União destina R$ 17 milhões para construção de postos de saúde em MS

O Fundo Nacional de Saúde ficará responsável por repassar os recursos aos fundos municipais de saúde em uma única parcela

Clodoaldo Silva

24/09/2025 - 13h00
Sete municípios sul-mato-grossenses vão receber R$ 17,403 milhões para construir Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais conhecidas como postos de saúde. A liberação do recurso, que é do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio das portarias 8.205 e 8.206, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira (23).

As autorizações para construção destinam R$ 1,7 bilhão a 800 municípios em todo o país, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

De acordo com as portarias, no art. 3º, o Fundo Nacional de Saúde ficará responsável por repassar os recursos aos fundos municipais de saúde em uma única parcela. O pagamento será feito após as prefeituras cumprirem as condições exigidas para esse tipo de transferência. 

Entre elas a construção e modernização das UBSs terão de garantir qualidade e acessibilidade e as propostas de construção devem ser enviadas pelos municípios à pasta  acompanhadas de documentação específica e seguindo padrões arquitetônicos fornecidos pelo ministério para serem aprovadas. 

Com a publicação das portarias que indicou os municípios beneficiados, os gestores têm até 270 dias para realizar a licitação e mais 90 dias para começarem as obras.

Em Mato Grosso do Sul, o maior valor foi destinado a Sidrolândia, que vai receber R$ 4,270 milhões, seguido de Nova Andradina, com R$ 3,278 milhões. Foram beneficiados com R$ 1,971 milhões os municípios de Amambai, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Douradina e Tacuru. 

Segundo o Ministério da Saúde, as UBSs são centros de atendimento primário à saúde, onde equipes de Saúde da Família realizam uma gama de ações, oferecendo atendimento de saúde primário, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento. Elas  representam a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a necessidades de saúde individual e coletiva. O Novo PAC Saúde busca modernizar essas unidades, promovendo sustentabilidade e integrando tecnologias como teleconsulta.

Preocupação

Em virtude de ter ocorrido paralisações em obras do PAC anteriormente, a CNM alertou os prefeitos sobre os cuidados com o uso de recursos próprios na execução das obras, caso os repasses do PAC não sejam suficientes para a conclusão. A entidade ainda orienta que os Municípios observem rigorosamente os prazos estabelecidos, a fim de evitar a devolução de recursos e a suspensão dos contratos destinados à construção das UBS.

Plágio

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

Hit que se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo universitário da década havia sido lançado a poucos meses da campanha política

24/09/2025 13h45

"Camaro Amarelo" foi a música responsável por deslanchar a carreiro de Munhoz & Mariano Thiago Lontra

A dupla sertaneja Munhoz & Mariano processou o ex-candidato a vereador de Coxim, Alex Viana (MDB), por utilizar indevidamente a melodia da música "Camaro Amarelo", sem autorização, para a criação de um jingle político durante a campanha eleitoral de 2012.

A 4ª Vara Cível de Campo Grande julgou parcialmente procedente a ação e condenou o político ao pagamento de R$ 10 mil a cada um dos compositores por danos morais.

Conforme consta a ação, o jingle foi gravado, divulgado amplamente e veiculado inclusive no site oficial do candidato, com a letra alterada para promover sua candidatura.

DEFESA

A defesa argumentou ser uma paródia, alegando que não houve lucro, nem prejuízo comprovado à obra original.

Um laudo pericial atestou a “identidade musical total” entre a obra original e o jingle eleitoral, confirmando a apropriação integral da melodia, derrubando a alegação de se tratar apenas de uma simples paródia.

O juiz Walter Arthur Alge Netto, considerou que a utilização da obra não teve caráter crítico ou satírico, mas publicitário, com o objetivo de se beneficiar da popularidade da canção.

O magistrado destacou que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) garante proteção ao autor e prevê que qualquer utilização, adaptação ou transformação da obra depende de autorização prévia. No caso, a conduta configurou contrafação, prática ilícita que gera responsabilidade civil.

Não foram comprovados danos materiais efetivos, mas o juiz reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos para os compositores, já que a utilização da obra em contexto político, sem autorização, viola o direito moral do autor de controlar o uso de sua criação. 

"CAMARO AMARELO"

Lançada oficialmente em 25 de junho de 2012, "Camaro Amarelo", da dupla Munhoz & Mariano, explodiu nas rádios e nas redes sociais, e se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo universitário daquele ano.

O videoclipe, gravado em maio de 2012 durante a gravação do DVD da dupla no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, em um show com público estimado em dezenas de milhares, acelerou a circulação da faixa nas plataformas digitais e na televisão.  

Com refrão pegajoso e letra bem-humorada, a canção virou trilha de festas, memes e coreografias, acumulando milhões de visualizações e figurando entre os vídeos mais assistidos no país em 2012.  

Nas paradas de rádio, o single alcançou posições de destaque, projetando a dupla do circuito regional para programas e turnês nacionais.  

Além disso, a performance ao vivo, especialmente a dança e o carisma de Mariano, virou marca registrada nos shows e nas redes, fortalecendo a música como um hit de pista e impulsionando a identidade pop-festiva da dupla. 

Cidades

Site que acumula queixas no Reclame Aqui terá que indenizar clientes

Com mais de 4 mil denúncias em uma plataforma digital, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul bloqueou os bens dos proprietários para assegurar o pagamento de indenizações por danos morais aos consumidores

24/09/2025 13h13

Crédito: Agência Brasil

Empresa online, chamada Rakku Magnetica Industria & Comércio Ltda, que vendia produtos e não os entregava, e que possui mais de 4.200 denúncias de clientes no portal Reclame Aqui, terá que indenizar consumidores que moveram uma ação civil pública por não receberem os produtos adquiridos.

Após comprar uma sandália pelo site da empresa e não receber o produto, o consumidor acionou o Ministério Público Federal (MPF). Como o órgão de competência federal não podia tratar do caso, ele foi encaminhado para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS, por meio da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande, levantou o número de reclamações registradas em sites como o Reclame Aqui, além de outras ações judiciais contra a empresa em plataformas como o "JusBrasil".

Ao solicitar informações à Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e à Junta Comercial do Estado de São Paulo, as tentativas de notificar a empresa e seus representantes legais foram sem sucesso.

Além disso, entrevistas com os consumidores confirmaram que eles não receberam os produtos comprados e não tiveram o reembolso dos valores pagos, indicando que a empresa agiu de forma abusiva e desrespeitou o direito do consumidor.

Diante disso, a Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande reconheceu o dano aos consumidores e atendeu ao pedido do MPMS, permitindo que os bens dos proprietários sejam usados para o pagamento dos prejuízos.

A empresa foi condenada a pagar o dobro dos valores que os consumidores gastaram no site, atualizados conforme a taxa Selic a partir da data da compra, além de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil.

Segundo o Promotor de Justiça, titular da 25ª Promotoria de Justiça, a atuação do MPMS garantiu a proteção de todos os consumidores que moveram a ação coletiva e destacou que os danos aos consumidores na internet vêm aumentando cada vez mais.

A investigação durou vários anos, com coleta de dados robustos que sustentaram a responsabilização da empresa e de seus sócios.

