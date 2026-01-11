Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PÓS GRADUAÇÃO

UFMS anuncia cinco novas pós-graduações; confira

Novos programas de residência uni e multiprofissional serão ofertados em Campo Grande, Paranaíba, Corumbá e Três Lagoas

Naiara Camargo

Naiara Camargo

11/01/2026 - 14h00
Continue lendo...

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aprovou a criação de cinco novas pós-graduações nos câmpus de Campo Grande, Paranaíba, Corumbá e Três Lagoas.

Os novos cursos são programas de residência uni e multiprofissional na área da saúde. Confira:

  • Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança – Câmpus Cidade Universitária (Campo Grande)
  • Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia Hospitalar – Câmpus Cidade Universitária (Campo Grande)
  • Programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica – Câmpus Paranaíba
  • Programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica – Câmpus Pantanal (Corumbá)
  • Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica – Câmpus Três Lagoas

“Em 2026, a Universidade celebra a aprovação de novos programas de residência uni e multiprofissional em diversas áreas de concentração e em quatro câmpus da UFMS. Só a maior e melhor Instituição de ensino pública de MS poderia trazer uma notícia como essa já no início do ano!”, informou a instituição, por meio de nota publicada nas redes sociais.

Além das novas pós-graduações anunciadas, a UFMS ainda oferta 36 mestrados acadêmicos, 11 mestrados profissionais, 21 doutorados acadêmicos, 28 especializações, 3 residências multiprofissionais e 3 residências uniprofissionais.

UFMS

A UFMS tem:

  • 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
  • 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
  • 10 bibliotecas
  • 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
  • 1 fazenda escola (localizada em Terenos)

 

 

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Janeiro Branco

Saiba onde procurar atendimento psiquiátrico pelo SUS em Campo Grande

Atualmente, a Capital possui sete centros de atendimento psiquiátrico (CAPS), mas os pacientes podem procurar pelo primeiro atendimento também nas unidades de saúde da família de cada região

11/01/2026 15h00

Compartilhar
CAPS Aero Rancho

CAPS Aero Rancho FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O mês de janeiro é um período voltado para a atenção e conscientização sobre a saúde mental e emocional. 

No entanto, o serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) oferece cuidados para a saúde mental durante o ano inteiro em sua rede, com atendimentos voltados de acordo com a gravidade do paciente. 

Em Campo Grande, o atendimento gratuito é oferecido pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), não apenas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O acolhimento é feito de forma humanizada, garantindo acesso ao tratamento adequado. 

Além desses pontos de atendimento, os pacientes também podem ser encaminhados a cuidados através das Unidades de Saúde da Família (USFs) e pelo Ambulatório da Saúde Mental, novamente, de acordo com a complexidade das situações. 

Para a médica psiquiatra e coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental, Maria Letícia Nantes, as unidades básicas desempenham um papel fundamental no processo, já que “a equipe do território já conhece o histórico do paciente”. 

Por isso, ao necessitar de auxílio, o paciente pode procurar a USF de referência da região em que mora, onde será acolhido e passará por uma avaliação clínica que vai definir o local mais adequado para o seu tratamento. 

Em casos considerados mais leves, o atendimento é feito na própria unidade de saúde através do médico da família, que pode fazer orientações, realizar um acompanhamento contínuo e, se preciso, receitar algumas medicações. 

Nas unidades com equipe e-MULTI, os cuidados também incluem acompanhamento psicológico, conforme a necessidade do paciente. 

Já nos casos considerados moderados, os pacientes são encaminhados para um atendimento mais especializado em um dos ambulatórios de saúde mental da cidade, onde recebem atendimento psicológico e psiquiátrico. 

Os casos graves ou situações de crises, o atendimento é realizado diretamente pelo CAPS.

“O CAPS é destinado para aqueles pacientes que apresentam um quadro grave, ou que estão em crise, e para atendimento no local não é necessário que o paciente seja encaminhado, lá o atendimento é por demanda espontânea e 24 horas”, explica a médica. 

Em Campo Grande, atualmente, existem sete CAPS, sendo dois voltados para pessoas com dependência alcoólica e de drogas, e um exclusivo para crianças e adolescentes. Há também unidades destinadas ao atendimento de adultos com transtornos mentais graves e persistentes. 

