A UFMS tem:
- 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
- 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
- 10 bibliotecas
- 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
- 1 fazenda escola (localizada em Terenos)
Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.
As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).