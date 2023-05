Umidade do ar pode chegar à máxima de 30% e mínima de 20% em alguns locais do Estado

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul ao longo desta semana é de clima predominantemente seco em todas as regiões do Estado. Nos próximos dias, a umidade relativa do ar pode chegar à máxima de 30% e mínima de 20% em alguns locais do Estado, diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A baixa umidade relativa do ar é preocupante para saúde e para o meio ambiente. Diante disso, o Inmet publicou um alerta de perigo potencial, para que a população mantenha alguns cuidados.

Conforme o alerta emitido, o tempo extremamente seco deve atingir toda a extensão de Mato Grosso do Sul.

Desse modo, é orientado que a população “beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia”, destaca o Inmet.

Em casos de incêndios, pode-se acionar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o tempo seco ocorre devido a atuação de uma massa de ar mais fria que favorece o tempo seco no Estado.

Além disso, conforme dados adiantados do Climatempo, espera-se que não chova na Capital ao longo do restante do mês de maio.

Junto ao tempo seco, aproximam-se as baixas temperaturas, principalmente no período da noite, algo que ocorre em razão da aproximação do inverno, que, no Estado, é caracterizado por ser seco e pouco frio.

Geralmente, nesta época, ocorrem dias quentes, noites frias, acompanhados da baixa umidade relativa do ar.

Estado crítico

Ainda conforme dados do Inmet, neste fim de semana, 7 cidades de Mato Grosso do Sul estiveram entre as 20 com o tempo mais seco no País.

Costa Rica foi a segunda cidade no País com tempo mais seco, com umidade relativa do ar chegando a mínima de 14%.

Em sequência, registrou-se baixa umidade em Amambai (20%), Ponta Porã (22%), Chapadão do Sul, Ivinhema, Sonora e São Gabriel do Oeste (23%).

Previsão na Capital

Conforme o Climatempo, na segunda-feira (15), a temperatura máxima deve ser 28ºC e mínima de 13% em Campo Grande.

Para terça-feira (16), espera-se máxima de 30ºC e mínima de 14ºC; na quarta (17), máxima de 31ºC e mínima de 14ºC; na quinta (18) e na sexta-feira (19), máxima de 32ºC e mínima de 16ºC.

Para todos esses dias, não há previsão de chuvas e umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 60%.

Domingo

Para hoje (14), a previsão é de tempo estável. Os municípios seguem com temperaturas baixas, com mínimas previstas entre 9°C e 10°C na região Sul do Estado e de 10°C a 14°C nas regiões Sudoeste, Leste, Bolsão e Centro do Estado.

Segundo o Cemtec, em Corumbá, os termômetros registram temperaturas de 17ºC a 27ºC. Aquidauana começou o dia com mínima de 15°C e a máxima alcança os 28°C.

No Norte, Coxim terá mínima de 17ºC e a máxima atinge os 31°C; Camapuã com mínima de 14°C e máxima de 28°C.

Em Campo Grande, a mínima será de 14ºC e a máxima de 26ºC. Em Dourados, mínima de 11ºC e máxima de 26ºC. Em Ponta Porã e Iguatemi, a mínima será de 11ºC e a máxima de 25ºC.

No Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 12°C e máxima de 28°C e Paranaíba com mínima de 13°C e máxima de 28°C.