Veja o endereço de cada um deles:

  • CAPS AD IV – Rua Theotônio Rosa Pires, 19 – Bairro Jardim São Bento 
  • CAPS AD III – Avenida Manoel da Costa Lima, 3272 – Bairro Guanandi 
  • CAPS III Margarida – Rua Itambé, 2939 – Bairro Vila Rica 
  • CAPS III Vila Almeida – Rua Marechal Hermes, 854 – Bairro Vila Almeida 
  • CAPS III Afrodite Doris Contis – Rua São Paulo, 70 – Bairro São Francisco 
  • CAPS III Aero Rancho – Avenida Manoel da Costa Lima, 3272 – Bairro Guanandi 
  • CAPS III Infanto-Juvenil – Rua São Paulo, 70 – Bairro São Francisco

Janeiro Branco

A campanha Janeiro Branco é uma ação nacional voltada à promoção da saúde mental criada em 2014 com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico e estimular a busca por cuidados e atendimento especializado quando necessário. 

Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é líder do ranking mundial de transtornos de ansiedade, atingindo 9,3% da população, o equivalente a 18 milhões de brasileiros. 

A depressão também é uma preocupação, já que desde a pandemia da Covid 19, os casos de transtornos mentais no País cresceram 25%. 
 

Campo Grande

Após 114 postes derrubados em 2025, ano começa com novos acidentes

Capital tem uma média de um poste derrubado a cada três dias; somente neste domingo (11) foram duas batidas em menos de seis horas

11/01/2026 10h22

Compartilhar

Divulgação Energisa

Continue Lendo...

Após 2025 registrar 114 colisões envolvendo veículos que bateram em postes de energia no Estado, dois carros, em regiões distintas, colidiram contra postes de energia neste domingo (11), em Campo Grande.

Um dos registros ocorreu no bairro Jardim Veraneio, durante a madrugada, quando a condutora de um Chevrolet Corsa, a vítima que não teve a idade divulgada, precisou ser retirada do veículo com auxílio do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o veículo ficou atravessado na pista e a estrutura do poste de energia quebrou. Uma equipe da concessionária precisou ir até o local devido à parte da região apresentar oscilação no fornecimento.

Em outro ponto da cidade, na região do Parque dos Girassóis, no início da manhã, um carro em que seguiam dois homens também bateu contra um poste, que não chegou a ceder, ficando parcialmente avariado.

Uma das vítimas precisou receber atendimento médico e foi levada ao hospital; o outro ocupante não sofreu maiores ferimentos. 

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas e aguarda retorno o de saúde da mulher, quando houver atualizações será atualizado no texto.
 

Acidentes

Em relatório divulgado pela Energisa, 114 veículos colidiram com postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Já em Campo Grande, os números indicam que, em média, um poste foi derrubado a cada três dias.

O maior número de acidentes desse tipo aconteceu em Campo Grande, com 17 registros.

Em seguida aparecem Dourados, com 10 postes derrubados, e Coxim, com cinco. Outros municípios, como Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Nioaque e Paranaíba, registraram quatro casos cada, enquanto Jardim, Amambai e Caracol tiveram três ocorrências cada.

Conforme os dados da Energisa, nos últimos três anos os números se mantêm altos. Em 2023, foram 106 ocorrências; em 2024, o número subiu para 119 e, em 2025, chegou a 114.

Além da quantidade de acidentes, o impacto financeiro também chama atenção, segundo a concessionária. Em 2025, o custo médio por poste abalroado foi de R$ 8.211,67.

Conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e pela substituição das estruturas avariadas, como postes, transformadores e rede, é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.

Riscos

“Esse tipo de ocorrência não apenas coloca vidas em risco, como também provoca interrupções no fornecimento de energia na região, impactando serviços essenciais, como escolas, hospitais e o comércio”, diz a concessionária, em nota.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, alerta para os riscos que esses acidentes representam e reforça orientações de segurança.

“Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo nem tocar em suas partes metálicas. Não encostar no poste e em cabos da rede de energia, que ainda podem estar energizados e provocar descargas elétricas, gerando incêndio e até acidentes fatais. É fundamental ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa”, explica.

** Colaborou Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado

 

 

